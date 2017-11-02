Несколько недель назад я писал о том, как сложно предлагать советы по инвестициям, не предлагая советы по финансам (или, по крайней мере, углубляясь в финансовое положение вашего клиента).
Правда в том, что нет идеального решения для предоставления финансовых консультаций или управления инвестициями. Каждый человек, семья или организация имеют разную степень инвестиционных навыков и ноу-хау. Некоторые любят изучать этот материал, в то время как другим все равно. У некоторых есть сложные обстоятельства, требующие консультаций эксперта, в то время как другим не нужна такая помощь. Некоторые чувствуют себя более комфортно, отправляясь на маршрут DIY («сделай сам» про инвестиции), в то время как другие просто не имеют времени или мотивации для управления денежными средствами самостоятельно.
Потребности, цели и ресурсы каждого человека различны.
Хорошая вещь для финансового потребителя заключается в том, что в наши дни мир переполнен вариантами. Финансовые услуги далеки от совершенства, но если вы достаточно пристально поищите, то есть хорошие шансы на то, что найдете надежного практика, который может заполнить пустоту в ваших потребностях управления капиталом, какими бы они ни были.
В этой части я также отметил бы следующее:
Значительная часть инвестиционного менеджмента во многих отношениях превращается в товар. Все, что может быть автоматизировано, будет автоматизировано в будущем. Любой, кто будет бороться с этой тенденцией, будет сожалеть.
Там тонна нюансов, которые идут с этим заявлением, поэтому я хотел бы уточнить. Хотя я чувствую, что технологии будут продолжать играть более значительную роль в отрасли финансовых услуг, людям все равно приходится принимать решения. Вы не можете автоматизировать понимание, контекст или ситуационную осведомленность.
Технология сделает многое из закулисных вещей намного проще для инвесторов, таких как торговля, ребалансировка, оформление документов, отслеживание результатов и общение. Технология может взять на себя человеческий элемент от уравнения в определенных отношениях, но есть много других решений, которые всегда будут требовать способности критического мышления.
Вот некоторые вопросы, которые каждый инвестор должен учитывать при управлении портфелем:
Какова ваша всеобъемлющая инвестиционная философия?
Как вы определите распределение активов между акциями, облигациями, денежными средствами и альтернативными инвестициями?
Будете ли вы заниматься стратегическим распределением активов, тактическим распределением активов или их сочетанием?
Как вы решите диверсифицировать свои активы? Держать концентрированный портфель или большое количество позиций и инвестиций?
Как часто вы будете балансировать свой портфель?
Когда и / или почему вы будете менять распределение активов с течением времени?
Будете ли вы владеть отдельными ценные бумаги, фондами или и то, и другое?
Если вы держите отдельные ценные бумаги, каков ваш процесс для выбора отдельных компаний? Каковы правила покупки и продажи?
Как вы поймете, как отдельные части соединяются вместе, чтобы создать общий портфель?
Будете ли вы покупать активно управляемые фонды, индексные фонды или оба?
Если активно управляемые фонды, как вы будете выбирать фонды, стратегии или портфельные менеджеры? Какие критерии вы будете использовать, чтобы понять, когда выйти из этих активных фондов? Как вы определяете, когда периоды проигрыша фонда рынку нормальны или это сигнал о том, что стратегия больше не «работает»?
Если вы хотите купить индексный фонд, вы будете владеть всем рынком или выбирать по рыночной капитализации, географии, сектору или подсектору? Какого поставщика индекса вы будете использовать? Какого провайдера фонда вы выберете?
Если и то, и другое, как вы выберете, какая часть средств будет вкладываться в активные фонды, а какая в индексные?
Будете ли вы инвестировать в любые другие стратегии, включая факторные или количественные (квантовые) фонды? Как вы выберете эти фонды и как вы правильно их оценивать в своем портфеле?
Будете ли вы инвестировать в паевые фонды или ETF? Зачем?
Сколько позиций в вашем портфеле? Что делать, если у вас слишком много позиций? Что делать, если вам этого недостаточно?
Как вы будете измерять и отслеживать результат?
Какой тест вы будете использовать, чтобы убедиться, что вы на пути к успеху?
Когда и почему вы вносите изменения в свой портфель?
Какова ваша стратегия размещения активов в отношении того, где покупать, продавать и удерживать ваши инвестиции?
Как часто вы будете торговать? Как вы разместите свои сделки?
Как вы будете разумно строить свой портфель и управлять рисками?
Как вы будете оценивать норму прибыли?
Я уверен, что есть несколько вопросов, которые я пропустил здесь. Инвестирование может быть простым делом, но реализация может быть очень сложной. И это только техническая сторона вещей. Я даже не указывал поведенческие аспекты инвестирования.
Некоторые инвесторы смогут ответить на эти вопросы. Другие никогда не будут тратить время, чтобы продумать их. Еще одна группа будет настолько отстранена от всей сложности, что они ничего не делают или доверяют первому попавшемуся финансовому советнику, с которым они сталкиваются.
Даже ничего не делать - это тоже решение.
Инвестиционный ландшафт постоянно развивается. Наши знания о прошлом влияют на то, как все будет развиваться в будущем. Всё больше информации становится доступнее, чем когда-либо прежде. Жизненный цикл продукта фонда в мире, как известно, является коротким, поэтому постоянно доступны новые фонды. В ближайшие десятилетия структура рынка неизбежно изменится, а вместе с ними и инвестиционные возможности. Все эти изменения потребуют внимания.
Любой, кто считает этот материал легким, не понимает рынков или человеческой природы.
Независимо от того, используете ли вы технологии для повышения эффективности управления своими активами или нет, те, кто способен разработать прочную систему принятия решений, имеют максимальные шансы на успех.
Источник Бен Карлсон
Перевод Игорь Париков Wallet
Оригинал статьи со ссылками https://wallet.livejournal.com/164869.html
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