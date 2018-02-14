Уильям МакНабб, председатель группы Vanguard Group, предостерег инвесторов рассмотреть возможность сокращения доли их акций до того, как закончится почти 9-летнее ралли.
«Мы ожидаем, что следующее десятилетие на самом деле будет очень скромным в отношении акций в США, а тем более в Европе, а тем более в Азии», - сказал Макнабб в интервью Bloomberg Television, которое транслировалось 18 января. «Но это все же в целом ниже долгосрочных исторических средних».
Фондовые рынки достигли уровня лихорадки в 2017 году, поскольку индекс S&P 500 достиг рекордных максимумов, и в этом году ралли продолжилось. Прогресс, вызванный низкими процентными ставками по всему миру, экономическим ростом и пересмотром налогов в США, вызвал обеспокоенность в связи с тем, что цены выросли, побуждая некоторых инвесторов к сокращению доли акций.
McNabb, чья компания контролирует около $ 5 трлн, заявила, что долгосрочные инвесторы могут выиграть, имея сбалансированные портфели облигаций, а также акций.
«Никто не может предсказать, что произойдет в ближайшие 12 месяцев», - сказал он. «Только сказав это, я уверен, что рынок акций продолжит расти в ближайшие несколько месяцев».
Полностью интервью можно посмотреть здесь. Перевод Wallet.
Интервью МакНабба уже поинтереснее, чем официальный пресс-релиз, неправда ли?
Слово “muted” буквально означает приглушенное. Позиция Уильяма не позволяет назвать его потерянным…
О том, как грамотные инвесторы читают сухие и официальные пресс-релизы, а также как их правильно интерпретировать, напишу очень скоро. Будет интересно.
Источник https://wallet.livejournal.com/183708.html
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