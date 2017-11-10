Спекуляции – это проблема для всех.
Спросите: «Какая же это проблема? Это проблема для тех, кто спекулирует и теряет деньги».
И будете совершенно правы, но есть один момент, который может отравить экономику страны.
И зовут его спекулятивный капитал.
Причем, не российский, а иностранный. Теперь обо всем по порядку.
О буме государственных облигациях (ОФЗ) писал много раз.
Только хочу обратить ваше внимание на то, что первыми кто «раскусил» выгодность этих облигаций был как раз иностранный капитал и нерезиденты.
Долларовый нефтедождь начал заканчиваться с 2014 года, что заставило правительство задуматься о новом и забытом источнике доходов, как облигации. А тут как раз и подоспели нерезиденты. Начали хватать гос.облигации, как горячие пирожки, после того как закончилась валютная лихорадка на российском рынке.
С завидной регулярностью стали появляться статьи о том, как все новые и новые выпуски облигации Минфина выкупаются мгновенно, и спрос на них превысил предложение в несколько раз.
Посмотрев на это безобразие или аттракцион неслыханной доходности, население после года раздумий ринулось скупать эти облигации в форме народных. И даже российские банки присоединились к этой истории.
Всё прекрасно.
Только несколько моментов, которые вызывают беспокойство:
- вырученные деньги не идут на развитие экономики, а идут на латание дыр в бюджете, то есть силовиков и оборону
- растет государственный долг
- растет доля нерезидентов.
Если с первыми двумя пунктами, всё понятно, то возникает вопрос, а что не так с третьим?
А с нерезидентами история такова, что эти вложения в ОФЗ - не прямые инвестиции в экономику и производство, а спекулятивный капитал, который в любой момент может быть извлечен. Стоит только американским сенаторам или Трампу ввести санкции на полную катушку, как все нерезиденты дружно пойдут на выход.
Откуда тогда взять 1,87 трлн. рублей?
Некоторые читатели воскликнут: «Напрасно беспокоишься! Санкции уже давно ввели, но бизнесу это не помеха. А доля нерезидентов только и растет, несмотря ни на что».
Возразить на это очень трудно. Пока трудно…
Но ветер перемен для спекулянтов может резко сменить направление на обратное. Последние тревожные новости это подтверждают:
Правительство России сокращает займы на рынке для покрытия дефицита бюджета на фоне резкого падения интереса к рублю и рублевым облигациям со стороны иностранных инвесторов.
На аукционах облигаций федерального займа в среду Минфин РФ предложит инвесторам госбумаги лишь на 25 млрд рублей. Это на 5 млрд рублей меньше, чем в первой половине октября, и на 15 млрд - чем средний размер сентябрьских аукционов.
Сумма размещения вторую неделю подряд станет минимальной с начала года. На продажу будет выставлен "классический" выпуск с погашением в 2033 году на 10 млрд рублей и 7-летние бонды на 15 млрд рублей.
Минфин снижает предложение по мере того, как падает спрос со стороны нерезидентов, которые были основными покупателями российских гособлигаций с января 2016 года, вложив в них больше 25 млрд долларов.
Аукционы прошлой недели прошли "без ажиотажа", дипломатично описывают ситуацию аналитики Росбанка. По сравнению с серединой октября спрос на ОФЗ рухнул втрое: так, на аукционе 18 октября инвесторы были готовы купить бумаг на 131,9 млрд рублей, а на прошлой неделе - всего на 45 млрд.
После того как власти США запустили процесс ужесточения антироссийских санкций, инвесторы начали опасаться, что санкционный пакет будет распространен на российский госдолг, говорит стратег Danske Bank Владимир Миклашевский. Поручение проработать такую возможность до марта 2018 года дано Минфину США.
Но это ноябрьские новости. А неладное я заподозрил еще в середине сентября, когда проверял сайт ЦБ и информацию «Номинальный объем облигаций федерального займа (ОФЗ), принадлежащих нерезидентам, и доля на рынке» по ссылке
http://www.cbr.ru/analytics/print.aspx?file=fin_stab/table_ofz.htm&pid=fin_stab&sid=ITM_16524
Эта ссылка перестала работать с середины сентября. Думал, мало ли, может временно не работает страница. Но прошло уже почти 2 месяца, а информации до сих пор нет.
Заметьте на графике Ведомостей, последние данные датированы июлем, хотя статья сентябрьская.
Таким образом, мои опасения о том, что нерезиденты начали потихоньку паковать чемоданы, получили реальное подтверждение.
Пока всё без паники, но Минфин своими новостными вбросами сеет её среди профессионалов:
Минфин России не планирует ограничивать потоки валюты или влиять на приток-отток капитала даже при сложной ситуации в экономике, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"У нас это право сейчас есть, но мы им никогда не пользовались. То же самое прописано в письме, что у нас сохраняется право введения ограничений. Но это не означает, что мы собираемся им пользоваться. Идеи ограничить потоки валюты, поставить забор по притокам и оттокам капитала мы никогда не практиковали, и думаю, что не будем этого делать", - сказал министр, отвечая на вопрос о праве Минфина и ЦБ применять жесткие валютные ограничения в случае кризиса в экономике.
Ранее замминистра финансов Владимир Колычев сообщил о том, что Минфин обратился с предложением предоставить ведомству и ЦБ такое право при серьезной кризисной ситуации.
Дыма без огня не бывает. Последний раз такое обсуждали в декабре 2014 года, а теперь снова.
Правительство видит нарастающую угрозу среди нерезидентов и пытается как-то заранее реагировать?
Все предыдущие разы этого не удавалось. Смогут ли в этот раз?
Скоро узнаем.
Оригинал статьи со ссылками https://wallet.livejournal.com/167831.html
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