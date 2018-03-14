26 марта в 19:00 или уже через 2 недели приглашаю Всех на бесплатный вебинар «Инвестирование - это не СПРИНТ, это МАРАФОН», где покажу что инвесторы это настоящие марафонцы, а не спринтеры.
Также обращу ваше внимание на тот факт, что мировые фондовые рынки находятся в очень коварном положении. Поэтому, если Вы собираетесь инвестировать прямо сейчас, и сделаете всё то, как положено (по учебнику), то ближайшие 10 лет вас может ждать глубокое разочарование.
Правда, о которой мало кто пишет и афиширует.
Продемонстрирую это прямо во время вебинара.
Как это избежать? И поговорим на открытом вебинаре.
Вебинар будет происходить в режиме прямой трансляции на Youtube по адресу:
https://www.youtube.com/watch?v=0_FkMEmBwtc
Если вы хотите задавать мне вопросы и писать комментарии, то у вас должен быть аккаунт в Google и авторизоваться в нем по адресу: https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?uilel=3&service=youtube&passive=true&flowName=GlifWebSignIn&
Если нет аккаунта в Google, то можете сделать это по адресу:
https://accounts.google.com/SignUpWithoutGmail?service=youtube
Запись вебинара планируется.
Репосты приветствуются. Расскажите своим друзьям.
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