К ажиотажному спросу на ОФЗ среди физлиц присоединяются и банки.
Народу и банкам потребовалось 1,5 года, чтобы привыкнуть к высокой доходности от самого государства. Хотя я писал о выгодности вложений в ОФЗ еще летом 2016 года.
Удивительно, почему народ сразу это не раскусил: видимо, свежа еще память про ГКО. Однако, усилиями госбанков: Сбербанка и ВТБ это выгодное предложение пустили в массы.
Только теперь к этому аттракциону неслыханной щедрости подключились и сами банки:
Вложения российских банков в ценные бумаги четвертый месяц подряд увеличиваются все возрастающими темпами. И глядя на изменения показателей, можно подумать, что банки предпочитают облигации кредитованию. Абсолютный размер вложений 200 крупнейших банков в ценные бумаги на 1 сентября достиг исторического максимума — 10,39 трлн руб. Конечно, это уступало сумме выданных кредитов более чем вчетверо, но темпы изменения были далеко не в пользу кредитования.
За август портфель ценных бумаг банков вырос на 4%. В то же время сумма выданных кредитов выросла в августе лишь на 0,5%, в июле даже снизилась, и ни разу за предыдущие четыре месяца не вырастала больше, чем на 1,8%.
В результате не только относительные, но и абсолютные показатели прироста оказались в пользу ценных бумаг. Так в августе они выросли на 405 млрд руб. против 218,5 млрд руб. прироста кредитов.
Всего же с мая по август суммарный объем выданных 200 крупнейшими банками кредитов вырос на 1,02 трлн руб., а инвестиции в ценные бумаги — на 1,2 трлн руб. При этом банки, как всегда, предпочитали облигации, что среди прочего привело к тому, что они начали замещать нерезидентов на рынке ОФЗ.
Несмотря на то, что на 1 августа номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам достиг исторического максимума (1,896 трлн руб.), их доля рынка снижается. На 1 июня, по данным Банка России, им принадлежало 30,7% рынка, к 1 июля их доля сократилась до 30,4%, а к 1 августа — уже до 30,2%.
Крупнейшие банки на рынке ценных бумаг
Полный список банков можно найти здесь.
Новый маховик государственного долга начинает раскручиваться. Однако, в отличие от банков население плохо представляет себе все риски вложений в ценные бумаги.
В том числе и об этих рисках мы и поговорим на вебинарах:
Вебинар «Грамотный инвестор» 11-12, 18-19, 25-26 ноября, 02-03 декабря.
Вебинар «Следующая Остановка - Кризис» в начале декабря.
Оригинал статьи со ссылками https://wallet.livejournal.com/164484.html
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