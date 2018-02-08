Удивительный Давос!
Наверное, свежий альпийский горный воздух делает с людьми чудеса. Другого объяснения у меня нет. Давно хочу поехать покататься в Альпы, но пока времени нет. Блог пишу)
Предлагаю читателю оценить резкую смену настроения очень впечатлительного человека под именем Рэй Далио.
Некоторые СМИ называют его «самым успешным управляющим хедж-фондом в истории», хотя я с этим не согласен. И вот почему.
Тем не менее, у него крупнейший в мире закрытый хедж-фонд. Все таки, 150 млрд.$ это вам не шутка.
Почитайте, что он сказал в интервью CNBC , перевод Ведомостей.
Фондовый рынок США находится на поздней стадии цикла, поэтому мы увидим взрывное ралли, уверен Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates. Об этом он сказал в интервью CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Подпитывать ралли будут деньги банков, компаний и инвесторов, уверен Далио: «Если вы сидите на деньгах [и не вкладываете], то будете чувствовать себя глупцом». Экономическая ситуация идеальна, считает он. «Инфляция не проблема. Рост [ВВП] хороший, всё весьма неплохо, да еще и хороший стимул в виде налоговой реформы», – сказал Далио.
Спросите, и что здесь удивительного?
Управляющий верит в рост рынка особенно, когда тот почти каждый день ставит всё новые и новые рекорды.
Вопрос у меня другой, а что было в мае 2017 года?
Ссылка из того издания CNBC и отрывков перевод мой:
«Общая картина, ближайшая перспектива выглядит неплохо, но в долгосрочной перспективе выглядит страшно».
«Мы опасаемся, что независимо от масштабов спада, который в конечном итоге наступит, всякий раз, когда он в конечном итоге наступит, он, вероятно, приведет к значительному социальному и политическому конфликту, чем в настоящее время».
4 причины для пессимизма:
1. Экономический рост «в лучшем случае» около нуля или без каких-либо серьезных экономических рисков в ближайшие два года.
2. «Значительные долгосрочные проблемы», такие как высокий уровень задолженности и ограниченная власть центрального банка, «которые вероятно начнут сжатие». Также увеличиваются обязательные платежи на социальные программы, включая пенсии и здравоохранение.
3. Социальные и политические конфликты «близки к худшему за последнее десятилетие».
4. «Конфликты ухудшаются, когда экономика ухудшается».
В июле CNBC выпускает с ним видео под названием «Продолжайте танцевать, это скоро закончится».
А что было в августе за пост на его странице в LinkedIn?
Мы знаем, что у нас нет уникального понимания, на которое мы бы поставили ставку. Самое главное, мы стремимся оставаться ликвидными, оставаться диверсифицированными и не подвергаться чрезмерному воздействию каких-либо конкретных экономических результатов. Нам нравится хеджировать наши ставки, хотя мы никогда не полностью захеджированы. Мы также можем сказать, что если вышеизложенные вещи пойдут плохо, пожалуй, что золото (больше, чем другие активы безопасного убежища, такие как доллар, иена и облигации казначейства) выиграют, поэтому, если у вас нет 5-10% ваших активов в золоте в качестве хеджирования риска, мы предлагаем вам пересмотреть ваш портфель. Не позволяйте традиционным предубеждениям, а не отличным анализом, мешать вам делать это (и если у вас есть отличный анализ того, почему у вас не должно быть такого распределения золота, мы будем благодарны вам за то, что вы поделитесь с нами).
Сплошной пессимизм, и никакого оптимизма. Где ссылки на позднюю стадию цикла?
Где про дураков, если вы не в акциях? Альпийский воздух настолько вселяет оптимизм в одного из ведущих управляющих в мире?
Если вы верите…, то продолжайте верить.
А причина, скорей всего, в другом. Ее описывает один из крупнейших банков мира. Но об этом подробно напишу чуть позже.
Источник https://wallet.livejournal.com/182740.html
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