Давно заметил такую тенденцию в России… Самое ужасное, что только можно себе представить, реализовано в полной мере. Ужаснее быть не может.
Спросите, что же такое случилось?
Всё очень просто – в России нет стимулов для развития человека. Нет стимулов для получения образования: если у тебя хорошее образование (диплом ведущего ВУЗа), то это еще ничего не значит. С этим дипломом может работать продавцом в магазине. И это не шутка.
Все наблюдения в моем окружении этому подтверждение. Года 3 назад моя знакомая в Москве с дипломом МГУ не могла устроиться на работу: предлагали вакансии на 20-30.000 рублей. И это Москва и краснодипломница…
Да, что далеко ходить? У меня самого 3 диплома о высшем образовании: один Морской Академии, второй одного из ведущих университетов Санкт-Петербурга, третий немецкий – международный. И как это мне помогло на работе? Никак.
Все чего добился на работе только благодаря личным заслугам и решению поставленных задач. Даже на стажировку в Германию на полгода не отпустили (отличился по учебе), сказали выбирай: работа или учеба. Выбрал работу и не жалею. Все остальные профессиональные корочки тоже были не нужны. Есть какой-либо шанс продвинуться, повысив образование? Нет.
В то же время, масса противоположных примеров, но только по другую сторону баррикад: на Западе и Востоке. Друзья уехали учиться в Европу, Лондон и Канаду. И все продвигались благодаря образованию и свои навыкам. Все! И постоянно обучаются и переходят во всё более крупные и крутые компании.
В Азии: Китае, Корее и Японии ситуация еще жестче. Если ты не поступил в ТОП Вузы тебе НИКОГДА не попасть в ведущие компании. Поступил в ВУЗ попроще и очертил для себя круг работодателей второго сорта. Это не единичный случай – это правило.
В России есть исключения, надо признать. В тех же гос.компаниях приветствуют продвижение и образование. А лучшим вариантом считается взять уже обученного человека из западных компаний: особенно любят брать из аудиторов в экономические отделы. Но оэто отдельные примеры на российском рынке. И тенденция такова, что берут одного образованного, троих с меньшей квалификацией увольняют. И гос.компания компании рознь. В некоторых из них деградация продолжается и ни о каком обучении речи не идет.
Мои личные наблюдения теперь подтверждены на официальном уровне:
Россияне массово получают высшее образование, но спрос на их знания невелик – экономика ориентирована на эксплуатацию ресурсов, пришли к выводу авторы совместного исследования Boston Consulting Group (BCG), Сбербанка, Worldskills и Global Education Futures. Они опросили руководство крупнейших компаний, в которых работает более 4 млн человек. Финальный доклад будет опубликован осенью.
Свой самый качественный человеческий капитал Россия экспортирует, а тот, что остается, не востребован, отметил декан факультета экономики МГУ Александр Аузан на круглом столе, посвященном менеджменту в цифровой промышленности. Экономика знания не ценит и материальных стимулов осваивать «сложные» профессии немного, свидетельствуют результаты исследования. Врач зарабатывает в среднем всего на 20% больше водителя. Для сравнения: в США разница составляет 261%, в Германии – 172% и даже в развивающейся Бразилии – 174%.
Основной работодатель по-прежнему госсектор, пусть теперь и в виде госкомпаний (доля занятых в госуправлении даже выросла более чем вдвое), а в малом и среднем бизнесе, новых крупных компаниях наподобие «Яндекса» и международных работает менее трети всех занятых.
«Во всем мире если ВВП падает, то безработица растет, у нас же она может даже уменьшаться», – отметила она. В такой среде, даже если у человека есть необходимые новой экономике знания и навыки, применить их ему может оказаться негде. Потенциал для сокращения штата в России значительный, сообщили работодатели исследователям. В будущем невостребованным может оказаться любой современный профессионал, говорится в ответе представителя BCG.
Новая экономика требует новых компетенций – не только теоретических знаний, навыков программирования и работы с данными, но и творческого, аналитического мышления, коммуникативных навыков и умения работать в условиях неопределенности.
Всего у 17% занятых более половины задач – творческие или аналитические, почти у половины – рутинные (см. график). Почти такое же соотношение в Бразилии, зато в развитых странах доля людей, которые решают аналитические задачи, существенно выше: например, в Германии – 29%, а в Великобритании – 45%.
На техническую и рутинную работу молодых людей ориентирует система образования – учит действовать согласно инструкциям, что востребовано, например, на госслужбе. Впрочем, это вполне соответствует настроениям большинства россиян, которые стремятся к стабильности и предпочитают работать в бюджетном секторе или госкомпаниях, говорится в исследовании.
Общедоступное высшее образование качество кадров не улучшает: спрос на выпускников невелик – многие получают дипломы, а работают там, где он не нужен.
Согласно докладу ООН за 2016 г. Россия входит в число стран с очень высоким уровнем человеческого развития, замечает директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко, проблема не в системе образования, а в экономике. «Устаревшие и неэффективные предприятия не могут создать для выпускников нормальные условия труда, и те их быстро покидают, после чего такие предприятия опять выходят на рынок труда», – подчеркивает она. Но с подготовкой инженеров в России действительно серьезные проблемы, признает Клячко, провал и на уровне повышения квалификации кадров, непрерывного профессионального образования: на эти программы нет достаточного спроса в экономике, у работодателей не хватает на переобучение работников ресурсов, а у самих работников, как правило, – времени и финансов.
Авторы доклада согласно ТАСС (приходится довольствоваться пересказом, а не первоисточником) Россия движется от экономики ресурсов к экономике знаний:
Серьезно? Это не шутка? Вы расскажите это советским инженерам. Сколько Российская ССР производила станков и оборудования и сейчас? Нефть, как была, так и осталась, а машиностроительная и обрабатывающая промышленности убиты, распроданы и вывезены.
Россия движется ровно в обратном направлении от Германии к Эфиопии, причем семимильными шагами.
Из личных заметок: мои друзья работают в Google, HSBC, Bombardier, Boeing, General Electric, ZIM, Hyundai и еще много брендов, но не всемирно известных. Они еще 3-4 года назад были в России, но вариантов для развития в стране у них не было. Только одна перспектива – западные и восточные компании. Да, есть знакомые, работающие в крупнейших российских компаниях. Но если им предложат варианты конкуренты из западных компаниях, в большинстве случаев они согласятся. Потому что условия там лучше. Обвинять их в этом нет смысла. Они применяют свой потенциал, где он востребован. Это жизнь.
А в России замкнутый круг: нет компаний, которым нужны специалисты экстра класса, либо компании не могут предложить конкурентные условия, люди и не учатся. А зачем? Если негде применить знания.
Единственное исключение в этой схеме – программисты. Они получают хорошее образование в России, одно из лучших в мире. Развиваются, могут работать удаленно на любую компанию в мире и уезжают заграницу. За последние 4 года, трое знакомых уехали работать в Google…
После этой статьи может пропасть мотивация к образованию и обучению. Но нет, дорогие мои читатели. Эта статья показывает, что нужно еще больше пытаться повысить свою квалификацию и навыки, потому что теперь нужны не просто специалисты с высшим образованием, а специалисты экстра-класса. На них спрос будет всегда в отличие от просиживающих штаны.
Опять же пример из личного опыта: в начале года знакомая переехала с российского севера на российский юг. Климат получше, и на прошлой работе выжали все соки и нервы. Отдыхала полгода. Устроилась летом в гос.компанию на рядовую должность экономиста с испытательным сроком 3 месяца. А дальше…
А дальше, испытательный срок закончился через месяц, а первое повышение получила через 3 месяца, которое не могли получить люди, которые работают уже 5-7 лет в компании.
Почему так произошло?
Очень просто: за плечами работа в международной аудиторской компании, потом в крупнейшей финансовой структуре России и огромная компетенция и опыт, которые нужны всем.
Такие специалисты не пропадут нигде, поэтому учитесь и развивайтесь.
Оригинал статьи со ссылками https://wallet.livejournal.com/166877.html
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