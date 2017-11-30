10 аксиом по достижению ваших целей для выхода на пенсию

Каков ключевой момент по выбору хороших инвестиционных решений? Нет необходимости понимать внутреннюю работу рынков ценных бумаг или математические принципы экономики, лежащие в основе теории инвестиций.



Вместо этого 10 аксиом эффективного инвестирования являются важнейшим краеугольным камнем для руководства философией инвестиций и принятия решений. Это обеспечит вам достижение универсальной цели создания финансового богатства для выхода на пенсию.



К сожалению, эти принципы легче понять, чем реализовать. Для многих людей легче планировать экономить и инвестировать в следующем месяце, а не начинать немедленно. Тем не менее, визуализация спокойствия и безопасности, которая сопровождается поддержанием дисциплинированной успешной программы сбережений, может помочь вам начать работу.



Аксиома 1: Начать сейчас, а не позже.



Инвестируя как можно раньше, вы используете самый сильный инструмент, доступный инвестору, - силу сложного процента, когда инвестированные деньги растут экспоненциально, а не алгебраически.



Подумайте о двух молодых инвесторах, в возрасте 35 лет, и оба из них хотят уйти на пенсию в возрасте 70 лет; поэтому перед каждым из них 35-летний инвестиционный горизонт. У обоих цель накопить 1 миллион долларов на пенсию. Но они разработали различные стратегии для достижения этой цели:



Инвестор А будет инвестировать 4500 долларов в год в течение первых 10 лет, а затем больше не будет экономить в течение периода от 11 до 35 лет; общий объем инвестиций составляет 45 000 долларов США.



Инвестор B отложит любые инвестиции в первые 10 лет, но затем инвестирует 4500 долларов в год в течение следующих 25 лет; его общая сумма инвестиций составляет 112 500 долл. США.



Предположим, что оба они зарабатывают 11% в год на своих сбережениях. Каковы результаты обоих инвесторов в возрасте 70 лет? Инвестор А достигнет своей цели - в возрасте 70 лет, у него будет $ 1,022,293, хотя он фактически экономил деньги всего 10 лет. Бедный Инвестор B, однако, не достигнет своей цели - у него будет только 514 860 долларов в возрасте 70 лет, хотя он инвестировал в два с половиной раза больше, чем у Инвестора А. Он просто начал слишком поздно.



Основной принцип: Начать сейчас, не позже.



Аксиома 2: Установите разумные цели экономии, а затем живете скромнее своих доходов.



Быть скромным является краеугольным камнем построения богатства. Те люди, которые получают финансовую независимость, делают это путем составления бюджета, контроля над расходами и экономии разумной части своего дохода. Они ценят бережливость и дисциплину. Они понимают, что ключом к успешному инвестору является отношение сохранения и управления. Путь к финансовой независимости - медленное накопление богатства, а не фантазия быстрого обогащения.



Ключом к накоплению богатства является установление разумных целей сбережений, а затем принципа «сначала заплати себе», отложив определенную сумму с каждой полученной вами зарплаты. Каждый раз, когда вы получаете повышение зарплаты, увеличивайте ежемесячную экономию на сумму, которая вам удобна.



Сумма, которую вы экономите, не должна быть большой, но если вы платите сначала себе каждый раз, когда получаете зарплату, магия сложного процента поможет вам построить богатство.



Аксиома 3: Знайте, чего ожидать, опираясь на долгую историю опыта инвесторов.



Есть много мест, где люди могут и должны инвестировать. Какую норму прибыли вы ожидаете? Слово «ожидание» наиболее важно здесь, потому что редко инвестиции дают нам точную норму прибыли, о которой мы думали. Поэтому, смотреть на средние нормы доходности в течение длительных периодов времени чрезвычайно полезно при определении ожиданий.



В долгосрочной перспективе инвесторы, инвестирующие в фондовый рынок, добились гораздо большего успеха, чем другие инвесторы. Но не было большой неопределенности относительно того, что может произойти, поскольку акции несут большую волатильность по отношению к облигациям . Чем больше вариация, тем больше риск.



Аксиома 4: Управлять риском разумно - его нельзя избежать.



Инвестиционный риск имеет два важных компонента: риск волатильности и риск инфляции.

Риск волатильности - это риск того, что фактические доходы меняются в сравнении с ожидаемыми доходами с течением времени; в целом, более высокие доходы идут рука об руку с большим риском волатильности.



Риск инфляции связан с потерей покупательной способности за счет общей инфляции цен.

Хотя вы не можете устранить риск волатильности или риск инфляции, вы можете свести к минимуму как понимание принципа инвестиционного риска, так и выбор инвестиций, подходящих для вашего инвестиционного горизонта. Для краткосрочного временного горизонта риск волатильности вызывает большую озабоченность; для долгосрочного временного горизонта инфляционный риск становится все более серьезным.



По этой причине деньги, вложенные на краткосрочную перспективу, следует инвестировать иначе, чем деньги, вложенные в долгосрочную перспективу. Общей ошибкой среди многих людей, которые экономят для выхода на пенсию, является значительное снижение средней ставки доходности. (прим.автора вложения в депозиты и облигации с низкой доходностью). А, следовательно, их накопленная экономия будет незначительной, пытаясь избежать волатильности краткосрочных доходов. Этот подход полностью их подвергает риску инфляции.



На краткосрочном временном периоде доходность от акций явно более изменчива (или рискованна), чем казначейских векселей или облигаций. Тем не менее, для долгосрочного периода доходность от акций являются менее рискованной и выше, чем для облигаций после корректировки на инфляцию.



Аксиома 5: Диверсификация, диверсификация, диверсификация.



Портфель должен быть диверсифицирован на всех уровнях. Выделяя основные категории активов (акции, облигации и денежные средства), вы диверсифицируете два вида инвестиционных рисков, которые мы определили в четвертой аксиоме.



Кроме того, риск может быть уменьшен путем диверсификации в рамках этих категорий активов. Например, портфель акций должен строиться путем инвестирования в обыкновенные акции фирм в разных отраслях. Покупайте только фирмы «хорошего качества», у которых будет постоянно увеличиваться спрос на их продукцию. Задайте себе цель в 15-20 различных отраслях. Широкие возможности паевых фондов предлагают значительные преимущества диверсификации для инвесторов во всех категориях активов. Твердый инвестиционный инструмент для инвестора, который хочет диверсифицировать широко, не пытаясь купить отдельные акции, заключается в покупке акций в паевом фонде рыночного индекса с низкой комиссией за управление. В частности, одна акция индексного фонда S & P 500 широко диверсифицирована и представляет собой весь рынок ценных бумаг.



Источник: American Association of Individual Investors

Перевод: Игорь Париков Wallet



Продолжение следует...