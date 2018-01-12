Какие акции выбрать?

В новогодние праздники встречался с друзьями, и, конечно же, речь зашла о финансах. Все знают, что я пишу блог о финансах, и поэтому избежать этой темы невозможно. Хотя я бы не стал ее затрагивать, хотелось поговорить о другом)
Но тем не менее пришлось…
Основной вопрос был такой: «Какие акции покупать, чтобы заработать капитал?».
Мой ответ их сильно удивил…
Ответ был «Не покупайте акции».
В смысле отдельные акции. Индексные фонды можно, но не отдельные акции. Тем люди, которые не занимаются отбором акций более 2-х часов в день, покупать акции противопоказано!
Почему?
Статья 1. Никогда не покупайте акции
Статья 2. Описываю про гадание
Вебинар, где подробно рассказываю про выбор акции и почему фондовый рынок
Статья 3, в которой указывается что в период с 1926 по 2016 годы в США только 1% компаний остается наплаву и приносит инвесторам капитал. Остальные 99% исчезают или теряют капитал инвесторов.
Вы можете угадать этот 1% компаний на долгосрочном периоде? Пока это удается только Уоррену Баффетту и еще нескольким людям. Но они в списках Forbes и вряд ли вам бесплатно окажут консультации.
А пока для развлечения посмотрите подборку из Ведомостей лучших и худших активов по годам, начиная с 2017 года.
Яндекс, Сбербанк, НЛМК, ММК, Газпромнефть. Кто предсказал рост этих компаний в конце 2016 года? Да, никто не мог. Максимум – 1-2 компании угадать.
Лидером падения оказалась Система после наезда Роснефти на нее. Кто мог заранее знать об этом? Да, никто. Особенно, когда уже, вроде, уладили дела с арестом Евтушенкова и отъем Башнефти. А тут, опять!
На Магнит никто не наезжал, но он рухнул на 40,92%! Лидер прошлых лет Мечел, показал отрицательную динамику (-4,28% привилегированные и -18,48% обыкновенные).
Подборка за 2016 год:
Лидеры Мечел, ТГК-1, ФСК ЕЭС, Интер РАО. Причем цифры сумасшедшие – более 200%.
А теперь вопрос: каковы результаты лидеров в 2017 году?
Если не смотрели, то отрицательные!
Подборка за 2015 год.
Где лидер 2015 года – Рос агро в 2016 и 2017 годах?
Понимаете, к чему я клоню? Невозможно угадывать конкретные компании и лидеров в конкретном году. Это бесполезное. Хотя нет не бесполезное, а губительное дело для капитала.
Вывод здесь такой: не лезьте в этот огород, если серьезно не занимаетесь анализом компаний и их отчетности на рынке. Но даже, если вы этим занимаетесь, это абсолютно не означает, что выбранные вами компании покажут динамику роста лучше остальных. Поведение рынка и толпы непредсказуемо. Любимчики постоянно разные. Брокеры меняют их постоянно, так как и СМИ, на которые и ориентируются любители. Однако, происходит всё это постфактум…
Поэтому бросайте затею гадания и поиск будущих лидеров. Ваша вероятность 1%. В казино она и то повыше. Такие гадания на периоде 5-7 лет уничтожат ваш капитал и принесут непоправимый урон психике.
Поэтому не спешите богатеть, а спокойно накапливайте знания, создавайте диверсифицированный портфель активов (не только из акций!). Тогда и капитал начнет увеличиваться.
Источник https://wallet.livejournal.com/177944.html
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