Пролистывая сентябрьский номер журнала Finance & Development, издаваемый МВФ, наткнулся на интересную информацию.
Вернее не интересную, а пугающую.
В этом году в американской прессе широко обсуждается кризис в ритейле, и триумфальное восхождение компании AMAZON благодаря автоматизации.
Однако, по данным МВФ эта проблема не только в США, а почти во всех развитых странах.
Доля труда в национальном доходе снижается во всем мире.
В то же время как капитал накапливает растущую часть доходов. Поскольку владение капиталом распределяется между самыми богатыми домохозяйствами, увеличение доли капитала в общих доходах ведет к увеличению неравенства.
Основные факторы этого явления различаются в разных странах. В странах с развитой экономикой примерно половина снижения объясняется технологическими успехами, поскольку быстрые прорывы в области информационных технологий привели к автоматизации многих профессий. На развивающихся рынках ключевым фактором является глобальная интеграция, в частности участие в глобальных цепочках создания стоимости. Трудоемкие рабочие места в странах с развитой экономикой часто перенесены в развивающиеся рынки, где одни и те же задачи относительно капиталоемкие. И это перемещение повышает долю капитала как в отправляющей, так и в принимающей экономике.
На развивающихся рынках снижение доли рабочей силы не обязательно требует вмешательства политики, поскольку последствия глобальной интеграции выгодны. Однако развитые экономики, производящие высокотехнологичную продукцию, должны вкладывать средства в образование, повышение квалификации.
Доля труда в общих доходах компании непрерывно снижается с 1970 года, как в развитых странах, так и развивающихся. В период с 1991 по 2014 снижение коснулось 19 из 35 экономик, объем ВВП которых составляют 78% от общего объема ВВП развитых стран.
В развивающихся странах снижение доли труда коснулось 32 из 54 экономик (70% по доли ВВП стран).
Что это означает?
Да, все просто – увеличение производительности компаний, о которой постоянно говорят по российскому телевидению, но воз и ныне там. Нетрудно догадаться, что Россия одна из 22 развивающихся стран, которых не коснулось это снижение.
Стоит отдельно отметить, что США не самая эффективная страна по снижению издержек на труд. Германия и Италия опережают США в 1,5 раза. 75% против 50% в США.
Стоит отметить, что снижение доли труда (а читайте численности работающих сотрудников) происходит неодинаково в разных отраслях:
Больше всего мест теряет производство и транспорт. За ними следует добыча ископаемых и медицина (роботы-врачи наступают?), торговля, финансовые услуги.
Удивляет рост труда в отраслях недвижимости и аграрном секторе. В лидерах по росту трудовых затрат – отельный бизнес.
Какие рекомендации приводит МВФ для решения этой проблемы? А сокращение рабочих мест – это реально проблема.
Рекомендации следующие:
Получать хорошее образование, постоянно повышать свою грамотность и навыки, тренинги.
Это то, что касается именно самих работников. Остальные относится к государству.
Это уже поняли американцы и вплотную занялись своим образованием, что вылилось в огромном росте стоимости обучения:
За 10 лет книги и образование выросли в цене в 2 раза, в то время как новые машины, одежда, бытовая техника, сотовые телефоны, игрушки, программное обеспечение и телевидение либо не выросли, либо сильно снизились в цене.
Недвижимость, продукты и здравоохранение значительно выросли в цене.
Какой вывод из всего этого?
Продуктами запастись на годы вперед не удастся, поэтому закупать впрок не стоит,
Техника постоянно дешевеет,
Здравоохранение дорожает – поэтому следите за своим здоровьем, не запускайте его и ведите здоровый образ жизни. Это просто дешевле, чем лечиться.
Заводите детей – потом будет только дороже,
Конечно же, учитесь и развивайте навыки, иначе может оказаться, что в скором времени в ваших услугах не нуждаются. И тогда придется начинать и осваивать другие отрасли с самого начала с потерей времени и доходов.
Еще больше возрастает потребность в знаниях в области инвестирования, независимо от ваших доходов и навыков. Мир слишком быстро меняется, а эти знания не устаревают и нужны всем.
Посмотрите на гигантский скачок грамотности среди мирового населения. В 1800-м году только 15% населения Земли могли читать. Теперь только менее 20% НЕ умеют читать.
Особенно качественный скачок произошел после 1950 года: с 60% до 20% в 2000-м году – 40% за 50 лет. ЗА предыдущие 150 лет доля неграмотных изменилась только на 25%.
Время и процессы ускоряется. Знания и навыки становится ключом к успеху. Причем дорожающим постоянно.
Если не совершенствоваться, то можно остаться без нужных навыков и без денег.
Так что выбор за вами: сможете ли угнаться за миром в этой постоянно набирающей скорость гонке.
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