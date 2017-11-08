Пролистывая сентябрьский номер журнала Finance & Development, издаваемый МВФ, наткнулся на интересную информацию.Вернее не интересную, а пугающую.В этом году в американской прессе широко обсуждается кризис в ритейле, и триумфальное восхождение компании AMAZON благодаря автоматизации.Однако, по данным МВФ эта проблема не только в США, а почти во всех развитых странах.Доля труда в национальном доходе снижается во всем мире.В то же время как капитал накапливает растущую часть доходов. Поскольку владение капиталом распределяется между самыми богатыми домохозяйствами, увеличение доли капитала в общих доходах ведет к увеличению неравенства.Основные факторы этого явления различаются в разных странах. В странах с развитой экономикой примерно половина снижения объясняется технологическими успехами, поскольку быстрые прорывы в области информационных технологий привели к автоматизации многих профессий. На развивающихся рынках ключевым фактором является глобальная интеграция, в частности участие в глобальных цепочках создания стоимости. Трудоемкие рабочие места в странах с развитой экономикой часто перенесены в развивающиеся рынки, где одни и те же задачи относительно капиталоемкие. И это перемещение повышает долю капитала как в отправляющей, так и в принимающей экономике.На развивающихся рынках снижение доли рабочей силы не обязательно требует вмешательства политики, поскольку последствия глобальной интеграции выгодны. Однако развитые экономики, производящие высокотехнологичную продукцию, должны вкладывать средства в образование, повышение квалификации.Доля труда в общих доходах компании непрерывно снижается с 1970 года, как в развитых странах, так и развивающихся. В период с 1991 по 2014 снижение коснулось 19 из 35 экономик, объем ВВП которых составляют 78% от общего объема ВВП развитых стран.В развивающихся странах снижение доли труда коснулось 32 из 54 экономик (70% по доли ВВП стран).Что это означает?Да, все просто – увеличение производительности компаний, о которой постоянно говорят по российскому телевидению, но воз и ныне там. Нетрудно догадаться, что Россия одна из 22 развивающихся стран, которых не коснулось это снижение.Стоит отдельно отметить, что США не самая эффективная страна по снижению издержек на труд. Германия и Италия опережают США в 1,5 раза. 75% против 50% в США.Стоит отметить, что снижение доли труда (а читайте численности работающих сотрудников) происходит неодинаково в разных отраслях:Больше всего мест теряет производство и транспорт. За ними следует добыча ископаемых и медицина (роботы-врачи наступают?), торговля, финансовые услуги.Удивляет рост труда в отраслях недвижимости и аграрном секторе. В лидерах по росту трудовых затрат – отельный бизнес.Какие рекомендации приводит МВФ для решения этой проблемы? А сокращение рабочих мест – это реально проблема.Рекомендации следующие:Получать хорошее образование, постоянно повышать свою грамотность и навыки, тренинги.Это то, что касается именно самих работников. Остальные относится к государству.Это уже поняли американцы и вплотную занялись своим образованием, что вылилось в огромном росте стоимости обучения:За 10 лет книги и образование выросли в цене в 2 раза, в то время как новые машины, одежда, бытовая техника, сотовые телефоны, игрушки, программное обеспечение и телевидение либо не выросли, либо сильно снизились в цене.Недвижимость, продукты и здравоохранение значительно выросли в цене.Какой вывод из всего этого?Продуктами запастись на годы вперед не удастся, поэтому закупать впрок не стоит,Техника постоянно дешевеет,Здравоохранение дорожает – поэтому следите за своим здоровьем, не запускайте его и ведите здоровый образ жизни. Это просто дешевле, чем лечиться.Заводите детей – потом будет только дороже,Конечно же, учитесь и развивайте навыки, иначе может оказаться, что в скором времени в ваших услугах не нуждаются. И тогда придется начинать и осваивать другие отрасли с самого начала с потерей времени и доходов.Еще больше возрастает потребность в знаниях в области инвестирования, независимо от ваших доходов и навыков. Мир слишком быстро меняется, а эти знания не устаревают и нужны всем.Посмотрите на гигантский скачок грамотности среди мирового населения. В 1800-м году только 15% населения Земли могли читать. Теперь только менее 20% НЕ умеют читать.Особенно качественный скачок произошел после 1950 года: с 60% до 20% в 2000-м году – 40% за 50 лет. ЗА предыдущие 150 лет доля неграмотных изменилась только на 25%.Время и процессы ускоряется. Знания и навыки становится ключом к успеху. Причем дорожающим постоянно.Если не совершенствоваться, то можно остаться без нужных навыков и без денег.Так что выбор за вами: сможете ли угнаться за миром в этой постоянно набирающей скорость гонке.