Писать в настоящее время что-либо против криптовалют и биткоина, в частности, просто бессмысленно. На фоне взлетающего курса биткоина в стратосферу любые доводы просто заглушаются ростом его котировок.
Поэтому сегодня аргументов против биткоина не будет! А только за! Неожиданно?
Тогда читайте о неслыханной удаче в борьбе с коррупцией в Болгарии. Причем здесь биткоин, спросит мой читатель? Очень даже причем.
Из рубрики "удивительное рядом…"
Но прежде, чем раскрыть новости, которые поразили финансовый мир, представлю 2 факта.
Первый: ВВП Болгарии 26,6 млрд.$ на конец 2016 года
Государственный долг Болгарии в 2017 году достиг отметки 24,6% ВВП или в переводе на «зеленые» - 6,54 млрд.$. Немного как в относительном, так и в абсолютных значениях по сравнению с США и Западными странами.
Второй факт:
Рост цены биткоина в последнее просто головокружителен:
Чтобы достичь первой $1000 биткоину понадобилось 1789 дней, а 1000$ в промежутке $18000-19000 – 3 минуты.
Только вдумайтесь в эту цифру $19000 или более 1 120 000 рублей. Больше миллиона рублей какие-то цифры на компьютере… Если так пойдет и дальше, то скоро увидим и $50.000 и $100.000.
Есть еще один факт: коррупция в Болгарии достигла таких же масштабов, что и в России, если не больше.
А теперь сводим все факты воедино:
В мае 2017 года болгарские силовые ведомства совместно с европейскими структурами провели задержание банды контробандистов-коррупционеров. Всего около 23 человек, из которых 5 были таможенными инспекторами. Взятки таможенники брали в биткоинах и пропускали груз на границе.
Изъяли 213 519 биткойнов на компьютерах организованной банды. На момент ареста биткоин стоил $2 354. Сейчас цена откатилась к $17000 после взлета до $19.000. Таким образом, сумма, изъятая правоохранительными органами увеличилась с $502,623 млн. до $3,63 млрд…
Это уже больше 55% государственного долга страны! Если болгарские органы подождут еще, то могут и вовсе погасить весь государственный долг страны!
А теперь у меня вопросы:
- а у нас коррупционеров при обысках биткоины кто-нибудь проверял? Вдруг там тоже миллиарды?
- и почему у нас не разрешены, а теперь уже запрещены криптовалюты и биткоины?
Мнения чиновников колеблются от уголовной ответственности с 2014 года Минфин и Бастрыкин до того, что криптовалюты легализуют и будут брать налоги. А воз и ныне там! Биткоин за этот год вырос в 17 раз!
А вот если бы Минфин накупил бы биткоинов в начале года вместо долларов, то сейчас у нас был бы самый большой бюджет в мире! Большая часть бюджета и так засекречена из-за трат на военные нужды и обеспечение безопасности. Если платежи проходили бы в биткоинах: у нас можно было перевооружить всю армию за год! Была бы самая современная и обеспеченная армия в мире и возможность реализовывать любые геополитические планы.
Почему пенсионный фонд России и НПФ еще не вложились в биткоины?
А то только в облигации банкротящихся банков? Уже в этом году можно было пенсии увеличить в 17 раз! И пенсионеры отдыхали в Ницце!
Международные резервы вложены РФ вложены в европейские облигации с отрицательной доходностью и американские с доходностью около 2%. Это что за управление?
Это потеря капитала страны. Резервы страны за год могли вырасти в 17 раз, и тогда самый большой суверенный фонд Норвегии со своим 1 триллионом долларом казался бы бледной тенью нашего. Весь мир бы завидовал нашей мощи и богатству!
Некоторые скажут, что для государственных институтов нет легальной возможности купить биткоины. Не будет же чиновник из Минфина нелегально устанавливать какое-то левое программное обеспечение, кошельки и прочее…
А я скажу, теперь есть!
10 декабря начались торги фьючерсами на биктоин на Чикагской товарной бирже СВОЕ, а 18 декабря начнутся на CME.
Поэтому тех, кто читает этот пост большая просьба создать петицию, чтобы государственные деньги и резервы перевели в биткоин! Ведь наш президент «болен» цифровой экономикой, а недавно в России хотели создать мировой финансовой центр. Так надо начинать! Зачем ждать?
Не надо упускать возможность пока биткоин достигнет миллион долларов! А то Болгария станет самой богатой в стране в мире, а все остальные будут ей завидовать.
Распространяйте информацию, поддерживайте петицию перехода на биткоин. Пусть президент заметит её и примет решение! Пускай кандидаты в президенты включат легализацию биткоина в свою предвыборную программу.
Сделаем Россию великой и богатой!
P.S. Для тех, кто прочитает эту статью и мой блог впервые может показаться что я действительно агитирую за биткоин. На самом деле нет! Это ШУТКА. ЮМОР. САРКАЗМ и ИРОНИЯ.
Ни в коем случае не вкладывайтесь в биткоин, даже если вы понимаете, что это пузырь наподобие МММ.
Судя по отвесному росту этот пузырь в ходит в финальную стадию своей агонии.
Источник https://wallet.livejournal.com/173582.html
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