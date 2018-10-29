В 2015 году экономисты банка Credit Suisse подтвердили, что 1% населения планеты владеет половиной всего её богатства. А к 2030 году это положение изменится в худшую сторону: 1% населения будет владеть 2/3 мирового богатства. В России эта статистика еще более ярко выражена. По данным Global Wealth Report за 2015 год, на долю 1% самых богатых россиян приходится 71% всех личных активов в России.
Это было и будет всегда, во все времена и во всех странах.
Спросите Почему?
Отличие богатых от бедных лишь в том, что богатые накапливают капитал постоянно, а не тратят свои деньги, ресурсы и время на личные потребности. И ключевой фактор в накоплении капитала – это знания. Накапливать капитал без знаний – всё равно, что черпать воду из лодки с огромной дырой в корпусе. Попытаться можно только результат очевиден – провал рано или поздно неизбежен.
Именно о знаниях про грамотное инвестирование средств и пойдет речь на данных вебинарах.
К сожалению, в России понятие инвестирование ассоциируется со спекуляциями и трейдингом – любыми активными действиями на финансовом рынке и быстрой возможностью обогатиться. Отсюда и мощная реклама чудодейственных способов быстро разбогатеть или инструментов с невероятно высокой доходностью. Такие инструменты и способы принесут прибыль только их продавцам, но не Вам, как покупателям.
Чудес на свете не бывает. По крайней мере, в финансах.
Это связано прежде всего с тем, что российский фондовый рынок достаточно молод. В то время, как возраст многих западные площадок исчисляется сотнями лет. На российском рынке всё еще выгодны способы заработка, которые на Западе уже давно не применяются – высокие комиссии брокерам и управляющим. Брокерам – нужны трейдеры, а управляющим – ваше нежелание заниматься финансами самому и ваша неграмотность, и неосведомленность. Ведь чем меньше вы знаете, тем больше их заработки.
На Западе эти болезни уже пережили и давно доказали, что нет смысла всем заниматься только фондовым рынком, чтобы увеличить свой капитал. Достаточно знать азы портфельного инвестирования, которые применяются в Европе и США с 90-х годов.
Эти принципы используют все крупнейшие инвестиционные компании Vanguard, Fidelity, Goldman Sachs, Merrill Lynch, T. Rowe Price, Oppenheimer Funds, Charles Schwab, Franklin Templeton, агентство Morningstar, крупнейший банк США J.P.Morgan, Комиссия по ценным бумагам и биржам США – SEC, Американская Ассоциация Индивидуальных инвесторов AAII, глобальная ассоциация профессиональных инвесторов CFA Institute.
Основные принципы портфельного инвестирования - обязательная программа для любого, кто хочет прикоснуться к миру финансов. Их открыто публикует и популяризует Комиссия по ценным бумагам и биржам США в своих брошюрах.
Подобные брошюры вы найдете на любом сайте вышеуказанной инвестиционной компании (переводы многих из них представлены на сайте в разделе Брошюры) . Литературы в публичном доступе на английском языке великое множество, однако, в России ее практически нет. За исключением небольшого количества литературы по этой теме в стране очень трудно найти переводы полезных источников.
В этой ситуации остается только одно – самостоятельное изучение литературы на эту тему либо пройти эти курсы, которые предоставят вам возможность понять не только отдельные аспекты инвестирования, а получить полное представление:
- о российском фондовом рынке и его особенностях,
- о взаимосвязи понятий доходности и риска,
- о портфельном инвестировании, как необходимых знаниях в XXI веке,
- о стратегии инвестирования в зависимости от целей и терпимости риска инвесторов,
- о сложных стратегиях и стратегиях лучших инвесторов мира,
- о психологии инвесторов и поведенческих финансах,
- о мифах инвестирования,
- о налогообложении и типах счетов,
- об инструментах доступных на российском рынке для инвестирования,
Только так. Изучая накопленный опыт мировых лидеров в этом деле, и применяя его в реалиях российского рынка, можно приоткрыть для себя дверь в мир настоящих инвестиций.
Расписывать преимущества этих курсов можно долго, но вопрос волнующий лично каждого из Вас остается открытым: «Зачем мне нужен этот курс?».
Лучшим ответом будут отзывы слушателей курса. Отзывы 2. Отзывы 3.
Прочтите их и примите решение.
Чтобы иметь представление о вебинарах, вы можете просмотреть бесплатные вебинары.
Форма обучения: дистанционная, онлайн вебинары.
Программа I курса "Теория инвестирования"
День первый: Доходность и Корреляция
08 ноября в 19:00
Продолжительность — 2,5 ч.
- Доходность: какая бывает и формулы расчета
- Доходность различных активов и индексов: полной стоимости и отраслевые индексы,
- Акции Роста и Стоимости, Доходность развивающихся и развитых стран,
- Облигации: типология, доходность, дюрация, примеры.
- Корреляция: активов России и США
День второй: Риски
10 ноября в 10:00
Продолжительность — 3 ч.
- Риск: понятие, виды и расчет,
- Волатильность акций и облигаций,
- СКО активов на исторических периодах различных активов,
- Управление риском
- Диверсификация и важность корреляции
- Правила ребалансировки
День Третий: Формирование инвестиционного портфеля
15 ноября в 19:00
Продолжительность — 2,5 ч.
- Главный фактор успеха в инвестировании
- Этапы формирования портфеля,
- Тест на устойчивость к риску
- Требования к инструментам для включения в портфель
- Примеры портфелей от ведущих инвестиционных компаний мира,
- Доходность различных портфелей в России и США,
- Идеальный портфель: миф или реальность
День Четвертый: Психология инвестирования
17 ноября в 10:00
Продолжительность — 2,5 ч.
- Основные причины потери денег на рынке,
- Поведенческие финансы,
- Психология, как враг инвестора, а не помощник,
- Психология, как помощник инвестора.
Программа II курса "Практика инвестирования"
День первый: Фондовый Рынок и Инструменты для инвестирования
22 ноября в 19:00
Продолжительность — 2,5 ч.
- Фондовые рынки и индексы мира
- Московская и Санкт-Петербургская Биржи,
- ПИФы и ETF: преимущества и недостатки.
- Драгоценные металлы: Историческая доходность
- 9 Форм приобретения металлов: преимущества и недостатки каждого способа.
День второй: Брокеры и Налоги:
24 ноября в 10:00
Продолжительность — 1,5 ч.
- Как выбрать брокера,
- Налоги при инвестировании,
- Налоговые льготы для инвесторов,
- Индивидуальный Инвестиционные счет: особенности каждого типа счета.
День третий: Стратегии управления портфелем
29 ноября в 19:00
Продолжительность — 2 ч.
- Сложные стратегии: Стоимостная и Доходная
- Что показывает Shiller P/E
- Долговой цикл
- Портфель домохозяйки
- Коэффициент Шарпа
- Примеры сложных стратегий
- Стратегии Баффетта и Ротшильда
День четвертый: Ключевые Принципы инвестирования
01 декабря в 10:00
Продолжительность — 2,5 ч.
- Ключевые принципы инвестирования, которые не стоит упускать,
- Выбор фондов: как правильно выбирать и на что стоит обращать внимание
- Стоит ли выбирать профессиональных управляющих?
- Активное и Пассивное управление: жесткие реалии
Стоимость I курса: 11 999 рублей.
Стоимость II курса: 11 999 рублей.
Записаться на курсы можно ЗДЕСЬ.
Скидки:
- При покупке обоих курсов сразу стоимость будет 9.999 рублей за один или 19 998 рублей за оба;
- Для тех участников, кто приходит на курсы по совету от своих знакомых действует скидка в 10% за любой курс, а также 10% для тех, кто посоветовал. Эту скидку для посоветовавших можно будет использовать в дальнейшем на любые курсы.
Доступ к закрытой части форума и закрытым постам будет доступен только для участников обоих вебинаров.
Для тех, кто заинтересовался записывайтесь по ссылке или пишите на почту parikov@walletinvestments.ru.
Инвестируйте в себя. Более эффективных вложений еще не придумали.
Важное примечание:
Обучение на курсах «Теория и Практика инвестирования» предоставляет только принципы и методику отбора необходимых инструментов для наполнения портфеля и не предусматривает предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и не является деятельностью по инвестиционному консультированию.
Автор НЕ имеет никакого конфликта интересов, а именно НЕ связан с какой-либо страховой, инвестиционной или брокерской компанией письменно, устно или в любой другой форме по продвижению и рекламе их услуг или продуктов.
Все участникам курса будут предоставлены презентации и материалы. Записи будут проводиться онлайн в указанные даты и время. Ссылки для просмотра записей занятий высылаются участникам на e-mail адрес, указанный при регистрации.
Записи будут доступны месяц для просмотра после окончания курса, но недоступны для сохранения. По истечении 30 дней доступ к записям будет закрыт.
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