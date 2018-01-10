Источник J.P. Morgan
Перевод Игорь Париков WALLET
Часть 1, Часть 2, Часть 3.
Всегда самое мрачное время перед рассветом
Попытки удачно войти в рынок могут стать опасной привычкой. Иногда инвесторы думают, что могут перехитрить рынок; в других случаях страх и жадность подталкивают их к принятию эмоциональных, а не логичных решений.
Из нашего руководства по выходу на пенсию эта диаграмма является отрезвляющим напоминанием о потенциальной стоимости рыночных сроков. Пропуская некоторые из лучших дней на рынке, инвесторы могут потерять критические возможности для роста своего портфеля с разрушительными результатами. Важно отметить, что в слайде также отмечается: «Шесть из десяти лучших дней произошли в течение двух недель после 10 худших дней».
Часть 2
Хорошее достанется тому, кто умеет ждать
Хотя рынки всегда могут иметь плохой день, неделю, месяц или даже год, история показывает, что инвесторы менее подвержены убыткам в течение более длительных периодов времени.
Эта карта иллюстрирует указанную концепцию. В то время как годовая доходность акций сильно варьировалась с 1950 года (+ 47% до -39%), смесь акций и облигаций не понесла отрицательного дохода за любой пятилетний скользящий период за последние 66 лет.
Важная оговорка: инвесторы не обязательно должны ожидать такой же нормы прибыли в будущем, как мы видели в прошлом, особенно из облигаций, которые сегодня начинаются с очень низких доходностей.
Диверсификация послужила своей цели.
Последние 15 лет обеспечили неустойчивую и бурную езду для инвесторов, с многочисленными стихийными бедствиями, многочисленными геополитическими конфликтами и двумя крупными спадами на рынке.
Тем не менее, несмотря на эти трудности, наличные были одним из наихудших классов активов, как показано здесь. Между тем, хорошо диверсифицированный портфель акций, облигаций и других некоррелированных классов активов получил доходность около 7% в год за этот период времени (и более 150% накопленным итогом).
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