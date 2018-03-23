Все учились в школе, по крайней мере, должны были. Предмет математика обязательный для всех пока еще.Однако, уже доказано множеством исследований, что люди, полученные знания в школе, университете или при любом обучение не используют в повседневной жизни. Только для работы и в области, которая нужна.Даже, если расчеты можно произвести в Excel, не напрягая мозг, а только задав пару формул, этим воспользуются от силы 5-10% людей. Подобная лень приводит к плачевным результатам, особенно в финансах. Зачастую от инвесторов не требуется понимание и расчет сложных формул для каких-нибудь фьючерсов.Требуется лишь сравнить доходность фондов или инструментов за период. Но с этим не справится более 90% среднестатистических инвесторов.Прочитайте следующую новость:Приток средств частных клиентов на российский рынок доверительного управления (ДУ) за 2017 год составил 216 млрд руб., подсчитали аналитики «Эксперт РА». Это почти в три раза больше, чем поступило на рынок в 2016 году (79 млрд руб.). «2017-й стал годом ренессанса доверительного управления средствами частных инвесторов», — говорится в обзоре рынка ДУ и коллективных инвестиций, подготовленном агентством на основе опроса 58 компаний, на активы под управлением которых приходится 95% рынка.Хотя в статье обтекаемо написано «Топ-15 лидеров рынка» без указания конкретных компаний, их несложно вычислить.Можно хлопать в ладоши и кричать "Ура, товарищи!". Российские люди, наконец-то, из депозитов доросли до фондового рынка и доверили деньги профессионалам, а не стали терять деньги на бирже самостоятельно.Но если вы умеете считать, то просчитав результаты этих профессионалов самостоятельно и просто прочтя мой пост, то увидите совсем безрадужную картину.О результатах управлениях крупнейших открытых фондов за 10 лет читайте здесь.Если коротко: Они ВСЕ до единого проиграли рынку.На последнем занятии курса "Грамотный инвестор" участники должны были представить самые доходные ПИФы и разобрать причину их успеха.Каково же было удивление участников, когда мы разбирали эти причины и видели, что инвестировав самостоятельно по той же стратегии и в те же составляющие элементы фонда, что и у фонда, инвестор получил бы больше, чем инвестировав в этот ПИФ.Это был настоящий крышеснос. Показать, что используя простые стратегии и не гонясь за доходностью, вы можете превзойти не только профессионалов, но и лидеров рынка.В России это пока не понимают в основной массе, а в США уже, как более 10 лет поняли и превосходят всех профессионалов. Более подробно об этом на бесплатном вебинаре.А учиться инвестировать самостоятельно по методикам лучшим инвестиционных компаний мира будем здесь.Курсы "Теория и Практика инвестирования" в апреле.