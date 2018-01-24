Результаты Конкурса «Лучший частный инвестор 2017»

Конкурс «Лучший частный инвестор 2017», проводимый под патронажем Московский Биржи, закончился 21 декабря 2017 года.Я настолько часто критикую Московскую биржу, что подводить итоги очередного безобразия конкурса СПЕКУЛЯНТОВ не входило в мои планы.Разоблачения конкурса за 2015 год в цифрах здесь, а также конкурса для новичков Invest Trial здесь.Но 2017 год для конкурса был особенный. Дело в том, что не только я обрушивался с критикой на Московскую биржу насчет этого конкурса, но и другие участники рынка.Поэтому правила конкурса на 2017 год были изменены:Главным отличием конкурса 2017 года станут более высокие требования к конкурсантам – минимальная сумма для участия составит 250 000 рублей.К участию будут допущены трейдеры, открывшие свой первый брокерский счёт на рынках биржи до 1 января 2017 года.Нововведения призваны привлечь в конкурс более опытных участников рынка и минимизировать риск на который часто идут конкурсанты с небольшой суммой на счете.Поэтому решил посмотреть на результат «инвестирования» профессионалов.Так как на сайте конкурса нет возможности выгрузки результата данных, пришлось помучиться. В конкурсе, который длится 3 месяца, имеется множество категорий, однако, я выбрал только одну «Лучший частный инвестор на всех рынках». В этой категории результаты всех участников вне зависимости от рынка: фондовый, валютный и срочный. Каждый участник мог участвовать сразу в нескольких номинациях, поэтому лучше всего использовать сводную информацию.ДаноСтартовые активы «профессионалов» составили 1 806 713 601,02 рубля. Учитывая, что участников было 3597, средний стартовый капитал 502 283,46 рубля более, чем в 2 раза превысил минимальные условия конкурса. Таким образом, в конкурсе участвовали богатые полумиллионеры, которые должны знать, что делать и где они оказались. В теории.Отмечу, что наибольший стартовый капитал составил почти 3 миллиона рублей – 2 966 758,77 руб. Забегая вперед, это участник mxtrade просадил 33,41% капитала или 991 193,92 рубля.КонкурсПосле старта конкурса работа закипела и «инвесторы» совершили 2 281 448 сделок или 634,26 сделок в расчете на одного участника. Если разделить на 3 месяца, получается 211,42 сделки.Вы часто встречаете инвестора, совершающего по 211,42 сделки в месяц или почти 10 сделок за один рабочий день?Скорее это спекулянты, пытающиеся поймать рыночный шум. Причем участник ЛАВР совершил максимальное количество сделок 28 731 и получил доходность в 11,63%.Вопрос оно того стоило? Понятно, что это не человек, а робот. Но зато, сколько счастья и денег ЛАВР принес своему брокеру на комиссионных!Первый график показывает количество участников конкурса, получивших доходность в указанный диапазон:Победитель один – он единственный получил доходность 204,3%. Зато участников. Получивших доходность в диапазоне от 0 до -10% большинство – 1264 участника.Количество участников, получивших доходность в диапазоне от «-10% до 10» составило 2174 или 60,44%. Дальше больше, общее количество участников, показавших отрицательный результат составил 63,74%, а положительный всего 36,28%. И это при том, что 315 (8,75%) участников не участвовали или показали доходность менее 1%. Поэтому реально тех, кто в плюсе всего 27,53%. Или почти четверть участников.Теперь посмотрим не на количество участников, а разбивку по доходам и убыткам в тех же самых категориях:Что сразу бросается в глаза?Красные столбцы с убытками больше, чем зеленые с прибылью. Таким образом, несмотря на то, что участников, показавших убыток в диапазон от -30% до -40% оказалось всего 152 человека или 4,23%, они получили убыток – 43 192 095 рублей или рекордный по группам.В этом диаграмме вся суть конкурса «инвесторов», а по сути спекулянтов-неудачников: 1305 участников заработали 77 665 292 рубля, а 2293 участника просадили 217 987 431 рубль или почти в 3 раза больше!Итоговый результат этого лохоконкурса "– 140 322 139 рублей".Поздравляю профессионалов- инвесторов «более опытных и минимизирующих свои риски». Так держать товарищи!Напомню, что за этот период рынок не упал, а показал доходность всего 1,66%. Но зато это не помешало подавляющему большинству участников потерять деньги.ВыводыСуть конкурса «Лучший частный инвестор» не изменился. Он нужен для развода лохов. Брокеры запускают множество торговых роботов, какой-нибудь, да выигрывает. А теперь уже не новички, а люди с солидными деньгами (средний счет 502 283,46 рубля) занимаются играми в казино, вместо реальных инвестиций.За всей это мишурой многие упускают главное – это заработок биржи и брокеров на этом конкурсе. К сожалению, его невозможно посчитать по предоставленным данным (нет оборота). Но по минимальным прикидкам – это более 1 миллиона рублей, если считать только один оборот капитала всех участников конкурса…А так как количество сделок было более 2 млн, то оборот капитала многих был далеко не единица, а 10-ки. Но в то же время, было много неактивных участников.Учитывая эти факты можно предположить следующее, что биржа окупает все затраты на проведение конкурса, включая призовые + остается в хорошем наваре. Не удивлюсь, что более половины потерянных денег из 140 322 139 досталось бирже. Ведь она зарабатывает и на тех, кто получает прибыль и на тех, кто терпит убыток.Конкурс «Лучший частный инвестор» - идеальная схема развода тушканчиков.Это всё, что надо знать об этом конкурсе.