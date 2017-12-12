Оставайтесь в стороне от рыночных колебаний и придерживайтесь своего долгосрочного инвестиционного план, ежегодно балансируя свой портфель.
Убрав эмоции из вашей стратегии и придерживаясь дисциплины, ваш подход поможет добиться большего долгосрочного успеха. Перемещая деньги между различными классами активов, придерживаясь долгосрочного горизонта, диверсифицированного распределения активов, вы не допустите, чтобы ваши риски подвергались дрейфующим повышениям, когда рынки работают хорошо и потенциально могут воспользоваться снижением фондового рынка, инвестируя по более привлекательным ценам.
«Ребалансировка может казаться противоречивым действием некоторым инвесторам», - говорит Джудит Уорд, CFP®, старший финансовый управляющий в Т. Роу Прайс. «Иногда сложно эмоционально продавать активы, которые преуспевали в пользу активов, находящихся под давлением (ред. Показывающим низкую доходность). Однако, когда вы думаете о процессе перебалансировки, вы фактически продаете высоко и покупаете низко. Это способ быть более дисциплинированным в своем инвестиционном подходе и минимизировать эмоциональные аспекты инвестирования».
Ребалансирование на практике
Рассмотрим эффективность гипотетического портфеля при первоначальных инвестициях в размере 100 000 долларов США на 31 декабря 1996 года в сбалансированном портфеле 60% акций и 40% облигаций инвестиционного уровня США. В одном сценарии портфель никогда не ребалансируется; в двух других сценариях портфель ребалансируется ежеквартально и ежегодно для поддержания первоначального целевого распределения. (См. «Ребалансирование снижает риск» График 1).
Ребалансировка снижает риск
Со временем ребалансированный портфель, как правило, уменьшал волатильность при одновременном достижении примерно одинакового, если не лучшего результата доходности по сравнению с портфелем без балансировки.
На более длительных периодах портфели с ребалансировкой достигли аналогичной доходности при более низком уровне риска, поскольку измеряется стандартным отклонением доходности.
И, приглядываясь к ключевым событиям на рынке, ежегодный ребалансированный портфель помог сохранить капитал на двух крупных медвежьих рынках за последние 20 лет. (См. «Навигация по последним двум основным спадам»).
Навигация по последним двум основным спадам
Эти два гипотетических портфеля составляют 100 000 долларов США, вложенные 1 января 1997 года. Один из них ребалансировался ежегодно к первоначальному распределению в течение следующих 20 лет; другой не был перебалансирован вообще. Ребалансированный портфель меньше снижался на медвежьих рынках, был менее волатильным за весь 20-летний период и превзошел неребалансируемый портфель.
Ежегодные пересмотры
Поскольку комбинация активов портфеля постоянно изменяется в соответствии с показателями рынка, Уорд советует инвесторам пересматривать свои активы не реже одного раза в год и оценивать, комфортно ли им с их общей подверженностью риску. Ребалансировка не должна включать в себя проведение ставок на активы, по которым ожидается большая доходность в краткосрочной перспективе. Вместо этого, проводите ребалансировку путем постепенного и скромного изменения в соответствии с графиком.
Однако имейте в виду, что, хотя ребалансировка портфеля на счете с отложенным налогом, например, IRA или 401 (k), не имеет немедленных налоговых последствий, продажа на налогооблагаемом счете может привести к налогооблагаемой прибыли от прироста капитала.
Источник https://wallet.livejournal.com/173399.html
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