В прошлом году анализировал деятельность управляющих компаний НПФ. Результат оказался разочаровывающим. На промежутке с 2003 года все УК проиграли инфляции https://wallet.livejournal.com/127972.html
Причем настолько сильно, что легче было вложиться в депозиты.
Но дело в том, что сами НПФ могут нанять 2 и более УК, а также самостоятельно управлять своими средствами. Поэтому их результат может отличается отличаться от результатов самих УК.
Поэтому я решил проанализировать доходность самих НПФ. Ведь деньги вкладываются именно в сами НПФ. Но оказалось не так все просто…
Дело в том, что я периодически занимаюсь анализом отчетности множества компаний. И меня трудно, чем-то удивить, но НПФ смогли!
При анализе их сайтов и отчетности я не увидел сумму активов под управлением в ежегодной разбивке. Возможно, в личном кабинете владелец НПФ и видит изменение стоимости пая по годам, но в отчетности это не отражено. А указан только доходность НПФ по годам.
Казалось бы, зачем заморачиваться и считать самому, когда уже за тебя посчитали?
Всё дело в моей привычке: никому не доверять, а считать самому, основываясь на первичных данных. В данном случае их не было, поэтому выбора у меня тоже не было. Надо принять то, что есть.
Но, тут подкралась еще одна проблема, по некоторым НПФ доходность на их сайтах не совпадала с указанной доходностью на сайте ЦБ РФ. Причем в некоторых случаях на 1,5% ежегодно. А это немало.
Я написал в ЦБ обращение в 2017 году: мол, где найти активы по НПФ в разрезе по годам, а также почему доходность на сайте НПФ отличается от доходности на сайте ЦБ.
В ответ получил формальную отписку на законодательство, где указывается как считается доходность НПФ.
Только как считать, если нет данных? На ответ поступила очередная отписка слово в слово повторяющая первую.
Поэтому с НПФ у меня вышло, как у Тинькова «заглянул в эту бездну и закрыл люк»: «пенсионный рынок – я не очень понимаю, что происходит. Мы пытались купить пенсионный фонд, и, когда разобрались в ситуации, я лично был немножко в шоке, честно говоря. 90-е годы просто. Там вообще ничего не понятно.
К сожалению, зарабатывать по-честному на этом рынке достаточно тяжело. Мы заглянули в эту бездну и закрыли люк, как говорится...»
Из интервью в 2016 году.
Эта проблема невозможности нормально посчитать доходность НПФ в данном случае не должна вас смущать, как рядовых обывателей. Поэтому постараюсь приоткрыть этот люк бездны для своего читателя с другой стороны – отчетности регулятора АСВ.
Посмотрите на количество НПФ по годам согласно статистике НАУФОР.
Это данные за первую половину 2017 года. А сейчас всего 66 (вместо 69). За последние 7 лет количество НПФ сократилось в 2 раза, хотя в теории пенсионные фонды, при вложении в публичные акции и облигации ничем не рискуют. Но дело в том, что НПФ зачастую создавались банками для маскировки своих грязных делишек. И при чистке банковской отрасли падали и НПФ вместе с ними.
А теперь данные из отчета АСВ за 2017 год:
В 2017 году Агентство осуществляло ликвидационные процедуры в отношении 350 кредитных организаций, 34 НПФ и 10 страховых организаций. Суммарный объем активов указанных финансовых организаций составил около 4 трлн руб.
По состоянию на 31 декабря 2017 г. Агентством проводились ликвидационные процедуры в 34 НПФ, ранее осуществлявших деятельность по обязательному пенсионному страхованию и не вошедших в СГПН. В 10 НПФ проводились процедуры конкурсного производства, в 24 – процедуры принудительной ликвидации.
Совокупный размер активов 34 ликвидируемых Агентством НПФ, по данным бухгалтерского учета, на даты введения ликвидационных процедур составлял 112,6 млрд руб. Общая сумма выявленной недостачи по всем НПФ превысила 4 млрд руб.
Таким образом, на конец 2016 года было 74 НПФ, а за 2017 год начали ликвидировать 34 или почти половину? Т.е. скоро мы увидим, что осталось 40 фондов. Еще не все фонды ликвидированы и процедуры закончены. Поэтому передел на этом рынке продолжится.
А ниже отрывок из отчета почему фонды ликвидируются и происходит недостача средств:
В инвестиционных портфелях ликвидируемых НПФ преобладали долгосрочные финансовые инструменты, частично или полностью обесценившиеся. Основная доля средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов инвестирована/размещена с привлечением связанных с бенефициарами фондов управляющих компаний в низколиквидные и (или) имеющие признаки «технических» активы: в части пенсионных накоплений – в ипотечные сертификаты участия и облигации, в части пенсионных резервов – в инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и денежные средства на счетах в банках-банкротах.
Агентством обеспечена организация работы со сложноструктурированными «перекрестными» активами, находящимися на балансах различных ликвидируемых финансовых организаций. Общая балансовая стоимость таких активов, принадлежащих НПФ, по состоянию на 31 декабря 2017 г. составила 60 млрд руб., оценочная стоимость – около 7 млрд руб. (рисунок 29). Большинством эмитентов корпоративных облигаций допущены дефолты по погашению купонного дохода и основного долга. В связи с этим Агентством проведена работа по взысканию задолженности, в том числе инициированы и сопровождались процедуры банкротства общих должников различных финансовых организаций.
Рисунок 29. Портфель сложноструктурированных «перекрестных» активов, принадлежащих НПФ
Учитывая низкое качество большинства активов ликвидируемых фондов и невозможность их истребования в досудебном порядке, в арбитражные суды и суды общей юрисдикции по состоянию на 31 декабря 2017 г. (за весь период проведения ликвидационных процедур) предъявлены исковые требования о взыскании задолженности на общую сумму свыше 30 млрд руб., исполнительные производства возбуждены на общую сумму около 19 млрд руб. В отчетном году Агентством продолжена работа по взысканию задолженности с управляющих компаний в судебном порядке, совокупный размер исковых требований составил 1,7 млрд руб.
Подождите!
В самом начале отчета указывается выявленная недостача в 4 млрд. руб., а в данном абзаце речь идет о том, что на балансе фондов было активов в 60 млрд. руб., а по факту оказалось на 7!
Потому, что банки инвестировали деньги НПФ с привлечением связанных с бенефициарами фондов управляющих компаний в низколиквидные и (или) имеющие признаки «технических» активы или иными словами вывели деньги в оффшоры. А исковые требования предъявлены всего на 1,7 млрд. руб. А по остальной сумме у АСВ нет вопросов?
Но агентство борется за справедливость и предпринимает все необходимые меры, чтобы преступники были пойманы и наказаны:
Агентством принимались меры, направленные на установление причин недостачи, обеспечение поиска и возврата имущества, а также на привлечение к ответственности руководителей по указанным фактам.
Но не очень получается:
В 2017 году по фактам хищения имущества и преднамеренного банкротства НПФ (часть 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата) и статья 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)) Агентством направлены в правоохранительные органы 4 заявления (АО НПФ «Стратегия», НПФ «Поволжский», НПФ «Родник» и НПФ «Право»). Уголовные дела правоохранительными органами в отчетный период не возбуждались, приговоры судами не выносились.
Таким образом, из активов НПФ испарилось денег более, чем на 1 миллиард долларов в оффшоры (официально 4 миллиарда рублей), а уголовные дела не возбуждались, приговоры судами не выносились.
Это всё, что нужно знать об НПФ.
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