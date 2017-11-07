Россиянам захотелось острых ощущений

За последние 2 года в России не прекращается банкопад, количество банков сократилось более чем на треть с 900 до почти 600 в настоящее время. ЦБ очищает рынок от плохих и слабых игроков в банковской отрасли на фоне проблем в экономике.
Казалось бы, замечательное мероприятие – оздоровление экономики, но МВФ в своем весеннем докладе показал, что у России авгиевы конюшни. И Набиуллиной разгребать их еще долгое время.
А еще недавно агентство Fitch подлило масла в огонь:
В ближайшие 4 года количество банков в РФ сократится вдвое - с 600 до 300, под удар попадут частные кредитные организации, у которых накопились проблемные активы и которые страдают от конкуренции с госбанками.
Можно было сказать, что они там на Западе нам завидуют, потому что санкции не действуют, вот поэтому и строчат свои злорадные отчеты. Однако, за это лето мы увидели падение крупнейших частных банков страны: Югра, Бинбанк и Открытие.
Для двух последних даже процедура спасения было особенной, а не обычной. Их под свое крыло взять сам ЦБ, а не пустил под нож АСВ.
Казалось бы, этот случай должен был пробудить от сна населения и заставить задуматься, что лучше вкладывать деньги в надежные государственные банки, а не играть с огнем и ловить лишние пару % доходности в мелких банках. А после лета уже все под вопросом, кроме Сбербанка.
После этого лета стоило ожидать денежные реки, текущие в Сбербанк от напуганных вкладчиков других банков. Но, как говорится, жизнь богаче вымысла, а россияне здравого смысла.
Согласно октябрьскому пресс-релизу Сбербанка в сентябре депозиты снизились на 0,5% из-за валютной переоценки, что подтверждает данным портала banki.ru. Однако, юридические лица сняли за месяц уже 3,43% или 199,371 млрд. руб.
А если взять данные по депозитам с июля, когда пошли первые сообщения о проблемах в банках, то ситуация не лучше: вклады физ.лиц -0,53% или 60 млрд., средства предприятий практически не изменились +0,06%.
Так что говорить, что Сбербанк стал бенефициаром проблем других банков (по крайней мере, последних 3-х громких случаев) - неверно. Ситуация стабильна, и практически не изменилась.
Более того, учитывая, что большинство вкладов россиян рублевые, то на валютную переоценку не удастся всё списать. Даже в Сбербанке наблюдается небольшой отток вкладов. Часть из вкладчиков, поддалась на рекламу народных ОФЗ и вкладывается в них, что верно при данных ставках на депозитах в Сбербанке.
Однако, надежность для россиян не главный фактор при вложении средств. Как вы догадались, самый главный – это доходность!
Микрофинансовые организации (МФО), столкнувшись с недостатком банковского финансирования, все активнее привлекают деньги населения. Граждане ищут альтернативу подешевевшим вкладам и за год увеличили вложения в МФО почти на четверть. В результате объем средств населения в МФО уже превысил объем банковских кредитов.
Банки значительно сократили инвестиции в микрофинансовый сектор — по итогам июня они составили 17 млрд руб., уменьшившись за год на 23,5%. На столько же выросли вложения в МФО граждан — до 21,5 млрд руб.
Граждане в меньшей мере обращают внимание на имидж МФО и не имеют возможностей для полноценной оценки рисков. На фоне падения доходности банковских депозитов население ищет им альтернативу. «Росту вложений физических лиц в МФО способствует продолжающееся снижение ставок по депозитам кредитных организаций,— отмечается в обзоре ЦБ.— Средневзвешенная ставка по банковским депозитам физических лиц до одного года, кроме вкладов “до востребования”, снизилась за год на 1,5 процентных пункта, до 6,3% в первом полугодии 2017 года». Для сравнения, ставки привлечения МФО средств физлиц гораздо выше. Например, одна из ведущих МФО, «Домашние деньги», рекламирует на своем сайте ставки для частных инвесторов до 23% годовых.
Не останавливает население даже тот факт, что вложения в МФО, в отличие от банковских вкладов, не подпадают под действие системы страхования вкладов (в банках гарантированы сбережения в размере 1,4 млн руб.) «Видя ненадежность банков для больших вложений наряду с низкими ставками, инвесторы, что логично, ищут другие способы заработать: вырос интерес к облигациям, МФО предлагает хорошую доходность,— считает главный экономист “ПФ-Капитала” Евгений Надоршин.— Не факт, что инвесторы, вкладываясь в МФО, не видят риски, но, возможно, в их глазах с учетом предлагаемой доходности они сопоставимы с банковскими или даже ниже».
После этой новости у меня вопрос: а где Минфин со своей финансовой грамотностью?
23% годовых на депозит – это нормально?
Россияне похожи на мышей, которые плакали, кололись, но продолжали грызть кактус. Сколько будет продолжаться эта глупость? Брать кредиты под 300% и отдавать депозиты под 23% в МФО. В итоге, многие останутся с кредитами, но без депозитов.
Повышайте свою финансовую грамотность и тогда не придется бегать в поисках «лучших» вариантов. Эти варианты лучшие окажутся не для вас, а для мошенников. Свои лучшие варианты надо искать самому, их вам никто не покажет.
Оригинал статьи со ссылками: https://wallet.livejournal.com/165732.html
Комментарии 1