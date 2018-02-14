Чтение официальных пресс-релизов крупнейших компаний фирм на большинство читателей навевает скуку. Не так много людей читает эти доклады, а если и читает, то видит банальные и общие фразы. Это подтверждается популярностью подобных постов и в моем блоге.
Но я предлагаю почитать новости и рекомендации управляющих компаний под другим углом.
За последний год опубликовал 6 постов из блога Vanguard, которые читатели не обратили внимание. А зря.
Данные статьи не являются шокирующими заявления от разных гуру, которые получают деньги от того, насколько эффектно и складно говорят, а не от результатов их советов по работе на рынке. Статьи практичны и полезны.
Компании Vanguard с активами почти 5 триллионов долларов хайп и эпатаж не нужен. Поэтому они избегают прямых и громких заявлений. Но тем не менее, можно разглядеть тревожные звонки между строк…
Начну с того, что Vanguard – это эталон в Западном мире. Да, именно это слово. Исследования этой компании просто превосходны и могут похвастаться таким качеством, которое не увидишь у остальных грандов. Данный фонд является родоначальником индексного инвестирования благодаря неимоверному упорству Джона Богла, его основателя. А весь рынок индексных фондов равняется на фонд Vanguard из-за самых низких комиссионных в отрасли, составляющие жалкие сотые процента, которые недостижимы пока на российском рынке.
Минуточку!
А зачем индексному фонду проводить какие-либо исследования, да еще и одни из лучших в отрасли?
Это правильный вопрос. А ответ будет неожиданным, но, тем не менее, известен участникам вебинара Стратегии для пассивного инвестора (О чем молчат легенды).
Vanguard - крупнейший взаимный фонд в мире. Т.е. активно управляемый. Правда, мало кто об этом знал? Все думали они занимаются только индексными фондами, а оказывается, что они еще и активные управляющие. Теперь понятно, почему они ведут активную исследовательскую работу на рынке.
Читаем их советы еще раз и внимательно:
2. Копите больше. В дополнение к потенциальной краткосрочной волатильности, мы ожидаем, что рынки акций и облигаций, принесут более низкие доходы в течение следующих десяти лет, чем они были в течение последних нескольких десятилетий. Это будет возлагать бремя на инвесторов, чтобы они сберегали больше. Мы рекомендуем экономить от 12% до 15% от вашего дохода для выхода на пенсию. Копить больше представляет собой асимметричное предложение: Если вы не накопите достаточно, а рынки не помогут вам, то вы уже ничего не сможете сделать. Если вы чрезмерно сэкономите и сделаете это хорошо, отлично! - вы сможете уйти в на пенсию на несколько лет раньше.
Теперь председателя совета директоров Билла МакНабба:
«Мы ожидаем, что следующее десятилетие на самом деле будет очень скромным в отношении акций в США, а тем более в Европе, а тем более в Азии», - сказал Макнабб в интервью Bloomberg Television, которое транслировалось 18 января. «Но это все же в целом ниже долгосрочных исторических средних».
Не уловили подвоха?
Исторически доходность американских акций составляет около 10%. За последнее десятилетие 2007-2017 доходность с учетом дивидендов составила 8,59%.
А следующее десятилетие «следующее десятилетие на самом деле будет очень скромным в отношении акций в США».
Что они имеют ввиду? А вот что:
Среднегодовая доходность в следующие 10 лет может оказаться 3-5% по итогу, но перед этим рынок упадет на 50%, а паникующие инвесторы потеряют 70-80% своего капитала. И потом не будут входить на рынок лет 10 до следующего пика… А потом… история повторится снова.
На графике итоговая доходность рынка составила 3,9%, а инвестора -15,4%. За 10 лет накопленный убыток составил 78%.
Вот, что может ожидать инвесторов в следующие 10 лет. По крайней мере, это сугубо мое личное прочтение статей Vanguard.
В плавный или просто рост без падений более чем на 20% в следующие 10 лет не верится.
А вы как считаете? Не слишком ли субъективен?
Источник: https://wallet.livejournal.com/183932.html
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