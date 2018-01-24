Не гонялся бы ты, VIP, за доходностью

Судя по последним новостям с банковских полей, пора переписывать сказку А.С. Пушкина о попе и о работнике его Балде…



Несмотря на то, что в стране наблюдается экономический рост, банковский кризис еще не преодолен. Однако, человеческая жадность и глупость (безграмотность) дает о себе знать.



Но в последнее время к этим человеческим порокам примешивается еще и вера в свою исключительность. Эта черта свойственна не только россиянам, но и большинству богатых людей в мире. Капитал и деньги затмевает разум. Люди думают, что если они добились успехов, то это раз и навсегда. Поэтому беспокоиться не о чем. Они ничем больше не рискуют. А если что, то у них есть «связи», и они решат любые проблемы.



Очень часто, в такие моменты безграничной веры в свои силы и связи к людям приходят реалии жизни. По другому, это называется недооценка взятых на себя рисков.



Именно это и случилось с VIP-клиентами Промсвязьбанка:



Состоятельные клиенты Промсвязьбанка купились на гарантии собственников

Клиенты Промсвязьбанка (ПСБ) могут столкнуться с долгими судебными разбирательствами из-за потерь инвестиций в кредитные ноты (CLN) на сумму около 10 млрд руб. Как выяснил “Ъ”, в первом полугодии 2017 года CLN офшорной компании братьев Ананьевых предлагались клиентам ПСБ через департамент частного капитала как альтернатива депозитам — фактически под гарантии собственников банка. Дефолт по CLN пока не наступил, однако, по данным “Ъ”, в ПСБ от этих обязательств уже открещиваются, а рассчитывать на бывших собственников банка не приходится.



Как стало известно “Ъ”, кредитные ноты приобретались состоятельными клиентами Промсвязьбанка с февраля по август 2017 года. «Ноты предлагались менеджерами банка через PSB Private Banking как альтернатива банковским вкладам — как "бонд банка", "почти как депозит", "под гарантию самих Ананьевых"»,— рассказал один из собеседников “Ъ”. На самом деле, согласно презентационным документам клиентам ПСБ предлагался «продукт с фиксированной доходностью — облигации компании Peters International (Cayman) Limited», принадлежащей экс-бенефициарам Промсвязьбанка братьям Ананьевым. Указанные бумаги находятся за балансом ПСБ и не обращаются на бирже. Срок погашения бумаг — два года с купонами 5,15–5,25% в евро и 5,75–6,25% в долларах. Это на несколько процентных пунктов выше, чем ставки по розничным депозитам ПСБ в валюте.



С 15 декабря 2017 года Промсвязьбанк проходит процедуру финансового оздоровления в фонде консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ. 12 января регулятор объявил об уменьшении капитала банка до 1 руб., в результате чего братья Ананьевы утратили доли в банке. Сейчас на базе ПСБ создается специализированный банк для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам с целью защиты других банков от западных санкций



Санация ПСБ стала неприятным сюрпризом для держателей нот. Хотя реальный дефолт по бумагам еще не наступил, в январе должна была быть выплата купона по одному из выпусков CLN, но средства на счета клиентов не поступили — это технический дефолт.



Самое главное:



«Юридически Промсвязьбанк выступал лишь агентом, и никакие выплаты по кредитным нотам осуществлять не обязан, как и работать с претензиями их держателей,— сказал “Ъ” один из сотрудников Промсвязьбанка.— Не застрахованы эти деньги и государством, под страховку 1,4 млн руб. попадают только средства, размещенные на счетах в банках».



Полностью статья здесь.



У меня вопросы: где живут эти люди – VIP-вкладчики? В сферическом вакууме? Ведь это не новый вид или схема мошенничества! Уже всё проходили с банком Траст.



Здесь никто никого не обманывал, не подсовывал кредиты вместо депозитов, никто не оформлял ноты «как депозит». Все было добровольно. Просто VIP-ы захотели доходность повыше на пару % пунктов, чем те же самые вклады в этом банке. Они же VIP! Не такие, как все.



У них есть гарантии от самих владельцев банка!!! Интересно, что такое гарантии от владельцев? Ключи от его яхты и самолета? Или просто номер телефона, по которому он рассказывает вам сказки на ночь «Все ОК. Спите спокойно».

А теперь абонент недоступен для звонка со своими гарантиями?



Какова мораль сей басни?



А мораль такова: не важно, кто вы – VIP или не VIP «гарантий» не существует в этом мире от слова «совсем». Исключите это слово из своего лексикона навсегда и станет легче жить без гарантий, разбитых надежд и несбывшихся мечтаний.



Будьте умнее, вкладывайте в себя, развивайтесь, смотрите по сторонам. Мы живем в диком и агрессивном мире (среде).



А VIP пусть пишут новую сказку о VIP-ах и их банкирах Ананьевых со словами «Не гонялся бы ты, VIP, за доходностью».