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Результаты Конкурса «Лучший частный инвестор 2017»

24.01.2018 11:37 1 1 746 просмотров
Конкурс «Лучший частный инвестор 2017», проводимый под патронажем Московский Биржи, закончился 21 декабря 2017 года.

Я настолько часто критикую Московскую биржу, что подводить итоги очередного безобразия конкурса СПЕКУЛЯНТОВ не входило в мои планы.

Разоблачения конкурса за 2015 год в цифрах здесь, а также конкурса для новичков Invest Trial здесь.

Но 2017 год для конкурса был особенный. Дело в том, что не только я обрушивался с критикой на Московскую биржу насчет этого конкурса, но и другие участники рынка.

Поэтому правила конкурса на 2017 год были изменены:

Главным отличием конкурса 2017 года станут более высокие требования к конкурсантам – минимальная сумма для участия составит 250 000 рублей.

К участию будут допущены трейдеры, открывшие свой первый брокерский счёт на рынках биржи до 1 января 2017 года.
Нововведения призваны привлечь в конкурс более опытных участников рынка и минимизировать риск на который часто идут конкурсанты с небольшой суммой на счете.

Поэтому решил посмотреть на результат «инвестирования» профессионалов.

Так как на сайте конкурса нет возможности выгрузки результата данных, пришлось помучиться. В конкурсе, который длится 3 месяца, имеется множество категорий, однако, я выбрал только одну «Лучший частный инвестор на всех рынках». В этой категории результаты всех участников вне зависимости от рынка: фондовый, валютный и срочный. Каждый участник мог участвовать сразу в нескольких номинациях, поэтому лучше всего использовать сводную информацию.

Дано

Стартовые активы «профессионалов» составили 1 806 713 601,02 рубля. Учитывая, что участников было 3597, средний стартовый капитал 502 283,46 рубля более, чем в 2 раза превысил минимальные условия конкурса. Таким образом, в конкурсе участвовали богатые полумиллионеры, которые должны знать, что делать и где они оказались. В теории.
Отмечу, что наибольший стартовый капитал составил почти 3 миллиона рублей – 2 966 758,77 руб. Забегая вперед, это участник mxtrade просадил 33,41% капитала или 991 193,92 рубля.

Конкурс

После старта конкурса работа закипела и «инвесторы» совершили 2 281 448 сделок или 634,26 сделок в расчете на одного участника. Если разделить на 3 месяца, получается 211,42 сделки.

Вы часто встречаете инвестора, совершающего по 211,42 сделки в месяц или почти 10 сделок за один рабочий день?

Скорее это спекулянты, пытающиеся поймать рыночный шум. Причем участник ЛАВР совершил максимальное количество сделок 28 731 и получил доходность в 11,63%.

Вопрос оно того стоило? Понятно, что это не человек, а робот. Но зато, сколько счастья и денег ЛАВР принес своему брокеру на комиссионных!

Первый график показывает количество участников конкурса, получивших доходность в указанный диапазон:

Победитель один – он единственный получил доходность 204,3%. Зато участников. Получивших доходность в диапазоне от 0 до -10% большинство – 1264 участника.

Количество участников, получивших доходность в диапазоне от «-10% до 10» составило 2174 или 60,44%. Дальше больше, общее количество участников, показавших отрицательный результат составил 63,74%, а положительный всего 36,28%. И это при том, что 315 (8,75%) участников не участвовали или показали доходность менее 1%. Поэтому реально тех, кто в плюсе всего 27,53%. Или почти четверть участников.

Теперь посмотрим не на количество участников, а разбивку по доходам и убыткам в тех же самых категориях:

Что сразу бросается в глаза?

Красные столбцы с убытками больше, чем зеленые с прибылью. Таким образом, несмотря на то, что участников, показавших убыток в диапазон от -30% до -40% оказалось всего 152 человека или 4,23%, они получили убыток – 43 192 095 рублей или рекордный по группам.

В этом диаграмме вся суть конкурса «инвесторов», а по сути спекулянтов-неудачников: 1305 участников заработали 77 665 292 рубля, а 2293 участника просадили 217 987 431 рубль или почти в 3 раза больше!

Итоговый результат этого лохоконкурса "– 140 322 139 рублей".

Поздравляю профессионалов- инвесторов «более опытных и минимизирующих свои риски». Так держать товарищи!
Напомню, что за этот период рынок не упал, а показал доходность всего 1,66%. Но зато это не помешало подавляющему большинству участников потерять деньги.

Выводы

Суть конкурса «Лучший частный инвестор» не изменился. Он нужен для развода лохов. Брокеры запускают множество торговых роботов, какой-нибудь, да выигрывает. А теперь уже не новички, а люди с солидными деньгами (средний счет 502 283,46 рубля) занимаются играми в казино, вместо реальных инвестиций.

За всей это мишурой многие упускают главное – это заработок биржи и брокеров на этом конкурсе. К сожалению, его невозможно посчитать по предоставленным данным (нет оборота). Но по минимальным прикидкам – это более 1 миллиона рублей, если считать только один оборот капитала всех участников конкурса…

А так как количество сделок было более 2 млн, то оборот капитала многих был далеко не единица, а 10-ки. Но в то же время, было много неактивных участников.

Учитывая эти факты можно предположить следующее, что биржа окупает все затраты на проведение конкурса, включая призовые + остается в хорошем наваре. Не удивлюсь, что более половины потерянных денег из 140 322 139 досталось бирже. Ведь она зарабатывает и на тех, кто получает прибыль и на тех, кто терпит убыток.

Конкурс «Лучший частный инвестор» - идеальная схема развода тушканчиков.
Это всё, что надо знать об этом конкурсе.

Комментарии 1

Сергей  (ssn_07)
#
Чепуха. Неудачник написал.
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