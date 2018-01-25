Из почти 26 000 акций в базе Hendrik Bessembinder более половины - лузеры.То есть проиграли краткосрочным облигациям (T-bills).Профессор финансов Университета штата Аризона изучил доходность акций и облигаций США за почти девять десятилетий и обнаружил, что 58 процентов акций не могут превзойти казначейские векселя в течение срока их пребывания на рынке.Исследование, которое в настоящее время является проектом, может нанести еще один удар по активной отрасли управления фондами. Результаты подтверждают важность диверсификации портфеля, согласно Bessembinder, и показывают, почему многие активно управляемые портфели часто отстают от своих контрольных показателей. Упустите относительно немного акций, которые генерируют хорошие положительные результаты, и вы проигрываете.Инвесторы вытащили 264 миллиарда долларов из активно управляемых фондов акций США в 2016 году, а с 2005 года календарного года притока в эти фонды вообще не было, по данным Morningstar Inc.Исследование показывает:Среднемесячная доходность акций США с 1926 по 2015 год составляла 1,13 процента, по сравнению со среднемесячной доходностью T-bill 0,38 процента.Однако на индивидуальной основе менее половины ежемесячных доходностей акций были положительными.Менее 4 процентов акций в базе данных Центра исследования цен в области безопасности (или около 1000) несут ответственность за все 31,8 триллиона долларов в виде богатства, созданного акциями США за этот период. Из них 86 компаний получили половину прибыли.Разумеется, фондовый рынок в целом работал лучше, чем облигации. Но это связано главным образом с теми большими доходами от относительно небольшого количества акций. Только Exxon Mobil Corp. составляла около 3 процентов созданного богатства и Apple Inc. около 2 процентов.«Немногим более четырех из каждых семи акций не превосходят казначейские векселя за свою жизнь», - писал профессор в проекте документа, опубликованного в SSRN, хранилище научных исследований.Источник BloombergПеревод WalletКакова мораль этой статьи и что вы должны из нее взять на заметку?В мире только каждый десятый бизнес остается на плаву после первых трех лет работы.А из оставшихся далеко не каждая компания идет на биржу. Из вышедших на биржу только 4% приносит прибыль в долгосрочном плане.Поэтому, если вы посчитаете процент компаний, который в долгосрочном плане приносит прибыль, то он составляет менее 0,5% от общего количества компаний.Вот за эти 0,5% и идет постоянная борьба среди всех. Вы понимаете безрезультатность этой затеи, выражающей в статистике среди управляющих компаний и трейдеров?Пока данное исследование существует только в научных кругах, но когда оно дойдет до широкой публики, создаст эффект разорвавшейся бомбы.Но есть прекрасная новость для обычных людей. Не нужно гоняться за этими призрачными 0,5% акций. Нужно диверсифицировать свой портфель из широкого класса активов.А вот как это правильно делать, что нужно знать, и какие ошибки не допускать, и поговорим на обучающих курсах.