Самый могущественный банк в мире выступает с серьезным предупреждением

В 1869 году сорокавосьмилетний еврейский иммигрант из маленькой баварской деревеньки Трипштадт повесил табличку на двери своего маленького офиса в нижнем Манхэттене, чем возвестил об открытии своего нового бизнеса.



Его завали Маркус Голдман, а бизнес, который он начал, именуется сейчас Goldman Sachs, и теперь это выдающийся инвестиционный банк с активами около одного триллиона долларов.



Этот банк стал таким, каким он является сегодня, не в результате побед в состязаниях по популярности.



Goldman Sachs был участником почти каждого крупного банковского скандала в недавней истории.



Это компания занималась урегулированием исков по бесчисленным обвинениям, включая обвинения в манипулировании ставками, манипулировании ценами акций, требовании взяток от своих собственных клиентов, фронтранинге розничных инвесторов и прочих делах, которые позволяли этому банку увеличить количество денег в своих карманах.



Однако Goldman Sachs всегда избегал серьезных наказаний, потому что имел защиту в лице высокопоставленных чиновников из различных правительственных ведомств.



Четыре из последних восьми секретарей американского Казначейства, включая текущего, ранее являлись работниками Goldman Sachs.



Три текущих президента Федеральных Резервных Банков – выходцы из Goldman Sachs.

Нынешний президент Европейского Центрального Банка и глава Банка Англии – бывшие сотрудники Goldman Sachs.



Короче, вы поняли.



Вообще-то, нет ничего страшного в том, что правительственные департаменты зачастую возглавляются высокопоставленными менеджерами из частного сектора. Налогоплательщики, вероятно, хотели бы видеть, чтобы государственные чиновники знали, как выполнять свою работу, и чтобы во властные кресла не попадали случайные люди с улицы.



Но последовательный фаворитизм — бесстыден и отвратителен.



И вот вам пример: в 2008 году, когда финансовая система оказалась в огне, и большая часть банков терпела огромные убытки, правительство организовало бэйл-аут, в результате которого Goldman оказался главным выгодоприобретателем.



Goldman потерял бы миллиарды долларов от своих опрометчивых инвестиций в страхового гиганта AIG (который вот-вот должен был обанкротиться).



Но вместо этого Goldman получил по 100 центов на каждый вложенный им доллар, и все благодаря американским налогоплательщикам. И этот случай — не единственный.

Все это сказано лишь для того, чтобы показать насколько глубоко Goldman Sachs встроен в глобальную экономику, почти в каждое правительство Запада и в важнейшие финансовые рынки планеты.



А значит, когда управляющий этого банка заявляет, что рынки стали слишком дорогими, то, вероятно, нам следует прислушаться к его словам.



И именно это и случилось вчера на бизнес-конференции в Франкфурте, устроенной изданием Handelsblatt. Управляющий Goldman Sachs недвусмысленно заявил аудитории, что мировые финансовые рынки “слишком долго шли наверх.”



И это действительно так. Множество рынков акций по всему миру находятся вблизи своих рекордных вершин. Рынки облигаций также находятся вблизи своих вершин. И рынки недвижимости тоже находятся вблизи своих рекордных вершин.



Правительства-банкроты, которые не раз объявляли дефолт по своим долгам (такие как Аргентина), имеют возможность продавать свои облигации со сроком погашения через СТО ЛЕТ, при этом процентная доходность этих облигаций оказывается до смешного низкой.



Акции компаний, постоянно теряющих деньги, забрались в заоблачные высоты.

Процентные ставки во многих частях мира все еще находятся на отрицательной территории.

При средней продолжительности бычьего рынка 5 лет, текущий бычий рынок стартовал восемь с половиной лет назад.



Таким образом, нынешнее ралли стало одним из самых продолжительных за всю историю финансовых рынков.



И теперь на Уолл Стрит работают легионы видавших виды аналитиков, трейдеров и инвестиционных банкиров, которые буквально не имеют опыта работы в условиях медвежьего рынка.



Мало-помалу видные фигуры начинают выражать беспокойство относительно состояния финансовых рынков.



Вчерашний комментарий управляющего Goldman – это лишь последний такой эпизод. Но учитывая статус этого рыночного инсайдера, его слова, пожалуй, наиболее значимы.

По правде говоря, ни у кого нет хрустального шара, особенно, когда дело касается финансовых рынков. Такого шара нет даже у управляющего Goldman Sachs.



Но если эти парни говорят миру, что рынок перегрет, то вы не ошибетесь, предположив, что они уже начали распродавать свои активы.



Источник Sovereignman 07.09.2017

Перевод Finview