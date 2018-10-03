XXI век – это век технологий и знаний. Таким образом, постоянное обучение и самообучение выходит на первый план. Это уже не просто дань моде, а необходимость оставаться востребованным в разных областях жизни.
Данный факт поняли и приняли в странах Европы и США, и, как вследствие чего, стоимость книг и образования растет самыми быстрыми темпами на фоне всех остальных товаров и услуг.
Но сам факт обучения и его длительность не означает ничего. Для прогресса необходимо качественное образование по последним методикам и исследованиям. Только так можно добиться результата, а не безрезультатно просиживать штаны тратить время.
В российском интернет пространстве есть множество образовательных проектов на разные тематики и области человеческой жизни, но вот качественных образовательных ресурсов для инвесторов почти нет. Сайты содержат разрозненные материалы по каким-либо конкретным областям инвестирования или инструментов, часто с одной целью – продать свой продукт. Но никак не с целью дать цельное понимание мира финансов, чтобы инвестор потом самостоятельно принимал решения исходя из своих целей и потребностей.
Россия гордится образованием, университетами и учеными. Но это верно лишь для некоторых областей: IT, военных, математиков и еще некоторых областей.
Но Россия не может похвастаться видными экономистами, инвесторами и экономическими успехами, а также фондовым рынком. Именно в этой сфере и проявляется самое большое отставание нашей страны.
Поэтому, и создан новый образовательный портал для инвесторов Walletinvestments.ru.
Миссия проекта: восполнить тот огромный образовательный пробел в сфере инвестирования. Эта сфера развивалась десятилетиями в странах Запада, а мы только прикоснулись к этой области.
Сайт задуман в формате блога, где на главной странице будут публиковаться мои статьи, а также по большей части переводы лучших, на мой взгляд, статей инвестиционных советников мира и управляющих компаний.
В блоге собраны все мои статьи на тему инвестирования и опубликованы до 18 июня. После 18 июня в блоге опубликованы новые посты, которые в ЖЖ не публиковались. Поэтому для постоянных читателей можно начинать именно с этой даты (для этого пролистайте календарь сбоку справа). А новенькие могут начать обучение с самой первой статьи.
Важно: чтобы комментировать статьи необходимо зарегистрироваться.
По мере прочтения статей, вы можете наткнуться на закрытые статьи. Это неслучайно. Данные статьи предназначены для участников, прошедших обучение, потому что материал требует знаний и подготовки. Эти статьи будут являться постоянным и бесплатным продолжением обучения инвесторов.
Помните про постоянное обучение?
Первый цикл моих статей в блоге ЖЖ (теперь они и на портале в одном месте Раздел «Инвестиции») вызвал живой интерес у читателей и сподвиг их изменить свою жизнь: отдать кредиты, начать копить и инвестировать.
Второй цикл статей про МИФЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ВЛАДЕНИЯМИ АКЦИЯМИ будет не менее интересным с множеством исследований и цифр. А также о том, о чем молчат даже инвестиционные советники в США, пропагандирующие пассивное инвестирование (можно сказать революционный материал, который стараются не замечать).
Презентацию проекта для прошедших обучение опубликую отдельно и чуть позже, а пока движемся дальше.
Плавно переходим к самому главному разделу «Инвестиции».
Данный раздел сайта представляет возможность погрузиться в мир инвестиций. Цикл статей в разделе должен послужить читателю мотивацией для понимания темы и ответа на вопрос «Зачем мне инвестировать?».
Именно с этого раздела и стоит начинать свое путешествие в мир финансов. Как уже упомянул, на первой странице раздела собраны основные мотивирующие статьи сайта. Постепенно эта коллекция будет пополняться не только моими статьями, но увлекательными статьями и разделами книг об инвестировании.
В разделе 5 вкладок, и первая из них «Брошюры».
На вкладке «Брошюры» найдете информационные брошюры и буклеты от ведущих инвестиционных компаний мира.
Подробно останавливаться не буду. Отмечу, что следующие брошюры в блоге ЖЖ не публиковались:
ПОЧЕМУ РЕБАЛАНСИРОВКА ВАЖНА от T.RowePrice
ПОЧЕМУ ГЛОБАЛЬНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ от Charles Schwab
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ КОРРЕКЦИЯХ НА РЫНКЕ от Vanguard
ГИД ПО ДИВЕРСИФИКАЦИИ ОТ FIDELITY
5 КЛЮЧЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНЦЕПЦИЙ ОТ FINRA
Посты в разделах «Акции» и «Облигации» уже публиковались в ЖЖ, но если есть желание можете перечитать. Скоро добавлю новый материал в эти разделы.
А вот раздел «Портфельное инвестирование» абсолютно новый, поэтому будет интерес для всех.
И наконец, последний и мой любимый раздел – «Тесты».
В данном разделе есть множество различных тестов на разную тематику от проверки знаний на финансовую грамотность, психологическую проверку готовности к инвестированию до подбора портфелей от ведущих инвестиционных компаний мира.
Сразу предупреждаю, чтобы пройти любой тест, нужно предварительно зарегистрироваться.
Первые два теста на финансовую грамотность от FINRA и знание фондового рынка от Charles Schwab читатели могли пройти еще в блоге ЖЖ.
Но вот остальные нет. Рекомендую проверить свои знания в следующих тестах:
Тест об инвестициях от FINRA
ТЕСТ: ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ДЕНЬГАМ?
От Charles Schwab на основе поведенческой психологии, которая сейчас активно развивается в США и получают Нобелевские премии.
Остальные 9 тестов закрытые.
На курсах по инвестированию рекомендую (даже требую) проходить тесты на определение своей терпимости к риску каждого инвестора для подбора соответствующего портфеля.
Это не потому, что я такой злой и вредный, а потому что это обязательное требование ЛЮБОЙ уважающей себя инвестиционной компании мира. А скоро это будет и обязательное – законодательное требование и в России.
Подобных тестов в России нет, а если и есть, то они направлены на втюхивание и рекламу своих продуктов от каждого брокера.
Однако, прохождение этих тестов требовало немалых усилий со стороны участников вебинаров.
Во-первых, они все на английском языке, причем требующих знание и понимание специфических терминов.
Во-вторых, у каждой компании своя система подсчетов баллов и структура определения портфеля.
Это процесс требовал немало времени.
Вот поэтому, я решил упростить этот процесс. Теперь все тесты на русском языке и автоматизированы: подсчет баллов ведется автоматически и определить уникальное распределение активов в своем портфеле теперь проще простого.
За 15 минут с легкостью можно пройти все 9 тестов от крупнейших инвестиционных компаний мира. Тогда как раньше мало, кто рискнул бы пройти 2-3 теста за час.
Поэтому рекомендую все участникам уже прошедших обучение пройти эти тесты (часть из них раньше даже не рекомендовалась. Есть абсолютно новые) и поделиться своими впечатлениями.
Третий раздел «Обучение» содержит описание программы курсов по инвестированию для начинающих и даты их проведения. Даты проведения уже известны. Желающие уже могут записываться.
Вкладка «Бесплатные вебинары» содержит список проведенных бесплатных вебинаров с их подробным описанием.
В разделе «Книги» вы найдете обязательный список для прочтения литературы, которую должен осилить любой начинающий инвестор.
На «Форуме» будут обсуждаться все волнующие инвесторов темы, а пока можете поделиться своими первыми впечатлениями о сайте. Участники, прошедшие обучение и зарегистрированные на сайте, могут общаться в закрытой части форума.
В разделе «Кошелёк» вы сможете увидеть мой кошелек онлайн)
У некоторых читателей периодически возникают вопросы «а что со счетом?». Вот на графике вы сможете лицезреть. Также под графиком собраны все посты, описывающих историю создания идеи и текущее продолжение.
Эти графиком можно тренировать силу воли, особенно в грядущие турбулентные времена. Вот и посмотрим воочию.
А последний раздел «Обратная связь» для тех, кто хочет написать мне лично какие-либо предложения или замечания, если есть. Буду рад ответить.
И еще: на главной странице можно подписаться на рассылку моих постов. Она не будет включать все посты, а только некоторые, которые я считаю интересными, либо важные сообщения.
Также вы можете следить за сайтом в соц.сетях. Ссылки в правой боковой панели.
Вот собственно и всё. Желаю приятного просмотра и обучения.
В комментариях к посту надеюсь услышать ваши отзывы, мнение и предложения по образовательному порталу.
Заранее благодарю всех и прошу рассказать эту информацию друзьям и близким, распространите информацию по возможности в сети.
P.S. Повторюсь презентация закрытых материалов пройдет позже и отдельно. Пока наслаждайтесь открытыми)
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