Мое утро сделала шутка от Тайлера Дердена:
Сорокалетний понижательный тренд – все более и более низкорослых Председателей Федерального Резерва – только что агрессивно взметнулся вверх…
Последуют ли ставки за этим трендом?
Очень тонкий юмор)
А между тем Дональд Трамп выдвинул Джерома Пауэлла (последний на картинке) на пост главы Федеральной резервной системы.
Теперь эту кандидатуру должен утвердить сенат.
Если кандидатуру утвердят, то он приступит к своим обязанностям в феврале 2018 года. Джером пока никаких заявлений касательно будущей учетной ставки не делал.
Однако, новоиспеченный аналитик в лице главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина уже предсказывает действия нового руководителя самого влиятельного центробанка мира:
Новому главе Федеральной резервной системы (ФРС) США придется работать в непростых условиях и ужесточать денежно-кредитную политику серьезнее, чем ожидает рынок. Однако это не окажет влияния на экономику России.
"Чтобы предотвратить ускорение инфляции, ФРС США может быть вынуждена серьезнее ужесточить политику, чем сейчас ожидают участники рынка. В этом случае переоценка потенциала повышения ставки приведет к коррекции цен на финансовые активы и вызовет волатильность на глобальных рынках", - сказал он.
Орешкин пояснил, что сейчас в экономике США наблюдается сочетание низкой безработицы и низкой инфляции, но оно вряд ли сохранится надолго и связано с сформировавшимися за время долгого кризиса ожиданиями. "Дальнейшее улучшение ситуации на американском рынке труда может привести к более резкому росту заработных плат, для инфляционной динамики может настать так называемый minsky moment", - отметил министр.
Говоря о влиянии смены главы ФРС на Россию, глава Минэкономразвития подчеркнул, что за последние годы экономика стала гораздо более устойчивой к колебаниям внешней конъюнктуры. "Ключевую роль здесь сыграли структурные макроэкономические преобразования - переход к таргетированию инфляции, введение бюджетных правил, проведение правительством операций на внутреннем валютном рынке. Благодаря этим мерам российская экономика успешно адаптировалась к глобальным вызовам", - добавил Орешкин.
Министр указал, что со второй половины 2016 года в России возобновился рост ВВП. "В дальнейшем мы ожидаем сохранения этих позитивных тенденций, как бы ни складывалась ситуация на мировых рынках", - подчеркнул он.
Рынок не ожидает такого развития событий, а Орешкин уже раскусил этих американцев. На глобальных рынках будет волатильность, а у нас нет? Потому что рынка нет?
Вы только посмотрите на нового Мутко на сцене: "minsky moment". Найм помощников из иностранных аудиторских фирм даром не проходит. Растёт министр на глазах!
Резюме выступления: У них там будут проблемы, а Россия – тихая гавань. Отмечу только ошибку ТАСС "второй половины 2016 года". Новость от 03 ноября 2017 года.
Знаете на что этот перл похож? На интервью Путина газете Figaro в сентябре 2008 года:
Россия смогла избежать экономического кризиса, который возник в некоторых странах Запада, и на этом фоне является для зарубежных инвесторов «тихой гаванью». Об этом заявил премьер-министр Путин во время интервью французской газете «Фигаро».
По словам главы правительства, у России есть все необходимое для решения многих задач в экономике, в том числе для удвоения ВВП.
Там происходили все те же процессы. У нас не было кризиса с ликвидностью, не было ипотечного кризиса — такого, как был на некоторых европейских и американских площадках. У нас его не было, мы его избежали. А у вас был. И если не во Франции, то в некоторых европейских странах и США до сих пор он продолжается.
Что было с экономикой и фондовым рынком после сентября 2008 года?
Правильно, экономика и фондовый рынок ушли в штопор, причем гораздо сильнее, чем сами стран Запада.
Скажу вам даже больше, Россию ждет феерический п…ц в ближайшие годы. Да-да, там именно то слово, о котором вы подумали. Подробнее об этом расскажу на вебинаре "Следующая Остановка - Кризис".
В последнее время стали модны рэп-баттлы. Рэпом не увлекаюсь, а великие экономисты могут устроить баттл)
Тем не менее, я решил устроить баттл с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Не я лично. У нас разные весовые категории. Но нашел ему достойного соперника - министра финансов РФ Антон Силуанова.
Почитайте его выступление:
Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) развитых стран может привести к торможению мирового экономического роста, она должна оставаться достаточно мягкой до тех пор, пока не появятся явные признаки ускорения инфляции. Такое мнение высказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.
"Мягкая денежно-кредитная политика содержит определенные риски. Но драмализация (ужесточение - прим. ТАСС) денежно-кредитной политики может привести к проблемам в ряде стран с развивающейся экономикой, а также к торможению [мирового] экономического роста", - считает Силуанов. Он отметил, что США и страны Еврозоны высказали мнение, что пока сворачивать программы количественного смягчения преждевременно.
"Пока темпы роста вышли, особенно в Америке, на проектные показатели, а вопросы инфляции еще не настолько критичны для того, чтобы нужно было сворачивать программу количественного смягчения. Качество роста, который во многом и базируется на привыкших к постоянным вливаниям ликвидности странах-инвесторах, может измениться после того, как будет проходить сокращение такого количественного смягчения", - добавил российский министр.
Сверхмягкая денежно-кредитная политика способствовала наращиванию задолженности в нефинансовом секторе, отметил он. "Как государственный сектор, так и корпорации, а также домохозяйства увеличили долговую нагрузку на текущую деятельность. В этой ситуации риски, связанные с нормализацией денежно-кредитной политики, то есть с ростом процентных ставок при проведении операций по рефинансированию накопленного долга, могут оказаться довольно значительными", - сообщил Силуанов.
"Денежно-кредитная политика в развитых странах должна оставаться достаточно мягкой до тех пор, пока не появятся явные признаки ускорения инфляции", - резюмировал он.
А простыми словами: не сворачивайте лавочку с дешевыми кредитами, а то всем развивающимся странам (читайте России) будет плохо.
Одно Правительство, 2 министра с диаметрально противоположной точкой зрения. Один – «нам все равно», другой «Ничего не меняйте, иначе будет плохо».
Оригинал статьи со ссылкой https://wallet.livejournal.com/166201.html
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