Недели две назад увидел бурно обсуждаемую новость в своей ленте в одной из социальных сетей.
Дебаты сводились к одному заключению – о, ужас! Этот пенсионный фонд всех обманывает. Пенсию мы не увидим. Что же делать?
О чем же идет речь? Читайте оригинал.
Основной посыл статьи о том, что по всей России растет число «отказников» - пенсионеров, которым отказывают в страховой части пенсии, а платят только социальную. Или совсем мизер.
Для тех, кому читать всю статью лень, суть статьи такова: пенсионный фонд России всеми силами, правдами и неправдами пытается не засчитать трудовой стаж граждан. Очень часто такие недочеты вплоть до ошибок кадрового отдела компании в заполнение трудовой книжки в должности или коде профессии приводят к значительному снижению выплачиваемой пенсии.
А узнают об этом только при выходе на пенсию, когда исправить эти ошибки бывает практически нереально из-за того, что многих предприятия уже закрылись.
Вариантов снижения пенсии у ПФР очень много. Кто бы сомневался?
Но даже, если вы внимательно следили за своими документами, выполняли советы экспертов, отслеживали все события в ПФР по своему счету и использовали возможности НПФ, то достойную пенсию вы все равно не получите.
Причин несколько:
беграмотное управление пенсионными средствами ведет к тому, что все НПФ проигрывают инфляции,
демографическая ситуация в стране ведет к старению населения, когда все меньше работающих и больше пенсионеров. Пенсионная система проектировалась в совсем других условиях, когда было много работающих и мало пенсионеров. Теперь ситуация ужасающая в любом случае.
банальное воровство или «неэффективное использование средств» из ПФР, которое даже не обсуждается.
Но речь не об этом. Хотел подчеркнуть из этой статьи немного другую информацию:
Люди, которые работали и продолжают работать в теневом секторе, рискуют остаться без страховой пенсии. Сегодня больше всего „чёрных“ зарплат среди строителей, ремонтников, таксистов, перевозчиков грузов, парикмахеров, дизайнеров... Эти работники официально не трудоустроены, а значит, взносы за них никто не платит. А виной всему не столько их жадность, сколько состояние экономики, рынка труда. Индивидуальный предприниматель, на которого работают те же ремонтники, может, и рад был бы заплатить взносы, но если он все платежи выплатит, он просто разорится».
По данным Роструда, в тени работает 15,4 млн человек. Некоторые эксперты называют цифру в 20 и 30 млн человек. Если они так и будут получать зарплату в конверте, значит, на старости лет останутся без пенсии.
Не подумайте, что сейчас начну агитировать всех выходить из тени и убирать «черные» зарплаты, а также читать вам моральные проповеди о доброе и справедливости.
Хочу донести другую мысль: если вы уж работаете, скрывая часть доходов от налогообложения, то используйте эти «сэкономленные» на налогах деньги с умом.
Допустим, у вас зарплата 50.000 рублей (в Санкт-Петербурге в перечисленных отраслях – это нормально). Из них 10.000 рублей официальная. Разница в НДФЛ между двумя цифрами составит – 5 200 рублей.
Таким образом, если бы вы получали такую зарплату официально, то именно такую сумму пришлось бы доплатить в бюджет государства. Однако, ваш работодатель неплохо сэкономил на налогах, и вы тоже, если получаете конверты. Так используйте эти деньги с умом – инвестируйте.
Вам даже не надо дополнительно экономить, как людям с белой зарплатой. Вы в более выигрышной ситуации. Только не используете эту возможность!
Именно о такой сумме ежемесячных инвестиций, я и вел речь на бесплатном вебинаре. Если вы думаете, что этого мало для инвестирования, то еще раз пересмотрите вебинар. https://wallet.livejournal.com/159796.html
Так что платите налоги и инвестируйте! А если «экономите», то делайте это с умом.
А как делать это с умом и поговорим на курсе по инвестированию «Грамотный инвестор» в апреле. https://wallet.livejournal.com/184346.html
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