Тема инвестирования не очень популярна и развита в нашей стране. Это связано с многими факторами. Этой теме не учат в школе, не учат в университете (финансы компаний и личные – это совершенно разные вещи), не учат родители.
Доступные источники – это западные книги, переведенные на русский язык. Но они популярны в узких кругах, а не в целом в обществе. Этот информационный вакуум на 95% заполняют мошенники и брокеры (очень хотелось между ними равно поставить).
Одни нагло и открыто отбирают деньги, обещая высокую гипотетическую доходность, другие отбирают деньги, стимулирую постоянно торговать, принося прибыль через комиссии.
Но стоит отметить, что российский рынок потихоньку начинает становится цивилизованным и появляются блоги и ресурсы, пишущие правильные вещи. Это, конечно же, радует. Пока таких ресурсов немного. Но, когда их количество достигнет критической массы, может тогда и начнется цивилизованный рынок в стране.
Однако, авторы этих ресурсов для завлечения к себе на курсы по инвестированию, используют некрасивые методы предоставления информации. Для широкой публики они не заметны.
Более того, основная проблема в том, что доверие к этим ресурсам высокое. По крайней мере, выше, чем к остальным на фоне того ужаса, о котором пишут везде про FOREX, ПАММ-счета и криптовалюты. Постоянные читатели таких ресурсов уже совсем некритично относится к публикуемой информации после того, как подавляющее большинство информации верно и правильно.
Если писать 90% правильные вещи, а остальные 10% «приврать» то, это никто не заметит. Это настолько искусно преподносится, что даже опытные читатели на них охотно попадаются. Поэтому разберем часть из них:
1) Нереальная доходность инструментов.
Буквально вчера мой постоянный читатель прислал мне видео, в котором понятным и простым говорилось об инвестировании. Просто прекрасно и изумительно. 99% людей могут аплодировать. Даешь таких роликов и побольше. НО…
Есть несколько «но», которые для меня являются показателем нечестных методов рекламы. Это рекламируемая доходность инструментов (не продуктов компании, а именно рыночных инструментов).
"Представьте, сколько вы бы получили, откладывая по 1$ в день в течение 32 лет? Сумму в 11680$. Вряд ли кто-то способен на такой подвиг ради небольшой суммы. А что, если инвестировать эти деньги, скажем под 20% годовых? В течение года получаем еще 20%. Тогда картина будет совсем другой, Вы получите сумму, превышающую 1 миллион долларов!"
Но тут же вылетает заметка «точнее 770 644$». Так 1 миллион долларов или 770,644$?
Если взять калькулятор и пересчитать, то получится 746 764,9$. Но весь вопрос не в этих в цифрах: обе суммы значительны и их хватит на пенсию и безбедный уровень жизни 90% населения страны.
Дьявол в другом! В доходности в долларах!
Откуда они взяли 20% годовых в долларах?
Самый доходный инструмент в США – это американские акции за последние 32 года (1985-2017 годы) показали доходность 11,00%.
Эта цифра почти в 2 раза ниже!
А результаты будут совсем другими – 100 568,2$ или в 10 раз ниже заявленных.
Но такие результаты не прорекламируешь. Надо пообещать всем стать миллионерами, тогда толпа пойдет на курсы.
Единственный вариант за эти годы получить доходность близкую к 20% - это купить акции Berkshire Hathaway под управлением Уоррена Баффетта. Но только об этом узнали по истечение 32 лет, а не задним числом. А Баффетт и Чарли Мангер уже не молоды, и нет гарантии, что еще они проживут и будут управлять компанией 32 года.
2) Удачный подбор периода.
Это уловка поискуснее. Показать реальную доходность, но за период, показавший наибольшую доходность.
Например, использовать эффект низкой базы 2008 года.
Среднегодовая доходность индекса ММВБ за период конец 2008 года – конец 2017 года – 14,59%. А если сдвинуть диапазон ВСЕГО на один год ранее – конец 2007 года (рынок на пике), то получим среднегодовую доходность акций в 1,11%!
Или в 13,44 раза меньше. Даже любители депозитов поднимут на смех таких инвесторов в акции.
За 10 лет инвестирования в акции с треском проиграть инфляции.
Для буквоедов:
Доходность MCFTR (брутто доходность в руб.) за период 2007-2017 составила 4,88% годовых. Учтите налоги и комиссии фондов, и результаты станут совсем печальными.
Доходность RTSTR (полная доходность в $) за период 2007-2017 составила -3,25% годовых. Или Ваши 100$, вложенные в российский фондовый рынок в конце 2007 года превратились бы сейчас в 71,89$. Хотя на самом деле еще меньше из-за комиссий фондов.
Как вы думаете, такие цифры доходности помогут продажам вебинаров про хорошую додность и безбедную старость?
Очень любят использовать и 1997-98 год в таком же ключе.
3) Выбор конкретных акций.
Если вложились в APPLE, GOOGLE и AMAZON 10 лет назад. Все рассуждения строятся на победителях по историческим данным, но никто не может предсказать победителей на следующие 10 лет. А владение вышеупомянутыми акциями уже не гарантирует доходности, показанной в предыдущий период, скорее наоборот.
Здесь комментарии особо излишне.
4) Моделирование портфелей
Всё, что было написано выше касательно отдельных инструментов, касается и портфелей. Используются удобные инструменты, нужные периоды, а также доли активов для подбора наибольшей доходности и оптимального риска на заданный период.
Конечно же, «эти модельные портфели только для наглядности, но никак не рекомендация к действию». Потому что реальные портфели на реальных данных покажут гораздо меньшую доходность, которая не подойдет для рекламы.
5) Не учитывают налоги и комиссии
Если по отдельным инструментам, например, акциям, это можно учесть – взять реальный ПИФ, то портфелю невозможно. За эти годы менялись комиссии у фондов, налогообложение, ребалансировка по срокам (чтобы перенести деньги из одного фонда в другой нужно время, а иногда на результат влияет каждый день).
Но никто вообще не учитывает налоги и комиссии в своих расчетах. А это значительно искажает результат. На сколько? Посмотрите на пункт 1.
Можно продолжать еще долго расписывать про те или иные уловки, но надо отметить, что в этом отчасти виноваты и сами читатели – инвесторы. Наши граждане жаждут высокой доходности и не воспринимают реальную доходность на рынке, как неизбежность.
Им нужны трейдеры или курсы, обещающие научить получать 20%, 30% доходности. Вот им и дают…
Результаты – разбитые мечты о реальность и потерянные деньги.
О том, как не мечтать, а смотреть на реальность трезвыми глазами без розовых очков, расскажу и покажу на вебинаре. https://wallet.livejournal.com/184346.html
P.S. Этот пост не о том, что не надо инвестировать вообще, а о том, что не надо культиваровать завышенные ожидания у читателей.
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