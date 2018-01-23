Несмотря на мрачные прогнозы скептиков российская экономика поднимается со дна и начинает расти. В этом заверил даже сам президент на декабрьской пресс-конференции:«Экономика все-таки растет, и это очевидный факт, и приписок никаких нет. ВВП и промышленное производство выросли уже на 1,6%. Хорошую динамику демонстрируют автомобильная промышленность, химическая промышленность, фармацевтика. Рост сельского хозяйства сейчас под 3% по результатам года, будет рекордный за всю историю России урожай, 130,3 млрд тонн. Растет экспорт, он приобрел масштабный характер — наша страна занимает первое место в мире по экспорту зерновых».«Мы вышли из рецессии и перешли в стадию уверенного развития. У нас инвестиции в основной капитал достигли 4,2%. Что это значит? То, что вложения в развитие вдвое превышают размер ВВП — то есть того, что достигнуто сейчас».Кроме того, напомнил он, инфляция в России — рекордно низкая за всю современную историю страны, — 2,5% на сегодняшний день», и дефицит бюджет — 2,2% ВВП. «Все это говорит о том, что сегодня идет явное оздоровление экономики», — подытожил глава государства.В тоже время «оппозиционный» ресурс finanz.ru заявляет «Почти три четверти россиян не увидели улучшений в стране в уходящем 2017 году, несмотря на то, что рост цен на нефть до рекордных за 2,5 года уровней помог стабилизировать рубль, а экономика, согласно Росстату, вышла из самой продолжительной за 20 лет рецессии.»Но действительно ли так всё плохо?Алкогольные напиткиСогласно данным ФТС стоимость импортируемого алкоголя (группы по коду ТНВЭД 2203-2208) в 2017 году вырос на 15,86% с 1,108 млрд.$ до 1,284 млрд.$. А учитывая, что курс рубля по отношению к доллару с января 2017 года укрепился с 60 до 56,5, то рост оказался не только стоимостным, но и в натуральных показателях в литрах.При дальнейшей детализации оказывается, что крепкий алкоголь (2208) вырос на 23,428%.В США курят марихуану, а в России растет потребление алкоголя.И мне стало интересно, потребление какого именно крепкого алкоголя-то растет?Спиртовые настойки из дистиллята винограда + 19,28%, а виски (код 220820) + 28,96%. Неплохо, правда? Виски не пьют подзаборные бомжи, хотя школьницы им периодически травятся. Благородный и модный нынче напиток.Ром +59,11% на 21,679 млн.$ против 13,625 млн.$. Откуда столько пиратов в стране?Джин и можжевеловая настойка (код 220850) + 46,71%. Привет оригинальным заведениям столицы.Водка +28,52%. Своей, что-ли, в стране не хватает? Импортировали водки в страну на сумму 38,861 млн. долларов США.Ликеры + 31,47%. Прочие + 7,32%.Автомобильный рынокПо данным Ассоциации Европейского бизнеса в России автомобильный рынок в 2017 году вырос на 11,9% или на 169 946 штук проданных новых автомобилей по сравнению с 2016 годом. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в декабре 2017 года выросли на 14 %. Все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства. Декабрь 2017 г. ознаменовался увеличением уровня продаж на 14%, или на 20 348 штук по сравнению с декабрем 2016 года, и составил 166 013 автомобилей. В 2017 году в январе – декабре было продано 1 595 737 автомобилей.Туризм в дальнее зарубежьеДанные Ростуризма есть только за I квартал 2017 года, но они говорят сами за себя. Рост турпотока россиян в дальнее зарубежье составил + 31%. Истосковались россияне за эти годы с ростом курса доллара к рублю и санкциями для некоторых. Тайланд + 35%, Мальдивы +27%, ОАЭ +57%, Вьетнам +65%, Турция +114%. Напомню, что период январь-март 2017 года. А не лето!США +12%. Американских дипломатов еще не высылали в этот период. Шри-Ланка +851%. Клуб любителей серфинга растет (5089 человек).Кстати, поездок на Мальту не зафиксировано. А они есть. Ведь за последние 3 года 730 россиян заплатили по 900.000 евро за гражданство этой страны. «это просто вопрос удобства передвижения во время наших путешествий».Надо будет своему другу сказать об этом. Он проводит за границей 11 месяцев в году, и приезжает в Россию только продлевать визы. Бедный, мучается. Есть более простой способ для путешествий!ОффшорыЧистый отток капитала из России за 2017 год вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с показателями 2016 года, следует из материалов Центробанка.«Чистый вывоз капитала частным сектором, по оценке Банка России, составил $31,3 млрд ($19,8 млрд в 2016 году)».Поздравляем борцов с оффшорами и олигархов. Есть пока что выводить из страны. Только во Франции периодически ловят таких любителей красивой жизни.Выводы:Подводя такие итоги за 2017 год, можно констатировать… Жить стало лучше жить стало веселее.Несмотря на весь негатив в прессе, жизнь некоторых людей улучшается, «и это очевидный факт, и приписок никаких нет». Может кто-то и не заметил улучшение жизни, но против статистики не попрешь.Более того, вчера 18.01.2018 индекс Московской биржи обновил исторический максимум и достиг 2 299,64 пункта, а с января этого года (или 18 дней) показал рост +8,8%.А в заключение приведу график цены на нефть. Просто для информации.Кстати, «восстановление» экономики страны началось с июня 2017 года.Случайно, не знаете почему?