Сколько стоят духовные скрепы, которыми гордятся в России?
Бесценны – скажут многие читатели. Но в США даже такие понятия поддаются оценке в денежной форме.
Поэтому в России духовные скрепы цены не имеют в буквальном смысле – не стоят ничего. А на бездушном Западе «одухотворенность» стоит баснословных денег.
Давайте разбираться, почему так происходит!
Разоблачим миф о скрепах
Но для начала покажу вам немного безумия, которое творится на фондовом рынке США.
Это тот момент, когда кажется, что законы экономики и математики не работают: компания может постоянно генерировать одни убытки, однако, при этом не быть банкротом.
Об удачном для основателей, но не для инвесторов IPO SnapChat можно почитать здесь.
Snapchat — мобильное приложение обмена сообщениями с прикреплёнными фото и видео.
С марта 2017 года (первом посту об этой компании) цена акции компании упала с 22$ до 14$ в настоящий момент.
Посмотрите на финансовые показатели компании:
Убыток компании от операционной деятельности в 2015 году составил 372,89 миллиона долларов. В 2016 уже больше полмиллиарда.
Но это ерунда! Кто зарабатывает деньги от основной деятельности?
Зарабатывать компания должна на выпуске акций! В 2015 году эта «алхимия» перекрыла общий убыток, однако, в 2016 году навыпускали меньше, чем потратили.
Скажете безумие? Нет! Посмотрите на 2017 год:
Общий убыток от операционной деятельности за 9 месяцев 2017 года уже 2,12 млрд.$. Вот как надо работать!
С момента основания в 2011 году компания потеряла $4,3 млрд. денег своих акционеров, но успешно провела IPO и продолжает терять деньги все ускоряющимися темпами.
Но это не проблема: деятельность по выпуску акций покрывает все убытки и в итоге компания «в плюсе».
Шикарная схема, неправда ли? Работаете? Получаете прибыль? Сокращаете издержки? Это моветон. Теперь «новая нормальность»: получай убытки и выпускай акции.
Похоже на бред?
Тогда, вы не слышали о компании WeWork, которая занимается краткосрочной субарендой офисного пространства для других бизнесов на период от одно месяца.
Таким образом, если вы хотите открыть компанию и нуждаетесь в краткосрочной, необременительной аренде офисного пространства, или в свободном доступе в конференц-зал для встреч со своими клиентами, вы можете обратиться в эту компанию.
Важно отметить, что в собственности WeWork нет недвижимости.
Wework заключает долгосрочные договора аренды недвижимости, а затем сдает эту недвижимость в краткосрочную субаренду. Хорошая бизнес модель?
Наверное, ведь компания без активов стоит 20 миллиардов долларов США…
А материнская компания Regus стоит $2 млрд. (в 10 раз дешевле), но выручка втрое больше, а площадей в 5 раз больше.
Еще одно маленькое замечание, WeWork имеет отрицательный денежный поток… а Regus – это приносящая прибыль компания.
Но какое-то это имеет значение для инвесторов, если WeWork дороже в 10 раз?
В чем секрет этой компании? Секрет прост: в одухотворенности…
Управляющий и соучредитель компании дает очень простое обоснование: “Наша валюация и наши сегодняшние размеры в большей степени основываются на энергии и одухотворенности, а не на мультипликаторе выручки.”
Вам нужны еще объяснения? Выкиньте свои отчеты и калькуляторы, одухотворенность рулит.
В России, где нет одухотворенности, $20 млрд. стоит компания как "Газпромнефть" с огромными активами и 7-я компания по капитализации в России. А в США это компании без активов: столы и стулья в лучшем случае. Но зато есть одухотворенность...
Пузырь в акциях? Да, верно. Но есть еще более опасная вещь...
О том, как сложилось, что «одухотворенность» главный показатель успешность компании, почему мы живем в «новой нормальности» и когда реалии жизни вернут на грешную землю этих предпринимателей поговорим на вебинаре про кризис.
Вебинар «Следующая Остановка - Кризис» в 5 и 7 декабря.
Источник https://wallet.livejournal.com/172730.html
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