Как правильно оценить свой инвестиционный потенциал

Для начала проверьте, что вы на самом деле знаете об инвестициях и собственной финансовой грамотности



Невероятный взлет курса биткойна привлек деньги людей, которые, похоже, ничего не знают об этой криптовалюте за исключением того, что она показала стремительный рост.



Тридцатого ноября 2017 г., незадолго до того, как биткойн достиг пика, пятой по популярности ценной бумагой среди клиентов брокерского подразделения Fidelity Investments были обращающиеся на бирже паи фонда Bitcoin Investment Trust, активы которого составляют биткойны. В тот день паи торговались по цене на 70% выше самой цены биткойна (такова была премия к чистой стоимости активов), но покупателей все равно было на 40% больше, чем продавцов.



Уоррен Баффетт и его бизнес-партнер Чарли Мангер в таких случаях любят говорить об одной вещи – сфере компетенции. Размер сферы ваших знаний не имеет особого значения. Можно знать много о малом; можно даже почти ничего не знать, но только если вы это осознаете. Важно четко оценивать, где начинается ваше неведение, и не впадать в заблуждение, думая, что вы знаете больше, чем на самом деле.



В ходе опроса Pew Charitable Trusts более 1900 респондентов в США, имеющих пенсионные накопления, 68% заявили, что по крайней мере в некоторой степени знают о комиссионных, взимаемых по их пенсионному плану. Но лишь 25% признали, что прочитали и поняли информацию об этих самых комиссионных.

И это только верхушка айсберга.



Недавно были опубликованы результаты опроса 5800 пользователей LinkedIn, в ходе которого профессора Андерс Андерсон из Стокгольмской школы экономики и Дэвид Робинсон из Университета Дьюка выясняли, что люди знают об инвестициях и личных финансах. Среди вопросов был такой: «Представьте, что процентная ставка по вашему сберегательному счету – 1% годовых, а годовая инфляция – 2%. Сколько вы сможете купить через год на деньги с этого счета?» (Правильный ответ: «Меньше, чем сегодня».)



Лишь 38% правильно ответили на все пять вопросов. Хуже того, более трети из тех, кто занимает должность гендиректора, финансового директора или директора по операционной деятельности, не ответили верно на все вопросы.



Но еще хуже вот что. Исследователи просили людей оценить вероятность правильности их ответов. Давшие не более двух правильных ответов посчитали, что верно ответили в среднем на 2,5 вопроса. Многие же из тех, кто по всем пунктам ответил неверно, заявили ровно противоположное – что они «взяли» каждый вопрос. «Люди с низкой финансовой грамотностью зачастую столь же уверены в себе, что и люди с высокой, но эта уверенность, скорее всего, ни на чем не основана», – говорит Робинсон.



Инвесторы, переоценивающие свои знания, с большей вероятностью согласятся с ложным представлением о том, что для предсказания будущих доходов паевого фонда его доходность в прошлом важнее размера комиссионных.



Дэвида Даннинга, психолога Мичиганского университета, такие результаты не удивляют. Ведь он соавтор принципа, получившего название «эффект Даннинга – Крюгера». Невежественные люди не знают о своем невежестве: люди с низкой квалификацией действуют ошибочно, но не осознают этого, что приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях. «У нас в голове нет указателя или каталога, который говорит: это ты знаешь, а это – нет, – отмечает Даннинг. – Поэтому нам приходится догадываться».



При наличии четкого указания такая догадка может быть верна. Секундомер позволит достаточно точно оценить, как быстро вы бегаете, а весы – сколько весите. Но, скажем, вы купили акцию за $10, а она тут же упала до $9,5. Вы ошиблись! И тут она вырастает до $10,5. Вы правы! На финансовых рынках такие указания на правильность ваших действий все время меняются. В результате инвесторы могут оказаться в ситуации, которую Даннинг называет «пузырем новичка». «Только начав что-то делать, они переоценивают значимость своих первых успехов, – поясняет он. – Их представления о собственной компетенции базируются на очень незначительном опыте». Не понимая, что не стоит делать далекоидущих выводов на основании всего лишь нескольких полученных результатов, «они думают, что сразу все поняли и действуют правильно».

Быстрый выигрыш может сильно повысить самоуверенность начинающих инвесторов, хотя для этого не будет весомых оснований.



Недавнее исследование Journal of Chemical Education показало, что студенты получали гораздо более высокие оценки на экзаменах, если сначала регулярно проходили практические тесты и систематически прогнозировали свои результаты. Инвестор может поступить так же. Прежде чем рисковать реальными деньгами, создайте виртуальный портфель, в котором проводите (и записывайте) гипотетические сделки. Прогнозируйте результаты каждой из них и оценивайте, насколько вы уверены в своих прогнозах. Сравните результаты со своими ожиданиями.

Если выяснится, что вы постоянно переоцениваете свои шансы на выигрыш, вам лучше не играть.



Источник The Wall Street Journal

Перевод Ведомости