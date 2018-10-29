2 года назад решил провести анализ качества работы 15 основных управляющих компаний России на тот момент путем сравнения доходности ПИФов акций с эталонными индексами.Результаты оказались шокирующими для новичков, но не для тех, кто знаком с темой инвестирования.В этом году решил изменить критерия отбора – по простому принципу, по объему СЧА (стоимости чистых активов) под управлением на 28.09.2018.Полные критерии отбора ПИФов таковы:- он должен быть открытым,- в составе в основном акции, чтобы проверить «умения» профессиональных управляющих,Если использовать смешанные фонды (акции/облигации), то получится огромный разброс в доходности и корректно сравнить не получится,- история с 2006 года, или более 10 лет,- Объем СЧА под управлением более 1 млрд. рублей (ТОП-16)