Описание
В 2015 году экономисты банка Credit Suisse подтвердили, что 1% населения планеты владеет половиной всего её богатства. В России эта статистика еще более ярко выражена. По данным Global Wealth Report за 2012 год, на долю 1% самых богатых россиян приходится 71% всех личных активов в России.
Это было и будет всегда, во все времена и во всех странах. Спросите почему?
Отличие богатых от бедных лишь в том, что богатые накапливают капитал постоянно, а не тратят свои деньги, ресурсы и время на личные потребности. И ключевой фактор в накоплении капитала – это знания. Накапливать капитал без знаний – всё равно, что черпать воду из лодки с огромной дырой в корпусе. Попытаться можно только результат очевиден – провал рано или поздно неизбежен.
Именно о знаниях про грамотное инвестирование средств и пойдет речь на данных вебинарах.
К сожалению, в России понятие инвестирование ассоциируется со спекуляциями, трейдингом – любыми активными действиями на финансовом рынке и быстрой возможностью обогатиться. Отсюда и мощная реклама чудодейственных способов быстро разбогатеть или инструментов с невероятно высокой доходностью. Такие инструменты и способы принесут прибыль только их продавцам, но не Вам, как покупателям.
Чудес на свете не бывает. По крайней мере, в финансах.
Это связано прежде всего с тем, что российский фондовый рынок достаточно молод. В то время, как возраст многих западные площадок исчисляется сотнями лет. На российском рынке всё еще выгодны способы заработка, которые на Западе уже давно не применяются – высокие комиссии брокерам и управляющим. Брокерам – нужны трейдеры, а управляющим – Ваше нежелание заниматься финансами самому и Ваша неграмотность, и неосведомленность. Ведь чем меньше Вы знаете, тем больше их заработки.
На Западе эти болезни уже пережили и давно доказали, что нет смысла всем заниматься только фондовым рынком, чтобы увеличить свой капитал. Достаточно знать азы портфельного инвестирования, которые применяются в Европе и США с 90-х годов.
Эти принципы используют все крупнейшие инвестиционные компании Vanguard, Fidelity, Goldman Sachs, Merrill Lynch, T. Rowe Price, Oppenheimer Funds, Charles Schwab, Franklin Templeton, агентство Morningstar.
Основные принципы портфельного инвестирования - обязательная программа для любого, кто хочет прикоснуться к миру финансов. Их открыто публикует и популяризует Комиссия по ценным бумагам и биржам США в своих брошюрах. Подобные брошюры Вы найдете на любом сайте вышеуказанной инвестиционной компании. Литературы в публичном доступе на английском языке великое множество, однако, в России ее практически нет. За исключением небольшого количества литературы по этой теме в стране очень трудно найти переводы полезных источников.
В этой ситуации остается только одно – самостоятельное изучение литературы на эту тему либо пройти эти курсы, которые предоставят Вам возможность понять не только отдельные аспекты инвестирования, а получить полное представление:
- о российском фондовом рынке и его особенностях,
- о взаимосвязи понятий доходности и риска,
- о портфельном инвестировании, как необходимые знания в XXI веке,
- о стратегии инвестирования в зависимости от целей и терпимости риска инвесторов,
- о сложных стратегиях и стратегиях лучших инвесторов мира,
- о психологии инвесторов и поведенческих финансах,
- о мифах инвестирования,
- о налогообложении и типах счетов,
- об инструментах доступных на российском рынке для инвестирования,
Только так. Изучая накопленный опыт мировых лидеров в этом деле, и применяя его в реалиях российского рынка, можно приоткрыть для себя дверь в мир настоящих инвестиций.
Расписывать преимущества этих курсов можно долго, но вопрос волнующий лично каждого из Вас остается открытым: «Зачем мне нужен этот курс?».
Лучшим ответом будут отзывы первых слушателей курса. Прочтите их и примите решение.
Программа I курса "Теория инвестирования"
День первый: Доходность и Корреляция
начало 3 апреля в 19:00, продолжительность — 2-3 ч.
- Доходность: какая бывает и формулы расчета
- Доходность различных активов и индексов: полной стоимости и отраслевые индексы,
- Акции Роста и Стоимости, Доходность развивающихся и развитых стран,
- Облигации: типология, доходность, дюрация, примеры.
- Корреляция: активов России и США
День второй: Риски
начало 5 апреля в 19:00, продолжительность — 2 ч.
- Риск: понятие, виды и расчет,
- Волатильность акций и облигаций,
- СКО активов на исторических периодах различных активов,
- Управление риском
- Диверсификация и важность корреляции
- Правила ребалансировки
День Третий: Формирование инвестиционного портфеля
начало 7 апреля в 11:00, продолжительность — 2 ч.
- Главный фактор успеха в инвестировании
- Этапы формирования портфеля,
- Тест на устойчивость к риску
- Требования к инструментам для включения в портфель
- Примеры портфелей от ведущих инвестиционных компаний мира,
- Доходность различных портфелей в России и США,
- Идеальный портфель,
День Четвертый: Психология инвестирования
начало 10 апреля в 19:00, продолжительность — 2-3 ч.
- Основные причины потери денег на рынке,
- Поведенческие финансы,
- Психология, как враг инвестора, а не помощник,
- Психология, как помощник, а не враг инвестора.
Программа II курса "Практика инвестирования"
День первый: Фондовый Рынок и Инструменты для инвестирования
начало 24 апреля в 19:00, продолжительность — 2-3 ч.
- Фондовые рынки и индексы мира
- Московская и Санкт-Петербургская Биржи,
- ПИФы и ETF: преимущества и недостатки.
- Недвижимость через ПИФы: стоит ли?
- Драгоценные металлы: Историческая доходность
- 9 Форм приобретения металлов: преимущества и недостатки каждого способа.
День второй: Брокеры и Налоги:
начало 26 апреля в 19:00, продолжительность — 2 ч.
- Как выбрать брокера?
- Налоги при инвестировании,
- Налоговые льготы,
- Индивидуальный Инвестиционные счет: особенности каждого типа счета.
День третий: Стратегии управления портфелем
начало 28 апреля в 11:00, продолжительность — 2 ч.
- Сложные стратегии: Стоимостная и доходная
- Что показывает Shiller P/E
- Долговой цикл
- Портфель домохозяйки
- Коэффициент Шарпа
- Примеры сложных стратегий
- Стратегии Баффетта и Ротшильда
День четвертый: Итоги. Принципы инвестирования. Рекомендации
начало 29 апреля в 11:00, продолжительность — 2 ч.
- Ключевые принципы инвестирования, которые не стоит упускать,
- Выбор фондов: как правильно выбирать и на что стоит обращать внимание
- Стоит ли выбирать профессиональных управляющих?
- Активное и Пассивное управление: жесткие реалии
- Лайфхайк: откуда взять деньги на инвестирование.
Для тех, кто заинтересовался пишите на почту walleteducation@gmail.com
Источник https://wallet.livejournal.com/188219.html
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