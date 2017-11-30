10 аксиом по достижению ваших целей для выхода на пенсию. Часть 2

Аксиома 6: Поддерживать долгосрочную перспективу всё время, фондовый рынок вознаграждает терпеливых инвесторов.



Инвесторы получают вознаграждение за принятие некоторых видов рисков. Тогда почему вам не вложить все средства в обыкновенные акции, а не в другие ценные бумаги, такие как облигации?



Ответ зависит от срока, на который вы готовы вложиться и можете ждать отдачи. Инвестор в обыкновенных акциях чаще всего должен ждать дольше, чтобы заработать более высокую прибыль, чем те, которые предпочитают облигации - возможно, до пяти-десяти лет.



Терпение - это добродетель, даже при инвестировании. Рынок вознаграждает терпение.



Аксиома 7: Избегайте соблазна временных инвестиций, основанных на том, что вы или эксперты - «ожидают» от рынка и куда он пойдет.



Зачастую вы слышите, как некий экономист или финансовый консультант делает прогнозы в новостях о финансовых рынках. Тем не менее, у инвесторов, даже у профессионалов, нет никакого «супервидения», когда дело доходит до знания о том куда пойдут рынки.



В одном из исследований крупных пенсионных планов США установлено, что принятие решения о том, когда входить в рынок и выходить из него, мало повлияло на относительную эффективность (результат доходности) пенсионных фондов. По оценкам исследователей, на market timing (угадывание времени входа/выхода на рынке) приходилось менее 2% вариаций, объясняющих относительную эффективность различных инвестиционных менеджеров. Это исследование, наряду с другими, указывает на то, что вы просто не можете последовательно определить лучшее время для инвестиций.



Вы не можете рассчитывать на то, что лучше поработаете с инвестициями, чем если бы вы регулярно инвестировали каждый месяц, потому что рынок движется: то всплески роста , то падения. Пропустив нескольких хороших дней в году, будучи вне рынка, может серьезно сократить вашу доходность.



Поэтому не беспокойтесь о моментах входа на рынок, вместо этого просто инвестируйте регулярно и будьте осторожны, слушая всех «экспертов».



Аксиома 8: Знайте, за что вы платите, и не платите за то, что не получаете - избегайте надбавок, комиссионных и дорогих инвестиционных советов.



Брокеры, дистрибьюторы и другие лица взимают комиссию за покупку взаимных паевых инвестиционных фондов, которые в среднем показывают результат ниже других доступных инструментов. Большинство фондов с нагрузкой (комиссионных) фондов также взимает с вас плату за распространение (акционер вынужден отказаться от дохода для оплаты брокеров и дистрибьюторов за продажу акций новым акционерам).



Различные виды сборов и комиссионных, взимаемые фондами, не обязательно берутся за более высокие результаты в доходности. На самом деле, ни один из этих сборов, которые идут на тех, кто фактически управляет портфелем, не гарантирует результат. Поэтому вы платите дополнительные средства за любой вид управленческого опыт. Почему вы должны постоянно нести дополнительные расходы на получение доходности, которые не обязательно будет лучше - особенно, учитывая, что ваш доход в итоге уменьшается за счет этих расходов?



Аксиома 9: Остерегайтесь экспертов и «горячих рук».



Вы можете быть удивлены, узнав, что вы можете получить результаты лучше, чем профессиональные управляющие фондов большую часть времени. В течение нескольких десятилетних периодов вложения в индексный фонд S&P превосходили подавляющее большинство активно управляемых фондов.



Отдельные акции прекрасны, но требуют значительного времени и опыта. Выбор хорошего взаимного фонда для долгосрочного инвестирования требует меньше времени и усилий, и разумный успех не заставит себя ждать, если вы не будете слушать брокеров.



Оставайтесь с паевыми инвестиционными фондами, которые имеют высокий (четыре или пять) рейтинг Morningstar, без сборов за распределение 12b-1, низкую комиссию за управление, низкий оборот и опытный портфельный менеджер.



Аксиома 10: Не платите налоги, если это не неизбежно, а затем платите их как можно позже, не раньше.



Самый простой способ для инвестора отложить или избежать налогов - это план пенсионного обеспечения 401 (k), который доступен большинству корпоративных сотрудников. Дополнительные планы, основанные на экономии на налогах, включают регулярные IRA, RRA IRA, SEP и планы Keogh.



Деньги, сэкономленные за вычетом льготных пенсионных планов, получают более благоприятный налоговый режим, если они инвестируется в обыкновенные акции, чем в облигации или банковские сберегательные счета. Увеличение стоимости обыкновенных акций из-за удержания прибыли компании не облагается налогом до тех пор, пока акции не будут проданы, что может привести к отсрочке федерального подоходного налога в течение многих лет. Кроме того, долгосрочная прибыль от продажи обыкновенных акций обычно облагается налогом по более низким ставкам, чем обычный доход.



Напротив, процентный доход от владения облигациями, сберегательными счетами облагается налогом по обычным ставкам налога на момент получения, который обычно взимается ежегодно. Сочетание федеральных подоходных налогов и инфляции иногда приводит к тому, что инвестор получает убыток в покупательной способности даже в то время, когда инвестор получает процентные доходы.



Источник: American Association of Individual Investors

Перевод: Игорь Париков Wallet