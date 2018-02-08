Биткоин и криптог...

Хотя криптовалюты продолжают агрессивно пиарить в социальных сетях, СМИ (иногда даже приличных, хотя после этого задумаешься о их приличности), информация про биткоин теперь не так часто попадается на глаза.
И что-то нет уж тех лихих комментаторов «знающих и в теме», рассказывающих про преимущество биткоина и криптовалют.
"За ним же будущее! И все цены скоро будут в биткоинах, а не долларах…"
И много-много прочей ахинеи. Спорить с ослепленными идеей людьми бесполезно.
Единственный их аргумент – цена перестал магически действовать, и теперь все преимущества резко испарились! Вот чудеса, однако!
А теперь вашему вниманию представляю сильнодействующий и очень дорогой наркотик, который держал в напряжении весь мир больше года. И только теперь приходит ломка…
Всё, вышли на биржу, и карета превратилась в тыкву. Лохов по всему миру просто раздавили. Напомню, что крупнейшие фонды шортят биткоин, и падение биткоина для них прибыль, а для сектантов – убытки.
Но человеческая психология устроена так, что очень долго цепляется за прошлые паттерны поведения и не меняется. Вера в криптовалюты сильна, и поэтому лохи переключились на другие криптовалюты. Об этом я писал в посту «Псевдодиверсификация или говномес», за который некоторые читатели меня критиковали. Не по сути, а за жесткий сленг!
Они правы… но они не читали группу в Телеграмме под названием @cryptogovno. Случайно увидел рекламу эту группой в одном из крупнейших каналах телеграмма (ребята не жалеют деньги на рекламу и развод лохов). Зацените:
Современный мир уже нельзя представить без криптовалюты.
Уже все знают про заработок на воровстве криптовалюты, майнинге и продаже обучения по крипторынку. Понятное дело, что зарабатывать можно и на росте биткоина. Но это в прошлом. Поэтому стоит обратить взор в сторону shitcoins, или попросту криптоговна.
Вот такого: @cryptogovno
Автор рассказывает о монетах малой капитализации, на которых еще можно успеть сделать хорошую доходность, дает рекомендации и пытается разогнать свою 1000$ в 10 раз в режиме реального времени.
Подача контента конечно жесть, но это реально можно простить за профессионализм. Автор оскорбляет подписчиков, особо не церемонится с ними. Поэтому можно подписаться и высказать в ответ все, что о нем думаете.
Замечу тот факт, что подписчики не могут назвать ни одного отличия биткоина от криптоговна.
И почему криптоговно не должно падать вместе с биткоином?
Посмотрите на сайт https://coinmarketcap.com/all/views/all/ криптоговно уже падает быстрее самого биткоина. Что теперь будут рекламировать в этой группе?
Но речь сейчас о самой группе... Это конечно, клиника.
Мало того, что подписчиков этой группы оскорбляют (меня хватило на 20 секунд чтения), их количество просто запредельно - 18834 подписчика. Это очень крупный телеграмм канал по текущим меркам.
Это люди, любящие мат, оскорбление, а возможно и насилие, прямые пациенты психиатров, а не психологов. Но скоро ситуация будет еще хуже. Они станут бедными, злыми и опасными для общества.
Безграмотность – это не просто проблема, а проблема выживания. Ложные и разбитые надежды приведут к глубокому психологическому расстройству и неправильным выводам.
Поэтому используйте правильные и верные установки, развивайтесь, повышайте свою грамотность, не гонитесь за доходностью, и потихоньку достигнет своих целей.
Источник https://wallet.livejournal.com/182342.html
Комментарии 1