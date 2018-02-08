С малым бизнесом в России большие проблемы, а дальше будет только хуже. Поддержки нет никакой, а та, что есть на 99% не доходит до адресатов. Это признано даже Счетной палатой.
В такой обстановке крупный бизнес, как акула, поглощает долю малого бизнеса особенно в сфере торговли. Ведь именно в этой отрасли наибольшее число малых индивидуальных предпринимателей. В столице крупняк уже давно вытеснил мелкие магазины. Мой знакомый еще 7 лет назад продал свои магазины, потому Пятерочка вытеснила ценами. А теперь данная ситуация докатилась и до регионов: рынки закрываются, а сети растут как грибы после дождя.
К чему это ликбез по экономике?
А к тому, что предприниматели часто продают свой бизнес и думают, куда вложить свой капитал. Иногда далеко не маленький. И тут начинается самое интересное!
Начинаются поиски гуру управляющий на финансовых рынках. Люди почитали отзывы в интернете, посмотрели какие-то результаты их стратегий, послушали знакомых и понесли миллионы рублей. Причем печальный опыт одного управляющего не заставляет людей задуматься об ошибке в своей схеме работы – порочной схеме выбора активного управляющего. Идут дальше и дальше, сливая свои деньги.
Пример, такой истории прислал мне читатель slatedroid.
У меня люди, готовые так легко отдать свои деньги этим «специалистам», вызывают крайнее удивление. Вам только легко достаются деньги что ли?
Подобный результат мог получиться даже, если горе-инвестор отдал деньги в респектабельную контору с лицензиями, а не частникам. Лицензии – не гарантия доходности.
Почему людям не хочется поподробнее изучить предмет инвестирования и эту отрасль?
Посмотреть долгосрочные результаты. Хочется заработать миллионы быстро? Как китайцам?
Тогда не расстраивайтесь таким же печальным результатам.
Наученные горьким опытом вложений через управляющих, люди бегут на биржу работать самостоятельно. Результат, как вы догадываетесь, плачевный.
Вот вам последние цифры.
На конкурсе ЛЧИ 2017 приняло участие 411 миллионеров (!) со стартовым капиталом 685 989 752,66 руб. (А еще говорят денег в стране нет!) Доходность больше 0% получили только 132 человека или всего 32,12% от общего числа миллионеров.
Остальные 67,88% в убытке.
Общий убыток составил 66 044 965,69 руб. или более 1 миллиона долларов потеряли миллионеры за 3 месяца, при том, что фондовый рынок вырос на 1,66%.
Уверенности в том, что те «удачные миллионеры» получившие доходность выше рынка в конкурсе не сольют счет в следующие 3 месяца нет. Уже известны случаи в прошлом году, когда победитель конкурса получил деньги в управление и слил их. Потом застрелился сам и своего ребенка. Чудес не бывает. Если кому-то повезло сделать это один раз, не думайте, что ему удастся сделать это много раз.
Единственный критерий проверки управляющего – это длительная доходность выше рынка (более 10-15 лет). Причем, не задним числом, а в реальном времени.
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Можете, даже не благодарить потом.
Вот он! Уоррен Эдвард Баффетт. Его компания Berkshire Hathaway уже более 40 лет показывает доходность выше рынка. Поверьте, пока он и его помощник Чарли Мангер жив, так и будет.
За остальных ручаться не могу.
В финансах нужно помнить одно правило: ваши деньги нужны всем, а ваше благосостояние – это только ваша личная забота.
Помните об этом и не забывайте.
Есть еще вариант – учиться управлять деньги самостоятельно. Но это трудный и непопулярный вариант для большинства.
Источник https://wallet.livejournal.com/182139.html
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