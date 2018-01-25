Из почти 26 000 акций в базе Hendrik Bessembinder более половины - лузеры.
То есть проиграли краткосрочным облигациям (T-bills).
Профессор финансов Университета штата Аризона изучил доходность акций и облигаций США за почти девять десятилетий и обнаружил, что 58 процентов акций не могут превзойти казначейские векселя в течение срока их пребывания на рынке.
Исследование, которое в настоящее время является проектом, может нанести еще один удар по активной отрасли управления фондами. Результаты подтверждают важность диверсификации портфеля, согласно Bessembinder, и показывают, почему многие активно управляемые портфели часто отстают от своих контрольных показателей. Упустите относительно немного акций, которые генерируют хорошие положительные результаты, и вы проигрываете.
Инвесторы вытащили 264 миллиарда долларов из активно управляемых фондов акций США в 2016 году, а с 2005 года календарного года притока в эти фонды вообще не было, по данным Morningstar Inc.
Исследование показывает:
Среднемесячная доходность акций США с 1926 по 2015 год составляла 1,13 процента, по сравнению со среднемесячной доходностью T-bill 0,38 процента.
Однако на индивидуальной основе менее половины ежемесячных доходностей акций были положительными.
Менее 4 процентов акций в базе данных Центра исследования цен в области безопасности (или около 1000) несут ответственность за все 31,8 триллиона долларов в виде богатства, созданного акциями США за этот период. Из них 86 компаний получили половину прибыли.
Разумеется, фондовый рынок в целом работал лучше, чем облигации. Но это связано главным образом с теми большими доходами от относительно небольшого количества акций. Только Exxon Mobil Corp. составляла около 3 процентов созданного богатства и Apple Inc. около 2 процентов.
«Немногим более четырех из каждых семи акций не превосходят казначейские векселя за свою жизнь», - писал профессор в проекте документа, опубликованного в SSRN, хранилище научных исследований.
Источник Bloomberg
Перевод Wallet
Какова мораль этой статьи и что вы должны из нее взять на заметку?
В мире только каждый десятый бизнес остается на плаву после первых трех лет работы.
А из оставшихся далеко не каждая компания идет на биржу. Из вышедших на биржу только 4% приносит прибыль в долгосрочном плане.
Поэтому, если вы посчитаете процент компаний, который в долгосрочном плане приносит прибыль, то он составляет менее 0,5% от общего количества компаний.
Вот за эти 0,5% и идет постоянная борьба среди всех. Вы понимаете безрезультатность этой затеи, выражающей в статистике среди управляющих компаний и трейдеров?
Пока данное исследование существует только в научных кругах, но когда оно дойдет до широкой публики, создаст эффект разорвавшейся бомбы.
Но есть прекрасная новость для обычных людей. Не нужно гоняться за этими призрачными 0,5% акций. Нужно диверсифицировать свой портфель из широкого класса активов.
А вот как это правильно делать, что нужно знать, и какие ошибки не допускать, и поговорим на обучающих курсах.
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