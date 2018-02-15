Человеческой натуре свойственно подражать богатым и успешным представителям общества. Поэтому их слова и цитаты быстро разлетаются в сети и бурно обсуждаются, а иногда являются призывом к действию. Мол, делайте, как они сказали и достигнешь успеха.
Однако, стоит учитывать не только то, что говорят знаменитости, но их мотивы и их фактические действия. Если за словами следуют, то вот на мотивы и действия практически никто не обращает внимание.
А зря, именно они и покажут истинные намерения говорящего.
Поэтому начнем разоблачения лучших из лучших.
Уоррен Эдвард Баффетт.
Живая легенда. Ни добавить, ни убавить.
«Когда нам принадлежат доли прибыльных компаний, в которых работают выдающиеся специалисты, для нас предпочтительный период владения активом — вечность.»
Эту фразу из книги «Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управления компаниями» очень любят многие блогеры, финансовые советники и консультанты, подчеркивая необходимость долгосрочного инвестирования.
Это верно лишь отчасти. Почему?
За 36 лет публичные отчеты, предоставленные Berkshire Hathaway в период с 1980 по 2006 год, показали, что 60% позиций, делаемых инвестиционной компанией, длились менее 4 кварталов. Другими словами, большинство позиций Баффетта проводятся менее года. Почти 30% акций были проданы всего через шесть месяцев.
Подробнее здесь https://wallet.livejournal.com/145099.html
Если индексным фондом или ETF вы можете владеть вечно, то компаниями по объективной причине – нет. Да просто, потому что через 10 лет некоторых компаний из индекса уже не будет в живых. Не говоря уже о более длинном промежутке времени. За 100 лет в США только одна компания принесла прибыль – ExxonMobil. Остальные не остались на бирже в изначальном виде.
А Баффетт инвестирует не в индекс, а конкретные компании, поэтому ему просто приходиться очень часто менять компании в портфеле. Конечно, можно выбрать одну-две акции из портфеля, как Coca-Cola и пиариться с ней, но вот все остальные меняются, как калейдоскоп.
Баффетт о текущем моменте
«Когда вы получаете 2,30% годовых за 10-десятилетнюю облигацию, я думаю, что акции выглядят намного лучше. Если у меня есть выбор из двух.» заявил он в интервью CNN в ноябре 2017 года.
Он заявлял это и ранее в 2017 году, поэтому для многих это является подтверждением того, что Баффетт не видит каких-либо проблем для фондового рынка в будущем.
Однако, мало кто использует его совет https://wallet.livejournal.com/78229.html
3. Всегда имейте МНОГО денег наличными
«наличные для бизнеса – это как кислород для нашего тела: никогда о нем не думаешь, когда он есть, и думаешь только о нем, когда его нет».
Недавно прочитал его фразу в одной книге (не помню дословно, но смысл такой): я бы много заплатил, чтобы завтра цены акций упали.
Кажется, это противоречит логике инвестирования: чем выше цены, тем больше ваш капитал и наоборот. Верно, только, если у вас нет денег на покупку акций. а если есть, то упавшие цены – прекрасная возможность для вас.
Поэтому его утверждение про акции, читаю наоборот. Подробнее здесь https://wallet.livejournal.com/102718.html
С 3 квартала 2016 года по 3 квартал 2017 года Баффетт снизил объем наличности… НО!
Увеличил долю краткосрочных облигаций, чтобы не терять в доходности. Видно ждал кризис в конце 2016 года…
Поэтому общий объем наличности и облигаций довел до 131,5 миллиарда долларов!
Это почти 20% своего портфеля. И при этом он говорит, что облигации не так выгодны? Не говоря про денежные фонды.
131,5 млрд.$ кажется абстрактной цифрой для большинства читателей. И понять ее можно только в сравнении.
42,7 млрд.$ - это наличность на счетах компании, за которую на конец 2017 года можно было купить такую компанию, как Новатэк или 2/3 народного достояния – Газпром.
А за 131,5 млрд.$ можно было купить четверть российского рынка.
Но вот вопрос, почему легенда стоимостного инвестирования не покупает акции российского рынка? Ведь они в 4 раза дешевле американского? Не читает российских гуру?
Ладно, Россия. Проблемы в политике с США, санкции. Но я могу ему десяток стран накидать, которые дешевле США. Но нет, сидит в наличности и облигациях.
Некоторые читатели обязательно заметят, что 20% портфеля для защитных активов это немного, а абсолютно нормально для портфельного инвестирования даже агрессивного стиля инвестирования.
Совершенно верно! Только но только «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».
Обычный инвестор не может совершить сделку не по рыночной цене – только через брокера и по цене на бирже. Но Баффетт, имея миллиарды, в кризис может.
О том, что творил великий инвестор рассказывал слушателям на вебинаре "Следующая Остановка - Кризис"
По скромным подсчетам он распорядился наличкой в 3 раза эффективнее, чем обычный инвестор.
Таким образом, чтобы показать обычному инвестору такую же доходность, как Баффетт, ему нужно иметь в 3 раза больше налички и облигаций, а это 60%.
А с такой точки зрения, подобное распределение средств – 40% акции и 60% облигации напоминание очень консервативный стиль, а не агрессивный. Не правда ли?
Опять Баффетт делает не совсем то, что декларирует на публике…
Рэй Далио
“Сейчас мы находимся в периоде “Золотой середины”. Инфляция — не проблема. Экономический рост хорош, все очень неплохо с большим стимулирующим толчком, вызванным изменениями в налоговом законодательстве. Если вы находитесь в кэше, вы будете чувствовать себя довольно глупо”.
Эту фразу подхватили некоторые российские и западные блогеры и начали стебаться над ним. Мол, такое ляпнул за неделю перед снижением фондовых рынков. Ха-ха-ха.
С первого взгляда, смешно. Но не забывайте, он миллиардер и управляющий крупнейшего фонда в мире… По схеме написанной в начале поста проверим мотивы и действия.
Во-первых, обращал внимание на тот факт, что полгода назад и даже меньше он говорил ровно противоположное. https://wallet.livejournal.com/183110.html
Скажу даже больше. В начале этой недели, а точнее 12 февраля Далио снова «переобулся» на своей странице в социальной сети:
“Около 10 дней назад я думал, что именно здесь мы и были. Однако недавние всплески стимулов, экономического роста и заработных плат просигнализировали о том, что этот цикл зашел немного дальше от того места, в котором, как я думал, мы находимся”
Мы знаем точно, что мы находимся в той части цикла, в которой проведение монетарной политики центральными банками очень затруднено, и что на этот раз балансировка будет особенно сложной (учитывая все стимулы, ускоряющие приближение пределов производственных мощностей, и учитывая продолжительность роста активов и ряд других факторов), так что риски начала рецессии в следующие 18-24 месяца растут. В то время как большинство игроков рынка обращает внимание на сильный 2018 год, мы больше фокусируемся на 2019 и 2020 годах. Честно говоря, кажется, что это непозволительная оплошность не говорить о шансах наступления рецессии и о том, что может произойти в результате такой рецессии в преддверии следующих выборов.
То есть теперь он уже не смотрит на сильный 2018 год, а на возможную рецессию в 2019-2020 годах. Думаете, закончилось действие альпийского воздуха? Он вернулся в США и опять впал в депрессию после оптимизма в США?
Вряд ли. Почему? Смотрим на его действия…
В связи с тем, что у Рэя закрытый хедж-фонд нельзя прочитать в свободном доступе позиции его фонда. Но почитав Reuters и Bloomberg можно заметить следующие пугающие моменты:
В период с 30 июня 2017 года по 30 сентября вложения в ETF, инвестирующие в золото выросли с 3,5 млрд.$ до 15 175,9 млрд.$
Учитывая, что активы под его управлением составляют около 160 млрд.$, то доля золота почти 10%, ровно столько, сколько он и советовал всем иметь https://wallet.livejournal.com/182740.html
Дальше больше.
Только в октябре 2017 года его фонд открыл короткие позиции по европейским акциям на сумму 700 млн.$, а общий объем коротких позиций на февраль составил уже 15 млрд.$
Опять же, только по европейским акциям. Все говорят про перегрев США, но никто про Европу, а Далио ставит против нее. И следует заветам Баффетта – не ставить против США. https://wallet.livejournal.com/158072.html
10% в коротких позициях – это очень много. Это не консервативные облигации и наличка, как у Баффетта, а огромная ставка на падение.
Таким образом, в отличие от консервативного Баффетта, Далио очень агрессивно ставит на падение фондовых рынков. Причем мы еще не знаем, сколько денег у него в наличке и облигациях!
Выводы
Какие выводы можно сделать из этой истории?
Не стоит верить заявлениям кого бы то ни было. Про различных блогеров, аналитиков и прочих людей, не управляющих капиталом публично и не показывающий свой капитал даже не говорю. Это просто вредно. Они ничем не рискуют, а вы – да, послушав их советы.
Вернее вы можете слушать, но решения на основе их советов принимать не стоит.
А если вы слушаете легендарных инвесторов или миллиардеров, то не забывайте проверять их мотивы и реальные сделки.
Поэтому принимайте решения самостоятельно.
А как принимать решения, этому и рассказываю на своих вебинарах. https://wallet.livejournal.com/162183.html
P.S. А когда наступит кризис не знают даже легенды. Они просто ждут и готовятся. А вы готовитесь?
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