Некоторые мои читатели ожидают кризис (и правильно делают).
Однако, они считают, что кризис будет настолько сильным, что спасти свое состояние можно, только вложившись в физическое золото.
Не скрою, что весьма скептически отношусь к этому варианту инвестирования в золото по нескольким причинам. Однако, даже я не подозревал, что ситуация можно дойти до такого абсурда.
Royal Bank of Canada - крупнейший банк Канады, по совместительству крупнейшая компания в Канаде, банк, занимающий 32-е место по активам в мире согласно Forbes Global 2000 (в 2,5 раза больше Сбербанка по активам), а по капитализации в 2 раза больше (на 31 октября 2017 года) попался на мошенничестве… с золотом. А вернее, его подделкой.
Читаем следующую статью и перевариваем…
После этого только один вопрос: а вы уверены, что купите настоящее золото в российских банках, а не подделку из вольфрама?
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Летом 2012 года получили широкое распространение страхи касательно хождения поддельного физического золота. Именно тогда мы рассказали о появлении в ювелирном районе Манхеттена десятиунцового золотого слитка, который на поверку оказался заполненным вольфрамом. Это происшествие вызвало панику в сообществе дилеров, в результате чего местные ювелиры нашли еще как минимум 10 десятиунцовых “золотых слитков” с вольфрамом внутри.
Сегодня стало известно о еще одном случае подделки физического золота, в этот раз в Канаде, причем случилось так, что поддельный слиток был удостоверен самой высокой инстанцией.
Согласно CBC, Королевский канадский монетный двор расследует обстоятельства появления пластины из “чистого золота” с надлежащим штампом монетного двора, которая оказалась поддельной. Канадская пресса пишет, что унцовый слиток, который якобы содержал 99,99% чистого золота, был куплен ювелиром в Оттаве 18 октября в отделении Royal Bank of Canada.
Проблема возникла в тот момент, когда тест показал, что купленный слиток, возможно, вообще не содержит золота. И когда монетный двор и RBC отказались принять его обратно, ювелир Самюэль Танг связался с CBC news.
“Как можно быть уверенным в том, что эти [золотые слитки] настоящие?” спрашивает Танг. “Я обеспокоен тем, что там еще есть такие слитки, и никто об этом не знает.”
После появления этих новостей RBC счел своей обязанностью забрать этот слиток у Танга, вернув ему уплаченную сумму в размере $1 680, и передать этот слиток в монетный двор для анализа.
Королевский канадский монетный двор заявил CBC, что несмотря на продолжающийся процесс анализа “внешний вид слитка и его упаковка уже говорят о том, что он не является подлинным продуктом Королевского канадского монетного двора.”
Помимо вопросов о происхождении указанного поддельного слитка встает гораздо более важная проблема, связанная с тем, что, как и в 2012 году, на рынке может оказаться гораздо больше фальсифицированного золота. Уильям Рентц, профессор Школы Менеджмента Телфера при Университете Оттавы и эксперт по инвестициям, говорит, что эта находка “вызывает тревогу.”
“Фальшивомонетчики не изготавливают пятидесятидолларовую купюру в одном экземпляре,” сказал он. “Они делают множество таких купюр. Я подозреваю, что это лишь верхушка айсберга.”
Хотя представители полиции Канады заявили, что знают об инциденте, никакой формальной жалобы о произошедшем они не получали.
* * *
CBC пишет, что история с поддельным золотом началась 18 октября, когда Танг купил, как он считал, золотой слиток, на 99,99% состоящий из золота, в отделении RBC, находящемся через дорогу от принадлежащего ему бутика Joy Creations.
Он принес слиток в фирменной блистерной упаковке Королевского канадского монетного двора в свой магазин.
Его ювелир, Деннис Барнард, сказал, что он открыл пластиковую упаковку и поместил слиток в ручные ювелирные вальцы.
“Я подумал, что возраст дает о себе знать– потому что мне было так сложно крутить рукоять,” сказал Барнард.
Как только появились сомнения насчет содержимого золотого слитка, Барнард попробовал согнуть его, поскольку известно, что чистое золото очень пластично. Однако слиток просто переломился.
“Именно тогда я и начал понимать, что что-то не так,” сказал Барнард. Далее он провел анализ слитка кислотой. В процессе этого анализа на поверхности слитка абразивным камнем прочерчивается полоса. Затем на эту полосу нужно капнуть предварительно подготовленным раствором кислот.
Если эта полоса меняет цвет или исчезает, то тогда чистота этого золотого слитка меньше количества карат, на которые рассчитан этот тест. Девяностодевятипроцентное золото считается эквивалентным 24 картам. Слиток от RBC провалил тест на определение 18-каратного золота.
Именно тогда Танг связался с RBC.
“Это может оказаться большой проблемой. Совсем немногие люди занимаются раскаткой,” сказал Барнард.
Далее CBC передала этот слиток Эрнсту Марбару, собственнику оттавской компании-скупщика драгоценных металлов Gold Lobby. Марабар выяснил, что этот слиток также не прошел тест на 14-картаное золото. Он сказал: “Слиток, который был запечатан в пакет, — мусор,” добавив, что встает “вопрос на миллион долларов,” о том, как “он попал в этот пакет.”
Барнард сказал, что он тревожится не потому, что обманутыми могут оказаться ювелиры, а потому, что эти поддельные слитки могут оказаться у конечных покупателей, которые полагают, что чистота и качество этих слитков не подлежат сомнению в виду их происхождения: он и Танг обеспокоены тем, что фальшивое золото могло получить широкое распространение, и теперь его очень сложно найти, поскольку большинство покупателей являются инвесторами, и они оставляют купленные ими слитки в блистерной упаковке.
“Кто будет открывать эти пакеты, упакованные монетным двором?” спрашивает Барнард. Ему вторит профессор Рентц: “Это серьезная проблема. Если доверие улетучится, рынок может оказаться в оцепенении, по крайней мере временно.”
В конечном счете ответственность за произошедшее лежит на том, кто заверил этот поддельный продукт – на монетном дворе. Рентц убежден, что монетный двор должен быть мотивирован на то, чтобы докопаться до самой сути возникшей проблемы, поскольку такая находка подрывает веру в их продукты.
Тем временем Танг сказал, что разговаривал с менеджером отделения RBC, в котором он купил слиток. Этот менеджер заявил, что диспетчер монетного двора сказал ему, что они проверяют видеозаписи и пытаются отследить всех тех, кто был связан с передачей этого слитка.
Будет смешно, если окажется так, что подмена была произведена в самом монетном дворе, поскольку такое уже происходило раньше. Как мы уже писали, в сентябре прошлого года тридцатипятилетний Лестон Лоуренс был признан виновным в краже золотых слитков стоимостью 180 тыс. канадских долларов, размером с маленькую булочку каждый, которые он переносил в своей прямой кишке в течение нескольких месяцев. Лоуренс работал в монетном дворе с июля 2008 года по март 2015 года. И самое главное: в список его должностных обязанностей входила очистка золота…
Источник Finview
Оригинал статьи со ссылками https://wallet.livejournal.com/164783.html
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