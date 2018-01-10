Лучшие и худшие активы 2017

Каждый год в декабре или январе следующего финансовые СМИ и блоги публикуют статьи и посты под общие названием «Лучшие и худшие активы ____ года».Эту информацию стоит воспринимать, как развлекательную, но ни в коем случае, как руководство к действию.Поэтому начнем развлекаться с Deutche Bank и его рейтинга активов накопленным итогом в местной валюте и долларах:Лидером является гонконгский фондовый рынок – больше 40% в местный долларах. Однако, в пересчете на американские доллары гонконгский индекс будет на 2-м месте после греческого. Гонконгский доллар жестко привязан к американскому, поэтому разница в % между первым и вторым графиком нет. (Поэтому его любят российские олигархи, включенные в санкции).На 2-м месте – индекс развивающихся стран. А на 3-м месте медь. Золото только на 13-м месте с 13% ростом.Агентство Bloomberg опубликовало свои рейтинги по группам активов, которые активно растиражировали российские СМИ. Перечислять все не буду. Статья полностью здесь. Данные у Bloomberg немного не сошлись с Deutche Bank из-за более репрезентативной выборки.Лучшие фондовые индексы в мире за 2017 год:Украинский индекс UX бьет рекорды – 80% годовых. Конечно, нет биткоин, но рост поразительный.Кстати, радует тот факт, что СМИ ни наши, ни западные биткоин не включают в рейтинги, как в актив. Не хотите вложиться в украинские компании? Не верите в перспективы Украины?А Казахстана? +64% за год. Только в конце 2017 года пришла новость, что большая часть резервов Казахстана арестована в США по гражданскому иску. Но это не помешало акциям и рынку нашего соседа показать впечатляющий рост. Как растут фондовые рынки наших соседей!Индекс Мосбиржи (MCFTRR) позавидовал бы «-0.89%». Спасли ситуацию дивиденды. Без них результат был бы «-5,5%». Индекс РТС – RTSTRR получше «+5,08%» из-за укрепления доллара.Облигации развитых стран:Не хотите вложиться в Грецию?Венесуэла еще недавно показывала доходность, как Греция, но потом наступил дефолт. И картина резко поменялась… У Венесуэлы доходность от -47,4% до -55,4% за год.Уверены, что ЕС всегда будет содержать Грецию?Среди товаров лидеры: палладий + 54,0%, медь и алюминий + 29%.А среди мировых валют: мозамбикский New Metical +21.0%. Второе место делят чешская крона и польский злотый +18,0%.Стоит ли включать этих лидеров по доходности за 2017 год в свой инвестиционный портфель?Если хотите прослыть оригиналом, козырнуть экстравагантностью в разговоре с друзьями «мол мой портфель диверсифицирован», то ДА.Если же хотите получить долгосрочную доходность по портфелю, то НЕТ.Почему?Ответ на это вопрос знают участники курса «Грамотный инвестор».Но даже, если вы не посещали этот курс, то можете это понять, прослушав бесплатный вебинар.Лень смотреть и читать? Зря!Но быстро продемонстрирую на данных от Royal Bank of Scotland.Ниже график доходности фондовый индексов развитых стран с 2003 по 2017 год (9 месяцев):Доходности индексов меняются постоянно, только 2013-2014 годы исключение.Индекс какой страны вы выберете для следующего года?Тот, кто по количеству раз был лидером?США, Канада и Германия были 3 раза лидерами за 15 лет или 60% времени.А знаете, кто победил в этой гонке накопленным итогом за период 2003-2017?Австралия, которая была лидером всего один раз – в 2009 году. Вам еще аргументы нужны?Те, кто ориентируются на результаты за один год, рискуют со 100-й вероятностью потерять деньги в долгосрочном плане. Не читайте новости, а играйте в долгую.P.S. График полностью: