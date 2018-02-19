В настоящее время уже, как 2 месяца занят другим проектом, который отнимает всё больше и больше время. А активность в блоге не снижал. Но теперь придется. На сколько пока не знаю.
Возможно, будут писать один или два поста в неделю.
Однако, периодически мне приходят запросы про вебинар «Грамотный инвестор».
https://wallet.livejournal.com/162183.html
Предварительно планирую провести его в апреле. Поэтому информирую здесь в блоге всех, кто писал письма.
Программа и материал немного изменятся, но в 8 занятий планирую уложиться. Хотя не исключено, что доведу и до 10)
Много интересного прочитал в книгах и новых курсах.
Прошу до конца следующей неделе написать на почту walleteducation@gmail.com тех, кто точно планирует принять участие.
Конкретных дат пока нет. Стоимость 16.000 рублей.
Перед платным вебинаром проведу бесплатный. Напишите в комментариях, какие темы вы хотели бы раскрыть на нем.
Ближайшие год-два будут очень насыщенными и интересными для инвесторов, поэтому встречать грядущие события лучше подготовленным.
Инвестируйте в себя. Более эффективных вложений еще не придумали.
Источник статьи https://wallet.livejournal.com/184346.html
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