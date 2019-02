На фондовом рынке США в последнее время было несколько нестабильных торговых дней, включая две последовательные сессии в начале февраля, когда индекс Standard and Poor's 500 показал значительные потери. Хотя есть объяснения этих распродаж, таких как озабоченность по поводу повышенной волатильности, роста инфляции и политика Федерального резерва США - волатильность застала большинство инвесторов врасплох. Таким образом, вы можете спросить, может ли один из самых длинных бычьих рынков со времен Великой депрессии собирается остыть.Большие падения рынка не редки. Исследование, проведенное Vanguard Investment Strategy Group, показывают, что с 1980 года значительное рыночное событие - например, коррекция или медвежий рынок - происходит каждые два года. Таким образом, вы, вероятно, перенесете многие из этих событий за всю свою жизнь. В нынешних условиях рыночная коррекция, определяемая как падение на 10% от пика, будет означать, например, S&P 500 опустится до примерно 2 585.Важно рассмотреть эти потери в контексте. Принятие инвестиционных решений, чтобы попытаться изолировать себя от суматохи, может привести к дорогостоящим ошибкам, как показывают эти графики.Примечание. Если не указано иное, данные относятся к индексу S&P 500. Vanguard считает, что утверждения в этой статье будут иметь место, если будут использованы международные данные.Спады - это не редкие события. Вы, вероятно, встретите многие из них на всех рынках во время вашей жизни.Источник: анализ Vanguard, основанный на индексе MSCI World Index, с 1 января 1980 года по 31 декабря 1987 года и далее MSCI AC MSCI World Index. Оба индекса выражены в долларах США. Наш счет исправлений исключает те, которые превратились в медвежий рынок. Мы подсчитали коррекции, которые произошли после того, как медвежий рынок оправился от падения, даже если цены на акции еще не достигли своего предыдущего пика.Драматические убытки могут ухудшаться, но важно сохранить долгосрочную перспективу, если вам не нужны деньги в ближайшее времяПримечания: Внутридневная волатильность рассчитывается как дневной диапазон торговых цен [(high-low) / цена открытия] для индекса S & P 500.Источник: расчеты Vanguard, используя данные Yahoo! Finance.Выбор времени выхода на рынок бесполезны. Лучшие и худшие торговые дни случаются близко друг к другу.Источник: VanguardОставаясь верным своему курсу (и перебалансировка) может окупиться. Но изменение вашего распределения активов может быть дорогостоящим.Сбалансированный портфель представлен 60% индексом S&P 500 и 40% индексом агрегированных облигаций Bloomberg Barclays U.S.; облигации представлены индексом агрегированных облигаций Bloomberg Barclays U.S.; а денежные средства представлены Bloomberg Barclays U.S. 3-месячный казначейский индекс Bellwether.Источник: расчеты Vanguard, используя данные FactSet.Рассмотрим эти советы для выветривания волатильности:Держите портфель диверсифицированным: отличный способ разбавить ваш портфель - это подобрать акции, облигации, включая международные в плане распределения активов, что имеет смысл, исходя из вашей терпимости к риску и целей. Облигации могут обеспечить стабильность во время спадов. Международное распределение может дать вам доступ к рынкам, которые могут генерировать положительные результаты, когда другие падают.Откажитесь от шума: есть старая пословица: «Никогда не проверяйте свою учетную запись, когда акции падают». Это разумный совет. Как показывают вышеприведенные графики, принятие решения на основе недавнего рыночного события обычно приводит к ошибке.Контролируйте, что вы можете - расходы: Расходы сокращают ваши прибыли. Это особенно болезненно, когда фондовые рынки корректируются.Пересмотрите свое распределение активов: если корректировки на рынке заставят вас потерять сон или вам понадобятся ваши деньги в ближайшее время, возможно, пришло время рассмотреть менее рискованные инвестиции.Установите реалистичные ожидания: Группа Vanguard ожидает более высокие риски и более низкую доходность в ближайшей и среднесрочной перспективе.Заметки: Помните, что все инвестиции сопряжены с определенным риском. Имейте в виду, что колебания финансовых рынков и других факторов могут привести к снижению стоимости вашего счета. Нет никакой гарантии, что какое-либо конкретное распределение активов или сочетание средств будет соответствовать вашим инвестиционным целям или предоставить вам определенный уровень дохода.Все инвестиции подвержены риску, включая возможную потерю денег, которые вы инвестируете.Источник Vanguard 07 февраля 2018Перевод Wallet