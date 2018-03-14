Представляю вашему вниманию 2 графика просто для размышления.
Это материал с бесплатного вебинара
Первый график представляет собой приток/отток средств в паевые фонды (все: акций, облигаций, смешанный, индексные и т.д.). Каждый столбик – это не месяц, а квартал. По данным investfunds.ru
Ниже представляю график индекс Мосбиржи.
Даже, если вы не знаете слово «корреляция», то взаимосвязь роста индекса фондового рынка и притока денег на рынок видна невооруженным взглядом. В последние месяцы приток средств на рынок бьет все рекорды.
Последний раз, когда тушканчики инвесторы активно несли деньги на рынок, это закончилось кризисом (и не только в России). Будет ли по другому в этот раз? Поживем, увидим.
Стоит отметить, что структура притока средств в 2008 и 2018 году отличается и, к сожалению, в худшую сторону. Тушканчикам инвесторам будет еще больнее, чем в 2008-м…
Подробнее на бесплатном вебинаре. https://wallet.livejournal.com/186455.html
Бесплатный вебинар «Инвестирование - это не СПРИНТ, это МАРАФОН» 26 марта в 19:00
https://www.youtube.com/watch?v=0_FkMEmBwtc
Комментарии 0