Нефтедобывающие страны такие как Россия и Норвегия получают основную часть доходов в бюджет от добычи #нефти. Однако, использование средств кардинально отличается.
В обеих странах декларируется уход от нефтяной зависимости путем эффективного вложения полученных резервов, однако, это удается только одной стране.
Догадываетесь какой?
Новость №1 из #России:
Вложения резервов правительства России в иностранные валюты обернулись убытками в 2017 году.
Доходность от инвестирования средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния по итогам года оказалась отрицательной и составила минус 0,1% годовых, сообщил Минфин.
Речь идет о средствах, которые правительство держит на счетах ЦБ в виде валютной корзины, состоящей из 45% долларов США, 45% евро и 10% фунтов стерлингов. Они учитываются в составе международных резервов РФ и вкладываются в гособлигации зарубежных стран.
По счетам в евро убыток составил 0,76% годовых, вложения в британские ценные бумаги принесли потери в 0,16% годовых.
Положительный результат был зафиксирован лишь по инвестициям в госдолг США - 0,57% годовых, однако его оказалось недостаточно, чтобы компенсировать потери по другим валютным активам.
"Полученные результаты обусловлены негативной динамикой в течение года котировок иностранных государственных облигаций", главным образом, европейских, объясняет Минфин.
Так доходность бумаг Германии, в которые, согласно статистике ЦБ, вложено 16% российских ЗВР, подскочила в прошлом году практически втрое - с 0,152% до 0,427% годовых (по 10-летним бондам).
Мое негодование по поводу использованию народных средств под названием «международные резервы» читайте здесь и здесь.
Новость №2 из #Норвегии:
Государственный пенсионный фонд Норвегии, пополняемый за счет нефтяных доходов государства, получил рекордную в своей истории прибыль. Об этом во вторник сообщил норвежский центробанк, контролирующий инвестиции фонда.
По итогам 2017 года доходность фонда подскочила вдвое и достигла 13,7%. В денежном выражении он заработал 1,028 трлн крон, или 131,5 млрд долларов по текущему курсу.
Общий размер активов фонда, созданного в 1996 году, летом впервые превысил отметку в триллион долларов, а к концу года достиг 1,085 трлн долларов (8,488 трлн крон).
Из них около 40% пришло от государства, а другая половина - была получена в результате успешных инвестиций. За 21 год существования фонда управляющий им Центробанк Норвегии заработал 125 тысяч долларов на каждого гражданина страны. Всего же в фонде - 208 тысяч долларов на каждого из 5,2 млн норвежцев
Успехи фонду в 2017 году принесло ралли на глобальных фондовых рынках. В акции компаний США, Европы, Японии и развивающихся рынков, фонд начал инвестировать в 1998 году. К настоящему моменту объем таких вложений достиг 66,6% от активов, что сделало норвежский фонд владельцем 1,3% всех выпущенных в мире акций.
Доходность этих инвестиций составила 19,4% в прошлом году.
Мой восторг и разбор инвестиционной политики Норвегии читайте здесь и здесь.
Мы живем на одной планете в одно и тоже время. Только Минфин и ЦБ вкладывает деньги в убыточные европейские облигации, поддерживая Запад, покупая их долги, а Норвегия покупает акции Запада, получая прибыль.
В итоге Россия и Норвегия экономили примерно одинаково, только «наши» #международные резервы в 2 раза меньше, потому что не инвестируются, а проедаются.
А фонд в Норвегии уже в 2 раза больше, и они действительно через какое-то время могут жить на инвестированные средства, а не нефтяные доходы.
Только Набиуллина, как глава ЦБ, отвечающая за размещение резервов, получает звание лучшего руководителя ЦБ в мире, когда с таким управлением у страны нет будущего, а главу ЦБ Норвегии или Государственного пенсионного Фонда Норвегии никто не хвалит, а только журит парламент.
Не кажется ли вам это странным? Кто получает убытки – того хвалят, а кто прибыль – нет.
Поэтому тех кто не ждет похвалы, а прибыли, жду на вебинаре в апреле. https://wallet.livejournal.com/184346.html
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