В настоящее время уже, как 2 месяца занят другим проектом, который отнимает всё больше и больше время. А активность в блоге не снижал. Но теперь придется. На сколько пока не знаю.

Возможно, будут писать один или два поста в неделю.

Однако, периодически мне приходят запросы про вебинар «Грамотный инвестор».
https://wallet.livejournal.com/162183.html

Предварительно планирую провести его в апреле. Поэтому информирую здесь в блоге всех, кто писал письма.

Программа и материал немного изменятся, но в 8 занятий планирую уложиться. Хотя не исключено, что доведу и до 10)
Много интересного прочитал в книгах и новых курсах.

Прошу до конца следующей неделе написать на почту walleteducation@gmail.com тех, кто точно планирует принять участие.
Конкретных дат пока нет. Стоимость 16.000 рублей.

Перед платным вебинаром проведу бесплатный. Напишите в комментариях, какие темы вы хотели бы раскрыть на нем.

Ближайшие год-два будут очень насыщенными и интересными для инвесторов, поэтому встречать грядущие события лучше подготовленным.

Инвестируйте в себя. Более эффективных вложений еще не придумали.

Источник статьи https://wallet.livejournal.com/184346.html