Без пенсии, теперь официально

Что ж, эту новость афишировать перед выборами не будут.
Лучше обсуждать Собчак или Матильду, а тем временем случилась очень серьезная вещь, о которой стоит знать всем. Пенсии не будет, теперь это признано официально.
Это не новость для моих читателей. Они уже видели посты про пенсию и готовы морально. А некоторые весьма дальновидные, начали готовиться и материально, проходя мои курсы по инвестированию.
Теперь каждый сам за себя (хотя когда было по другому?), и поэтому лучше знать куда идти, а не метаться из стороны в сторону, теряя деньги и здоровье.
Долгая пенсионная зима
Что означает заморозка пенсионных накоплений до 2020 года
Источник Ведомости
Пенсионная «зима» будет долгой – вернее, бесконечной. В среду Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку пенсионных накоплений еще на год – до 2020 г. Продление заморозки было ожидаемым – и отмены ее уже никто, похоже, не ждет. Это удар по пенсиям нынешних работников, НПФ и пенсионной системе в целом.
На накопительную часть пенсии могли рассчитывать только родившиеся после 1967 г., на пенсию они начнут выходить уже в 2022 г. Сейчас они отчисляют на пенсию 22% заработка, из которых 16% идет на страховую ее часть (т. е. фактически на выплаты нынешним пенсионерам), еще 6% – на накопительную, которую работник может передавать в том числе в НПФ и УК.
Накопительная часть появилась в 2012 г., но уже в 2014 г. правительство заморозило перевод средств в НПФ – якобы временно, переправляя все деньги в «общий котел». Заморозка позволила сократить трансферт в ПФР. Вот и сейчас пояснительная записка к законопроекту описывает эту экономию как несомненный плюс, но это тонкий правительственный цинизм.
Накопительная пенсионная система в ее нынешнем виде, очевидно, уже мертва – рассчитывать на разморозку и тем более индексацию не приходится, напротив, чиновники говорят о полной ее отмене. Поколение первых участников уже точно не сможет сформировать сколько-нибудь существенных накоплений – добавки к страховой пенсии, считай, не будет, отмечает экономист Оксана Синявская из Института соцполитики ВШЭ.
Реанимировать накопительную систему государство пытается, агитируя граждан копить на старость добровольно, через индивидуальный пенсионный капитал, но для решения проблемы крошечных страховых пенсий накопления должны быть, вопервых, массовыми, во-вторых, фактически обязательными: соблюдение обоих условий в добровольной системе нереалистично. К тому же сократившиеся доходы россиян не позволяют им откладывать что-либо на будущее – денег не хватает и на настоящее.
От продления заморозки страдают и НПФ. На 2022–2025 гг. придется первый пик выплат пенсионерам 1967 г. р., но без новых поступлений НПФ оказываются под ударом, отмечает президент АНПФ Сергей Беляков.
Пока дыра в ПФР закрывается трансфертами из бюджета, но она растет. После президентских выборов придет время неприятных, но неизбежных решений, чтобы пенсионная система не обрушилась.
Помогите распространить этот материал среди своих знакомых и близких. Пусть еще раз задумаются над темой ХОТЯ бы накопления денег, не говоря уже о таком страшном занятии, как инвестирование.
P.S. У меня много друзей живут заграницей. Хотя я не пишу о проблемах в их пенсионных системах, но их ждет тоже самое. Сейчас вся мировая система пенсионного страхования трещит по швам и не готова к растущему количеству пенсионеров и уменьшающемуся рабочему классу.
Оригинал статьи с источниками https://wallet.livejournal.com/163350.html
Комментарии 6
Прочитал (не без интереса) вашу заметку. И хоть я "рождения до 1967 года" позволю себе пару-тройку замечаний. Вы уж звеняйте!
Насторожило одно: (цитата) "некоторые весьма дальновидные, начали готовиться и материально, проходя мои курсы по инвестированию..." (конец цитаты)
Это ваш основной бизнес? Или еще где? Есть чего?
Второе:
"лучше знать куда идти, а не метаться из стороны в сторону, теряя деньги и здоровье"
КРАСИВО! Не хватает только ссылочки на ваш сайт...
Третье:
"... много друзей живут заграницей. Хотя я не пишу о проблемах в их пенсионных системах, но их ждет тоже самое".
Так вы нашли средство, решающие проблему в мировом масштабе? ...стоит только записаться на ваши курсы?
- то есть прежние взносы тупо проели...
Ведь они должны средства полученные инвестировать, после чего выплачивать накопительную часть и на часть этих денег сами существовать.
Т.е., по факту, строим пирамиду?
Рад, что Вам понравился мой пост. Теперь ответы на замечания:
Это ваш основной бизнес? Или еще где? Есть чего?
Курсы по инвестированию не мой основной бизнес. Я работаю в международной логистической компании. Финансами и анализом компаний занимаюсь более 12 лет, а инвестированием занимаюсь 7 лет. Поэтому в своем основном блоге делюсь интересным и полезным материалом http://wallet.livejournal.com/. А курсы это всего лишь систематизация знаний в единое целое с четкой структурой. Опыт и знания соединены вместе. Вы можете дойти до этого сами, только потратите много времени, а возможно и денег.
КРАСИВО! Не хватает только ссылочки на ваш сайт...
Ссылка на сайт указана выше. До 04/11 идет набор группы на обучение. Ссылка https://wallet.livejournal.com/162183.html
Отзывы по пройденному материалу в мае здесь https://wallet.livejournal.com/136773.html
Так вы нашли средство, решающие проблему в мировом масштабе? ...стоит только записаться на ваши курсы?
Средство одно - не надеяться на пенсионную систему своего государства, а только на себя и инвестировать грамотно и самостоятельно. Надеяться на пенсию могут только в Норвегии и Сингапуре. В остальных странах мира людей ждет жуткое разочарование, т.к. пенсионные системы планировались более 40 лет назад в совсем других демографических условиях. Сейчас ситуация изменилась, а система нет. В этом и проблема.
В любом случае НПФ неудачно вкладываются на долгом промежутке времени, теряя накопления. Выход - инвестировать самостоятельно.
Для обычного человека предупреждение бесполезно. Сделать-то все равно ничего нельзя.
Можно - плюнуть против ветра !