На Wall-Street есть такая поговорка «Бесплатных завтраков не бывает». В России тоже есть подобная поговорка «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке».
Казалось бы, это понятно всем, и объяснять, почему именно так не требуется. Однако, в жизни люди часто пренебрегают здравым смыслом. Хотя это не новость, но тем не менее стоит об этом знать.
На днях меня попросили прокомментировать для "Делового Петербурга" новость про небывалый ажиотаж среди физических лиц на фондовом рынке в России. Казалось бы, можно только радоваться этому! Ведь инвесторов так мало в стране – 0,7%.
Можно, кричать «Ура! Товарищи» и громко хлопать в ладоши. Но дьявол кроется в деталях. Вот их и стоит учесть.
Сначала победные новости:
Российский финансовый рынок в этом году может похвастаться не только хорошей динамикой индексов, но и рекордным за 10 лет притоком частных инвесторов. Почему граждане решили попытаться заработать на динамике активов?
О максимальном с 2008 г. притоке частных инвесторов сообщил председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев. По его словам, за 11 месяцев года было открыто порядка 230 тыс. новых счетов.
Безусловно, это существенная цифра. К слову, она в полтора раза превышает прошлогодний показатель. Еще более любопытно, что частные трейдеры и инвесторы приняли активное участие на долговом рынке. По словам Афанасьева, доля розничных инвесторов при первичном размещении ОФЗ превышает 4%, и это абсолютный рекорд. На вторичном рынке ОФЗ эта доля взлетела до 9%, хотя раньше не превышала 2%.
Таким образом, говоря «финансовые рынки» стоит иметь ввиду только рынок облигаций. Рынок акций в этом празднике не участвует.
И знаю почему. Посмотрите на индекс Мосбиржи за 2017 год:
Не похоже на график биткоина, правда?
Результат на 28 декабря 2017 года «-6,0%».
Полгода падение, полгода восстановление. Полгода плохая погода…
Хотя на рынке акций преобладает самостоятельное управление (93% на счетах происходят с акциями), а результаты плачевные (подробнее здесь), предлагаю посмотреть на пассивных инвесторов за 2017 год:
Почти все паевые инвестиционные фонды показали отток средств, кроме фондов облигаций и фондов недвижимости, а также фондов товарного рынка.
Результат "– 76,5 млрд. руб".
Но этот ужасный результат был компенсирован бумом фондов облигаций +80,3 млрд. руб. и фондами недвижимости +12,28 млрд.руб. Получается в итоге по рынку «+». Но по факту всего лишь перераспределение средств из одних фондов в другие.
Ситуация с рынком облигаций понятна, если взглянуть на индекс государственных облигаций:
+5%. И рост. Это вам не акции, которые, то падают, то растут. Тут только все растет.
Что касается, активного инвестирования, то мы видим, что пенсионеров загоняют с депозитов в народные ОФЗ.
Поэтому поводу у меня мнение не изменилось: https://wallet.livejournal.com/158824.html
Не устаю повторять: эта ситуация ненормальная – когда самый надежный заемщик в стране в лице государства предлагает более выгодные условия, чем крупнейшие гос.банки в стране, гарантом и акционером коих оно является.
Это равносильно, если бы Сбербанк предлагал самые высокие ставки по депозитам.
Почему государство ведет себя, как второсортный банк, предлагая свои облигации с доходностью выше, чем депозиты у Сбербанка и почти как у банков не из первой десятки?
В настоящее время ставка по депозитам в Сбербанке от 4% до 5,5%. Но только если вложите не менее 400.000 рублей. А если сравнить с народными ОФЗ (около 30.000 рублей), то ставка - 4,7%.
Какая доходность ОФЗ (не народных), а на рынке на 28/12/17?
6,75-7,00%. Выгодно? Выгодно!
Не только население рвануло за «халявными» процентами, но банки.
Такие аттракционы неслыханной щедрости случаются редко, но они случаются. Но дело в том, что погоня за доходностью без учета риска заканчивается, как всегда, плачевно.
Знают эти инвесторы, что такое риск? И почему государство «раздает» деньги такой доходностью выше рынка?
Если да, то хорошо. Если нет, то со временем они узнают. Ведь «бесплатных завтраков не бывает».
Не инвестируйте, если нет знаний. Метод проб и ошибок очень дорого вам обойдется.
Инвестируйте в себя, а потом уже на рынке.
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