Ваш инвестиционный план предлагает план финансового успеха.
Но как вы оцениваете успех?
Слишком часто мы сравниваем эффективность наших портфелей с сочетанием контрольных точек, таких как индекс S&P 500. Мы можем задуматься: если S&P 500 вырос на 10% в прошлом году, так почему мой портфель вырос только на 6%?
S&P 500 может показаться разумным эталоном или ориентиром (бенчмарк). В конце концов, это наиболее широко обсуждаемый ориентир для акций США и доходности фондового рынка .¹ Хотя этот показатель является стандартным эталоном для измерения доходности, он, как правило, не является верным критерием для инвесторов, чьи портфели, как правило, фактически диверсифицированы между акциями и облигациями.
Желаемая доходность: сирена успеха
Желаемая доходность является целью или ориентиром, основанным на внешних факторах или обстоятельствах, а не на факторах или условиях, характерных для ваших личных обстоятельств. Простота использования желаемой доходности для оценки вашего инвестиционного успеха привлекательна, но его применимость к вашему уникальному портфелю обманчива. Глядя на индекс S&P 500 - это пример желаемой доходности. С 1926 по 2016 год средний годовой доход для акций США составлял немногим более 10%, статистические данные, которые, являются общеизвестными для большинства из нас. Таким образом, 10% -ный доход является разумным ожиданием в течение среднего года, так? На приведенной ниже иллюстрации показано, как часто это допущение ошибочно.
Доходности почти никогда не средние
Годовая доходность акции и облигации, 1926-2016 гг.
Требуемый доход: лучший ориентир для успеха
Вашим компасом для прогресса должен быть ваша необходимая доходность, которая является результатом вашего финансового плана. Необходимая доходность зависит от ваших финансовых потребностей и стремлений, устойчивости к рискам и налоговых условий, текущих и ожидаемых активов и обязательств, а также ожидаемых отчислений или сбережений капитала.
Ваш необходимый доход - это, по сути, средний доход, необходимый для достижения ваших самых важных целей. Это жизненно важная часть разработки распределения активов, которая уравновешивает вашу терпимость к риску и доходности. (И для большинства из нас наш требуемый/необходимый доход часто намного более скромный, чем желаемый доход на 9% или 10%, что является хорошей новостью, поскольку большинству из нас, вероятно, будет трудно выдержать волатильность портфеля полностью состоящего из акций)
Инвестиционный прогресс является личным
Ваша необходимая доходность основана исключительно на вашем личном инвестиционном плане, который, в свою очередь, основан на вашей уникальной ситуации и обстоятельствах. Ваша необходимая доходность и ваше решение о распределении активов помогут вам создать сбалансированный портфель, который может соответствующим образом смягчить риск и волатильность.
Желаемая доходность, с другой стороны, в лучшем случае безлична. Она основана на внешних факторах, таких как повседневная рыночная волатильность и новости. Использование желаемой доходности, такой как у S&P 500, как ваш компас для успеха, скорее всего, приведет вас в проблемные воды. У большинства инвесторов портфели сбалансированы между акциями и облигациями, поэтому сравнение результатов с индексом на фондовом рынке неизбежно разочарует.
Необходимая доходность - не желаемая доходность - это ваш «маркер мили»(ориентир) на пути к достижению ваших личных целей. Следя за горизонтом (держа во внимание вашу желаемую доходность), вы можете мотивировать себя придерживаться своего долгосрочного плана. Это реалистичная оценка эффективности, потому что она основана на реальной жизни - вашей реальной жизни.
1. На наш взгляд, более полное представление публично торгуемого фондового рынка США будет индексом, таким как CRSP US Total Market Index, который по состоянию на 30 июня 2017 года включал около 3,600 компаний.
2. При определении того, какой индекс использовать и за какой период мы выбрали индекс, который мы сочли справедливым представителем характеристик рынка, учитывая имеющуюся в настоящее время информацию. Для оценки доходности фондового рынкеа США мы использовали индекс S&P 90 с 1926 по 3 марта 1957 года; индекс S&P 500 с 4 марта 1957 года по 1974 год; индекс Dow Jones Wilshire 5000 с 1975 по 22 апреля 2005 года; Индекс широкого рынка MSCI США с 23 апреля 2005 года по 2 июня 2013 года; и далее - индекс рынка ценных бумаг CRSP.
Заметки:
Все инвестиции подвержены риску, включая возможную потерю денег, которые вы инвестируете.
Нет никакой гарантии, что какое-либо конкретное распределение активов или сочетание средств будет соответствовать вашим инвестиционным целям или предоставить вам определенный уровень дохода.
Диверсификация не обеспечивает прибыль или защиту от потерь.
Источник Donald Bennyholf Vanguard 16.11.2017
Перевод Игорь Париков WALLET
Источник https://wallet.livejournal.com/168967.html
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