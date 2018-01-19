Из предыдущего поста надеюсь, вы поняли, что заниматься выбором отдельных акций не стоит.
Потому что есть два варианта развития события:
Вариант А - хороший, вы сами знаете, как проводить анализ акций, понимаете все риски и получаете доходность выше риска. В этом случае вопрос «Какие акции выбрать?» для вас не актуален.
Вариант Б: вы ничего не знаете и не умеете, наслушались лекций, насмотрелись видео про 4000% годовых, начитались форумов трейдеров и рискнули своими кровными. Результат либо печальный либо катастрофичный. В этом случае для вас (если остались деньги и мозги) вопрос «Какие акции выбрать?» тоже не стоит. Скорей, всего вы либо в депозитах, либо далеко от рынка. Редко, когда такие игры бесследно проходят для психики человека. Игроманов в учет брать не будем.
Если у вас вариант ни А и ни Б, то лучше поверьте статистике и цифрам... 95% теряют деньги. Лучше просто и спокойно накапливать капитал.
Поэтому далее информация для инвесторов по активам и портфелям.
Доллар США и депозиты в нем в лидерах, но только с конца после победного шествия в 2014 и 2015-м годах. Однако, несмотря на укрепление рубля по отношению к доллару – долларовые активы (акции) показали рекордный рост в рублях – 15,69%.
За американскими акциями успевали только государственные облигации России – 12,79%. Неудивительно почему такой бум ОФЗ сейчас. Депозиты в рублях с начала 2017 года тоже были хорошим решением. Но в течение года доходность, как депозитов, так и ОФЗ падала в связи с понижением учетной ставки ЦБ. Результат – рекордно низкая инфляция 2,5%, на фоне которой многие активы показали хорошую реальную доходность. Однако, индекс Московской биржи показал по итогу небольшой минус, также как и серебро.
Портфель домохозяйки показал доходность 4,95%. Небольшая, потому что основной актив – акции показали отрицательную динамику по итогу года. А вот международный портфель показал доходность почти в 2 раза большую – 8,55% из-за роста американских и китайских фондовых индексов. Состав этих портфелей здесь.
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