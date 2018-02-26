В эти выходные было опубликовано очередной финансовый отчет компании Berkshire Hathaway, а также традиционное вот уже почти 30 лет письмо акционерам.
Эти письма стали легендарными, так как таят в себе много инвестиционной мудрости, подтвержденной временем и талантом лучшего инвестора столетия. Даже существуют книги – сборники его писем. А на сайте компании письма доступны с 1977 года, а более ранние уже продаются. Поэтому стоить изучать письма Баффетта, как пока доступные учебники по инвестирования и пока бесплатные.
Само письмо занимает 16 страниц, и переводить полностью нет смысла, так большая часть посвящена текущей операционной деятельности и покупкам компании за год.
А вот некоторые отрывки стоит изучить в свете недавнего моего разоблачения.
Сама компания Беркшир является ярким примером того, как ценовые колебания в краткосрочной перспективе могут омрачать долгосрочный рост стоимости. За последние 53 года компания заработала капитал за счет реинвестирования своих доходов и позволяя работать магии сложного процента. Из года в год мы продвигались вперед. Тем не менее, акции Berkshire пострадали от четырех действительно крупных провалов.
Вот детали кровавых историй:
Эта таблица предлагает самый сильный аргумент, который я могу использовать против использования заемных средств для собственных акций.
Просто не известно, как далеко могут упасть цены акций за короткий период. Даже если ваши заимствования невелики, и ваши позиции пока не под угрозой падающего рынка, ваш ум вполне может потревожить страшные заголовки и душераздирающие комментарии. И неподготовленный ум примет неправильные решения.
В течение следующих 53 года наши акции (и другие) будут испытывать убытки, похожие на те, что указаны в таблице. Никто не может сказать вам, когда это произойдет. Свет может в любой момент переходить от зеленого к красному без паузы на желтом.
Однако, когда происходят крупные спады, они предоставляют необычные возможности тем, кто не испытывает недостатка в долгах. Пришло время прислушаться к этим строкам из Киплинга из «Если»:
«Если вы можете держать голову, когда все вокруг теряет свою…
Если вы можете ждать и не уставать, ожидая…
Если вы можете думать - и не делать мысли своей целью…
Если вы можете доверять себе, когда все люди сомневаются в вас…
Твоя - Земля и все, что в ней.
Что ж красиво и по философски Уоррен Баффетт ответил на вопрос, касающейся ближайшей перспективы. Для многих это неочевидно, но не для моих читателей.
Отмечу, что Баффетт впервые за последние годы заговорил о снижении акций и даже представил таблицу. На Западе его периодически атакуют вопросами – зачем столько много денег компании хранится в наличке и краткосрочных облигациях. Он и ответил, что не знает, когда будет снижение, но он к нему готов с наликом. А не в долгах, как большинство на рынке.
Добавлять и говорить здесь нечего. Все уже писал в блоге и рассказывал на вебинаре.
Далее в письме отводится большая часть выигранному пари, о чем писал ранее.
Поэтому, когда я писал пост про Шокирующие Результаты «Профессионалов» Фондового Рынка - это верно не только для российского, но и американского рынка. Все хотят урвать у вас деньги, рассказывая какие они «профессионалы».
Второй отрывок из письма:
Пари осветило еще один важный инвестиционный урок: хотя рынки, как правило, рациональны, они иногда делают сумасшедшие вещи. Чтобы воспользоваться предлагаемыми возможностями, не требуется большой интеллект, степень в экономике или знакомство с жаргоном Уолл-стрит, таким как альфа и бета. То, что тогда нужно инвесторам, - это такие способности как игнорировать страхи или энтузиазм толпы, так и сосредоточиться на нескольких простых фундаментальных принципах. Желание выглядеть невообразимым в течение длительного периода - или даже выглядеть глупо - также неотъемлемая часть.
Инвестирование - это деятельность, в которой потребление сегодня откладывается в попытке увеличить потребление на более позднем этапе. «Риск» - это вероятность того, что эта цель не будет достигнута.
Согласно этому стандарту предполагаемые «безрисковые» долгосрочные облигации в 2012 году были гораздо более рискованными, чем долгосрочные инвестиции в обыкновенные акции. В то время даже годовой темп инфляции в 1% в период с 2012 по 2017 год снизил бы покупательную способность правительственных облигаций, которые я и Protégé продали (примеч. Деньги - сумму пари).
Я хочу быстро признать, что в любой предстоящий день, неделю или даже год акции будут более рискованными – гораздо более рискованны, чем краткосрочные облигации США. Однако, поскольку инвестиционный горизонт инвестора удлиняется, диверсифицированный портфель с акциями США становится все менее рискованным, чем облигации, предполагая, что акции приобретаются по разумным коэффициентам прибыли (мультипликаторам) по сравнению с преобладающими тогда процентными ставками.
Это ужасная ошибка для инвесторов с долгосрочными перспективами - среди них пенсионные фонды, фонды колледжей и инвесторы, накаливающие деньги - измерять их инвестиционный «риск» по долям облигаций и акций в портфеле. Зачастую высококачественные облигации в инвестиционном портфеле увеличивают риск.
Очень верное замечание. На рынке царят заблуждения по оценке риска инвестиций. А вследствие этого и неверные решения.
И напоследок третий отрывок про детский сад:
Окончательный урок нашего пари: придерживайтесь больших, «легких» решений и избегайте действий. Во время десятилетнего пари более 200 менеджеров хедж-фондов, которые были задействованы, почти наверняка, приняли десятки тысяч решений о покупке и продаже акций. Большинство этих менеджеров, несомненно, много думали о своих решениях, каждое из которых, по их мнению, оказалась бы выгодной. В процессе инвестирования они изучили отчеты компаний, опрашивали руководство, прочитали журналы о торговле и получили рекомендации аналитиков с Уолл-стрит.
Между тем Protégé (примеч. с кем спорил Баффетт) и я, не ограничиваясь ни исследованием, ни пониманием, ни блеском, в течение десяти лет принимали только одно инвестиционное решение. Мы просто решили продать наши инвестиции в облигации по цене (95,7 продажная цена / 0,88 доходности), которые являются «заработками», которые не могут увеличиться в течение последующих пяти лет.
Мы сделали продажу, чтобы перевести наши деньги в единую систему безопасности - Berkshire, которая, в свою очередь, владела диверсифицированной группой надежных предприятий. За счет нераспределенной прибыли рост Berkshire в стоимостном выражении вряд ли будет составлять менее 8% в год, даже если мы будем экономить.
После анализа детского сада, Protégé и я переключились и расслабились, уверенные, что со временем 8% наверняка будут превосходить 0,88%. Намного.
По моему скромному мнению, Баффетт написал все правильно (а могло быть по-другому?) и подтвердил все мои мысли и стратегию действий. Время покажет.
А о том, как принимать «легкие» и большие решения, «ничего не делать», быть готовым психологически к любым событиям на рынке и извлекать выгоду поговорим на вебинаре. https://wallet.livejournal.com/184346.html
P.S. Некоторые читатели думают, что данный курс для продвинутых в инвестировании. Совсем наоборот, данный курс для новичков и людей готовых сразу принять правильную информацию для дальнейшего набора опыта без грубейших ошибок и потери времени.
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