Сегодня ровно месяц, как пресса могла бы разразиться эпохальной новостью касательно российского фондового рынка. Но нет!
А я всё жду, жду, а новостей всё нет и нет. Тогда придется самому восполнить этот вопиющий пробел. Удивляет еще такой момент, когда это происходит в США, то об этом пишут все. В том числе и российские СМИ. А когда это эпохальное событие произошло на российском рынке, то почему-то все молчат.
Итак, готовы к этой новости? Тогда читайте дальше.
Но прежде, чем «ошарашить» этим событием, напомню один слайд из моего бесплатного вебинара о том, как лидеры по капитализации на фондовом рынке постоянно меняются:
Время течет, всё меняется, кроме одного: за последние 10 лет еще не было ни разу, чтобы по окончанию года самой дорогой компанией в стране была компания из отрасли, не относящейся к нефти или газу. Долгое время безоговорочным лидером был Газпром, потом его сменила всёпожирающая Роснефть.
Ничего удивительного, ведь именно за это Россию и прозвали бензоколонкой. Как ни крути: либо нефть, либо газ. Причем прошу заметить, что не только лидеры из сырьевиков, а доминирующее положение компаний в рейтинге за последние 6 лет (4 места из 5) нельзя не заметить.
А теперь представляю вашему вниманию нового лидера хит-парада самых дорогих компаний страны!
Им становится Сбербанк!
Впервые в истории российского рынка лидером стал банк, а не сырьевая компания.
Ничего удивительного, Сбербанк постоянно набирает обороты: увеличивает активы и прибыль. Поэтому закономерно возглавил рейтинг.
Теперь перейдем к официальным цифрам.
Еще на конец II квартала 2017 года по данным Московской Биржи ситуация оставалась без изменений:
Однако, уже по результатам III квартала расклад изменился:
Но и это не совсем корректный рейтинг. Спросите почему?
Потому что у компаний отмеченным желтым цветом, есть еще и привилегированные акции, которые торгуются отдельно. И чтобы оценить полную стоимость компании, нужно прибавить и их стоимость.
Тогда рейтинг приобретет следующий вид:
Позиции в рейтинге не менял. Но в таком случае изменится позиция «Сургутнефтегаза», который переместится с 8-го на 7-е место, отодвинув «Газпром нефть».
Что стоит отметить в этом рейтинге?
А то, что изменения произошли поистине феноменальные: если на 30 июня Сбербанк стоил 3,26 трлн. рублей (вместе с привилегированными акциями) и проигрывал Роснефти 215 млрд. рублей. Кстати, это не мало! Стоимость Аэрофлота на 30.06.2017!
За 3 месяца капитализация Сбербанка подскочила на 32,07% и составила 4,305 трлн. рублей, что на 26,6% больше, чем у Роснефти.
Сколько это 26,6%? Это 905 млрд. и 293 миллиона рублей. Почти столько же стоит «Татнефть» - 10-я компания по стоимости в стране!
Обалденный скачок в стоимости.
Вот такие дела на рынке! А где же пресса? Где сенсационные заголовки?
Как только Apple или Google ставят рекорд по стоимости, или меняются в рейтинге, сразу трубят об этом. А тут впервые, в России банкиры рулят.
Есть предположение, что банкиры рулят: ФРС и американские банки управляют США и миром.
А теперь можете тоже самое писать и про Россию: ЦБ во главе с Набиуллиной с помощью Сбербанка в лице Грефа захватывает страну!
Пишите про Сечина и Миллера? Уже моветон, пишите про Грефа. Он скоро из Сбербанка может сделать IT компанию. Как видим, даром его поездки в США не проходят…
Ради справедливости стоит отметить, что в ноябре прошлого года РБК писал про то, как на несколько минут Сбербанк стал дороже Роснефти.
Но сейчас это не минуты, а месяцы. За 2 месяца до окончания 2017 года может многое изменится, и цена акций Сбербанка может рухнуть. И по итогам года Роснефть опять останется лидером рейтинга. Но разрыв в стоимости очень большой, и серьезных проблем у Сбербанка пока не предвидится.
Это еще раз подтверждает мой тезис, что угадывать какие компании будут лидером рынка – очень сложное, если не сказать неблагодарное дело. Инвестировать в отдельные акции новичкам явно не стоит. Лучше заниматься портфельным инвестированием и иметь широко диверсифицированный портфель, который спасет ваш капитал от резких колебаний и больших потерь.
Оригинал статьи со ссылками: https://wallet.livejournal.com/165281.html
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