А вы готовы к рабству?

Именно этот вопрос стоит задать каждому из нас.

Ни в какой другой формулировке, а именно этой. Рабство и нищенство или попытаться стать свободным человеком.



Причем времени на размышления очень мало. А слова «потом» уже не будет от слова «совсем».



Попытки философствовать в стиле Ницше "Всякий, кто не может посвятить себе две трети времени должен быть признан рабом" не прокатят.



Скоро не будет работы для большинства населения Земли. А те, кто будут сидеть на пособиях будут влачить жалкое существование. Но выход еще есть: прыгнуть в последний вагон уходящего поезда…



Скажите, что начитался плохих новостей и рассказывает здесь сказки из мира фантастики. Приведу несколько фактов из статей, а дальше решать вам: верить или нет.



Пирамида благосостояния



Каждый год публикуется рейтинг Forbes с рейтингом благосостояния богатейших людей в мире. Но эти абсолютные цифры ни о чем не говорят.



А вот сравнение их состояния с простыми гражданами дает понять многое. В докладе вашингтонского Institute for Policy Studies указывается состояние троих богатейших американцев (Джефф Безос, Билл Гейтс и Уоррен Баффетт. Их суммарное состояние оценено в $250 млрд) в совокупности превышает суммарное состояние беднейшей половины населения США: 160 млн. человек или 63 млн. домохозяйств.



Но эти данные не совсем верны. Билл Гейтс уже давно перевел большую часть своего капитала в свой же благотворительный фонд Bill & Melinda Gates Foundation. В него же переводят деньги многие американские миллиардеры в том числе и Уоррен Баффетт, который вообще завещал 90% своего состояния в благотворительность.



Что можно сказать об этих фондах благотворительности? Они используют лишь малую часть на реальную благотворительность, а большую инвестируют точно также, как и основное состояние миллиардеров, если не агрессивнее. И вопросов у публики о фантастических размерах состояния людей не возникает. Это же благотворительность!



Поэтому умножьте состояние богатейших людей в 1,5 раза и получите реальные цифры. Тогда получается, что только 3 человека имеют почти столько же, как все бедняки США.



А 25 богатейших миллиардеров США вместе владеют состоянием в $1 трлн. Состояние средней (не бедной, а именно средней) американской семьи, не учитывая стоимость автомобиля, - $80 000.



Для сокращения разрыва между беднейшими и богатейшими, как указано в докладе, необходимо принять два ключевых решения. Во-первых, не усугублять неравенство с помощью налоговых льгот для богатых, пишут авторы исследования. Во-вторых, они предлагают бороться с «концентрацией богатства» - с помощью тех же налогов.



Серьезно? Скажите об этом Трампу. Он хочет снизить налоги для всех. Хотя он и так прекрасно знает, что богатые налоги не платят, т.к. используют оффшоры. У них источник дохода не зарплата, доходы, которые можно спрятать в райских уголках этого мира.



Страна кассиров и охранников



Ни для кого не секрет, что в России мало рабочих мест, связанных с интеллектуальным трудом. Почти все профессии связаны с выполнением рутинных задач. Россия страна кассиров, операционистов, делопроизводители и бухгалтеров начального уровня, охранников и менеджеров «по всему». Автоматизация поглотит в первую очередь эти профессии.



Самый яркий пример сокращений на российском – это Сбербанк, который автоматизирует все, что возможно. Официально объявлено о сокращении в 3 раза бухгалтеров, юристов и оценщиков кредитов.



Ничего страшного. Люди найдут работу в другом банке. Только каком? Банковский рынок жутко лихорадит и закрываются по 2-3 банка в неделю. Куда пойдут работать все эти люди?



Процесс сокращения уже идет: согласно данным Росстата, в финансовой сфере только за прошлый год было ликвидировано 174 тыс. рабочих мест, еще от 364 тыс. мест избавилась торговля (правда, Росстат объединяет в этот показатель оптовую и розничную торговлю, автосервисы и бытовой ремонт). В сравнении с 2012 годом количество ликвидированных мест в банковской сфере выросло в 2,13 раза, а в оптовой и розничной торговле на 38%.



С торговлей та же самая ситуация: если крупные сети федеральные города Москву и Санкт-Петербург давно зачистили, то теперь они добрались и до провинции. Друг, у которого в Санкт-Петербурге, была сеть магазинов, продал ее. А теперь строит магазины для этих же сетей.

Другой знакомый, у которого сеть точек на рынке, сообщил, что рынки на юге закрываются, потому федеральные сети их задушили.



Профессор из Университета Карнеги-Меллон Вивек Вадхва предупреждает: «Реальность такова, что нам предстоит будущее без рабочих мест, в котором основная часть работ, выполняемых людьми, будет выполняться машинами. Роботы будут водить наши автомобили, изготавливать наши товары и заниматься нашими домашними делами. В нем останется мало что делать человеческим существам».



В течение десяти лет в России, по разным оценкам, исчезнет 5 — 6 млн рабочих мест, а каждое четвертое место займут роботы — роботы-юристы, роботы-официанты, роботы-бухгалтеры и даже роботы-няньки. Раньше человек мечтал, что роботы будут "вкалывать", но роботы претендуют на интеллектуальную работу.



Amazon в США в ритейле делает тоже самое, что и Сбербанк в России. Всё автоматизирует и уничтожает конкурентов. Думаете, есть отрасли которому этому не подвержены? Практически нет таких.



Эти пугалки были и раньше. Первая, датируемая началом XIX века, связана с опытом индустриализации в Великобритании; вторая, относящаяся к 1960-м годам, спровоцирована страхами перед автоматизацией; третья, возникшая на рубеже 1980 — 1990-х, стала отражением компьютерной революции.



Во всех этих эпизодах прогнозы о наступлении будущего без рабочих мест раз за разом терпели крах и вскоре об угрозе технологической безработицы благополучно забывали. Однако теперь, как нас уверяют, все будет иначе, потому что принципиально поменялась природа современного технологического прогресса. Так что на сей раз всплеска технологической безработицы не избежать.



Рабовладельческий строй или ничего не поможет



Какой из этой ситуации выход? Еще недавно я писал, что выход - образование. Действительно так, но даже и это ненадолго. Вся проблема, что роботы будут самообучающиеся. Они будут обучаться во много раз быстрее человека и будут осваивать человеческую работу всё больше и больше. Посмотрите на историческое падение доли труда в общих доходах. Это неизбежность.



Еще 15 лет назад профессор по экономической теории нам рассказывал, что экономика находится под властью монополий. Если посмотреть на любую отрасль в мире, то ситуацию, как правило, контролируют 2-3 игрока. А в некоторых отраслях 2-3 игрока контролируют всю мировую отрасль. В настоящее время балом правят не монополии, а СУПЕРмонополии.



Не поленитесь и прочитайте отрезвляющую статью в Коммерсанте "Робовладельческий строй"

Как мы будем жить при суперкапитализме



Если экономика не свернет с нынешнего пути, возможно, нас ждет суперкапитализм с супернеравенством. Доля трудовых доходов будет стремиться к нулю, а доля доходов от капитала, наоборот, приблизится к 100%. Всю работу станут делать роботы, а большинству людей придется сидеть на пособии.



Спойлерить не буду. Статья очень интересная.



Напишу свои ответы на возможные комментарии:



Ввести налог на роботов, и все будут жить на пособие.



Это возможно в тех странах, где много роботов: Корея, Япония, США и Германия, но не в России.

Касательно России: вы уверены, что правительство будет платить достойные пособия безработным? При условии, что оно даже пенсии выплатить не может.



На всеобщую роботизацию капиталисты не пойдут, потому что у населения не будет денег на покупки товаров.



А если существует только один владелец-монополист в отрасли, какая ему разница сколько он получает миллиард или два? Все деньги в отрасли его, покупают только его продукцию под разными брендами.



Какой выход из этой ситуации? Накапливать капитал и инвестировать. Больше альтернативы нет.



В последний год из режима экономии перешел в режим суперэкономии и накоплений.

Почему?



Что-то мне подсказывает, что это будет последний кризис, на котором будет можно заработать капитал.



Потом даже ничего откладывать не сможешь: работать будут роботы, а люди жить на нищенском пособии.



Не упускайте свой шанс. Возможно, он будет последним.