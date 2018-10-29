2 года назад решил провести анализ качества работы 15 основных управляющих компаний России на тот момент путем сравнения доходности ПИФов акций с эталонными индексами.
Результаты оказались шокирующими для новичков, но не для тех, кто знаком с темой инвестирования.
В этом году решил изменить критерия отбора – по простому принципу, по объему СЧА (стоимости чистых активов) под управлением на 28.09.2018.
Полные критерии отбора ПИФов таковы:
- он должен быть открытым,
- в составе в основном акции, чтобы проверить «умения» профессиональных управляющих,
Если использовать смешанные фонды (акции/облигации), то получится огромный разброс в доходности и корректно сравнить не получится,
- история с 2006 года, или более 10 лет,
- Объем СЧА под управлением более 1 млрд. рублей (ТОП-16)
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