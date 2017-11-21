Европейские элиты накапливают наличность, японцы наполняют сейфы купюрами высокого номинала (10.000 йен), саудиты выводят деньги в офшоры, и, судя по следующему графику, самые богатые американцы все больше беспокоятся о безопасности своего богатства...В течение десятилетия сотрудники службы безопасности и бронированных автомобилей в США зарабатывали от 14 до 15 долларов США в час.Но все изменилось после избрания Трампа президентом ...Спрос на службы безопасности взлетел, взвинтив за собой зарплату на 24% год к году!Чего же боятся 1% американского населения? (ответ прост… всех нас)Источник Тайлер ДерденПеревод Игорь Париков WALLET