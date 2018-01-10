Источник J.P. MorganПеревод Игорь Париков WALLETВсегда самое мрачное время перед рассветомПопытки удачно войти в рынок могут стать опасной привычкой. Иногда инвесторы думают, что могут перехитрить рынок; в других случаях страх и жадность подталкивают их к принятию эмоциональных, а не логичных решений.Из нашего руководства по выходу на пенсию эта диаграмма является отрезвляющим напоминанием о потенциальной стоимости рыночных сроков. Пропуская некоторые из лучших дней на рынке, инвесторы могут потерять критические возможности для роста своего портфеля с разрушительными результатами. Важно отметить, что в слайде также отмечается: «Шесть из десяти лучших дней произошли в течение двух недель после 10 худших дней».Часть 2Хорошее достанется тому, кто умеет ждатьХотя рынки всегда могут иметь плохой день, неделю, месяц или даже год, история показывает, что инвесторы менее подвержены убыткам в течение более длительных периодов времени.Эта карта иллюстрирует указанную концепцию. В то время как годовая доходность акций сильно варьировалась с 1950 года (+ 47% до -39%), смесь акций и облигаций не понесла отрицательного дохода за любой пятилетний скользящий период за последние 66 лет.Важная оговорка: инвесторы не обязательно должны ожидать такой же нормы прибыли в будущем, как мы видели в прошлом, особенно из облигаций, которые сегодня начинаются с очень низких доходностей.Диверсификация послужила своей цели.Последние 15 лет обеспечили неустойчивую и бурную езду для инвесторов, с многочисленными стихийными бедствиями, многочисленными геополитическими конфликтами и двумя крупными спадами на рынке.Тем не менее, несмотря на эти трудности, наличные были одним из наихудших классов активов, как показано здесь. Между тем, хорошо диверсифицированный портфель акций, облигаций и других некоррелированных классов активов получил доходность около 7% в год за этот период времени (и более 150% накопленным итогом).