Рецепт успеха: учитесь, пока остальные спят; работайте, пока остальные болтаются без дела; готовьтесь, пока остальные играют; и мечтайте, пока остальные только желают.
Уильям А. Уард
Кто-то любит весну, кто-то лето, а кто-то зиму. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет) Я лично не отдаю предпочтение какому-либо сезону года, хотя в дождливом Питере очень не хватает солнца и лета)
Но что действительно я люблю это новогодние праздники. Это прекрасное время, чтобы провести его с родными и близкими, отдохнуть, а также подвести итоги.
Да, так тихо сесть и вспомнить, что произошло за этот год: что хорошего, что плохого. Что можно и нужно исправить и куда двигаться дальше. Время подводить итоги и вырабатывать планы на будущее. В этом году в очередной раз убедился, что эмоции обманчивы касательно финансов.
При подведении итогов своих расходов за декабрь, а потом, забивая в табличку расходы по месяцам за год (принципиально веду учет в Excel, а не модных программах), думал, что это будет очередной год растущих расходов… Ведь столько в этом году потратил…
Но после нажатия кнопки Enter для суммирования по месяцам, оказалось, что расходы не выросли! А остались такими же! Как так, много тратил, а расходы не выросли?
Потом понял простую вещь: постоянная работа над снижением расходов, не потеряв в качестве жизни, дает свои плоды. Снижение, то в одной статье, то в другой позволяет освободить резервы для других нужд более приоритетных и запоминающихся. Поэтому эмоционально получил много, а потратил столько же.
Но есть одна статья расходов, которая постоянно растет… Казалось бы, надо что-то с ней делать. Но нет. Пускай растет, и снижать расходы на нее не собираюсь, а буду увеличивать. Это статья расходов - книги.
Несмотря на то, что этот год получился очень напряженным для меня: подготовил курсы обучения, которые понравились слушателям, старался писать посты почти каждый день, работал в своей основной сфере, умудрился прочитать немало книг. Но хочется еще больше… Это как наркотик: затянуло и остановиться уже не можешь. Поэтому в следующем году буду наращивать обороты по чтению книг.
Мало кто знает из читателей, что некоторые свои посты я публикую на площадке издания «Деловой Петербург» в разделе блоги. А издательство «Эксмо-АСТ» учредило призы для лучших авторов раздела «Блоги и комментарии» сайта газеты «Деловой Петербург». По итогам октября я вошел в 5-ку лучших блогеров. Подробности здесь.
4 книги прислали в подарок, а еще 5 купил в декабре. Поэтому будет чем заняться долгими зимними вечерами. Дерзайте, читайте, развивайтесь и инвестируйте в себя. Ведь это самые выгодные инвестиции.
Хотя в этом году я не проводил акции со скидками в издательствах, мне пришла ссылка на 50% скидку на портале «Литрес», действующая весь январь. Поэтому делюсь ей с вами.
Ссылка здесь. Промокод: litres
Следующим год обещает быть интересным и насыщенным событиями. Поэтому отдыхайте и набирайтесь сил.
Желаю всем здоровья и финансового благополучия!
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